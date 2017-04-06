41-летний водитель «ВАЗа» стал виновником ДТП, в котором пострадал один человек, четыре машины получили технические повреждения. Дорожный инцидент произошел во вторник утром на 7 км автодороги «Завьялово-Каменное», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
Водитель «ВАЗа» шестой модели выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами: автомобилем «Киа Рио» под управлением 50-летнего мужчины, «ВАЗ-2112» под управлением 29-летнего мужчины, «Лада Гранта» под управлением 51-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы.
Стоит отметить, что в момент ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» находился в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция Удмуртии призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем, не оставаться равнодушными и сообщать о данных фактах в дежурную часть ГИБДД по тел.: 8(3412)415-700 или 415-701.
Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли бы спровоцировать.
Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться дети, родственники, друзья и близкие люди.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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