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Четыре машины столкнулись в Завьяловском районе Удмуртии по вине пьяного водителя

5 апреля
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4 %d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f %d0%97%d0%b0%d0%b2%d1%8c%d1%8f%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be %d0%9a%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5 1 Четыре машины столкнулись в Завьяловском районе Удмуртии по вине пьяного водителя

41-летний водитель «ВАЗа» стал виновником ДТП, в котором пострадал один человек, четыре машины получили технические повреждения. Дорожный инцидент произошел во вторник утром на 7 км автодороги «Завьялово-Каменное», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

Водитель «ВАЗа» шестой модели выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами: автомобилем «Киа Рио» под управлением 50-летнего мужчины, «ВАЗ-2112» под управлением 29-летнего мужчины, «Лада Гранта» под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы.

Стоит отметить, что в момент ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по тел.: 8(3412)415-700 или 415-701.

Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли бы спровоцировать.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться дети, родственники, друзья и близкие люди.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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