В День науки, с которым Президент России поздравил мощнейшие умы страны, в Ижевске отчитывался своим докладом об организационных изменениях, происходящих в области исследовательской деятельности, руководитель Удмуртского научного центра Уральского отделения Академии наук России доктор физико-математических наук, профессор Михаил Альес.
Уже год, как команда ученых под руководством Михаила Альеса занимается созданием новой организации, объединяющей четыре научно-исследовательских института республики под одной крышей – Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, который находится сейчас в стадии документального оформления. В первом квартале этого года ожидается выход постановления Правительства России о создании бюджетного учреждения с таким названием.
Нарушение прежнего порядка как благо
Для собравшихся создание этой организации не новость, так как история преобразований научной структуры страны, инициированная руководством России, была запущена еще в 2004 году. Сегодня консолидация научных сил проведена в ряде регионов. Настала очередь и Удмуртии. В исследовательских коллективах Ижевска она зафиксирована как непростая и тяжело идущая, потому что была встречена неоднозначно, как и все, что нарушает сложившийся порядок. Новостью это является скорее для широкой общественности и образованной части населения республики, заинтересованной в инновационном развитии научной составляющей нашей жизни.
Не секрет, что в славном прошлом нашей страны присутствуют две тенденции – успешное развитие науки, связанной с космической и военной промышленностью, и недостаточное внимание к тем перспективным направлениям, которые привели весь мир к широкому внедрению в жизнь высоких технологий. Почему у нас инновационая наука пробуксовывала? Почему не приживались перспективные предложения ученых? Ответ на эти вопросы вызвал и реформы в Академии наук России, и предложения руководителей страны о реструктуризации отрасли.
Все силы – в один кулак
Создание Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ФИЦ – как коротко называют его специалисты) – нацелено как раз на эту проблему. Михаил Альес в своем сообщении напомнил, что вся история ижевской науки связана с огромной концентрацией на территории Удмуртии оборонной промышленности, а первая академическая ячейка в виде филиала екатеринбургского (тогда свердловского) Института физики металлов была создана «для решения ижевской машиностроительной проблемы», то есть опять же главным образом оборонной.
Отсюда в условиях неважного инвестиционного климата в стране, отсутствия предпосылок для улучшения геополитической обстановки, в преддверии конца эры углеводородов и назревшей промышленной революции формулируется амбициозная цель опережающего роста на новых глобальных высокотехнологичных рынках, которые к 2035 году должны составить до половины российской экономики. И концепция нового Удмуртского ФИЦ предполагает эффективное участие в достижении этой цели. В результате соединения четырех институтов – Института механики Уральского отделения Российской академии наук, Физико-технического института Уральского отделения Российской академии наук, Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства – планируется создать современный исследовательский центр как драйвер развития всего региона, кузницу новых технологий на базе уже существующего машиностроительного кластера, в том числе двойного назначения, и фабрику стартапов.
Задача на вырост
Михаил Юрьевич продемонстрировал собравшимся очень качественную презентацию со схемой региональной инновационной системы, функциональной картой, ключевыми научными компетенциями и четкой системой мероприятий по реализации концепта. Замысел впечатляет. Да, сегодня нам нужны сильные, а не маломощные раздробленные научные коллективы, чтобы наша экономика двигалась вперед. Когда будет видна отдача, тогда и бюджет на научные разработки, хочется надеяться, увеличится от скромных 0,3 процента от ВВП, как сейчас в России, до четырех процентов, как сегодня в США.
Еще на стадии прохождения проекта и его утверждения на различных академических уровнях Михаилу Альесу поступило множество вопросов. Например, как впишется в преимущественно оборонно-технологическую тематику Удмуртский институт истории, языка и литературы? Не слишком ли заносчива приведенная цифра организации тридцати стартапов в год, тогда как и более мощные структуры страны не могут «зарядить» меньшее количество?
– Наш ФИЦ проходит по самой высшей категории, – заявил на торжественном собрании в Доме ученых Михаил Юрьевич, – но все мы понимаем, что для нас это – аванс, который нужно отработать за два года, чтобы подтвердить этот статус.
Михаил Альес подчеркнул, что центр будет иметь три контура – естественнонаучный, а его представляют два института – физико-технический и механики; гуманитарный в лице института истории, языка и литературы и сельскохозяйственно-биологический в виде института сельского хозяйства.
«Центры превосходства»
ФИЦ Удмуртии будет осуществлять ту же деятельность, что и составляющие его прежде автономные научные организации – фундаментальные, фундаментально ориентированные и поисковые исследования. Но появятся и современные тренды, не присущие старой Академии наук. Это технологии двойного назначения, инжиниринг, акселерация высокотехнологичного бизнеса и прочее. А значит, впереди у ученых работа не только в области науки и образования, но и в бизнесе. Уже продуманы мероприятия, которые будут проходить.
– Есть ли в нашем регионе возможности для опережающего научно-технического развития Ижевской и Удмуртской агломерации? Да, есть. Они называются – центры превосходства. Прежде всего это те необходимые научные компетенции, которыми располагает республика, – уверен Михаил Альес. – Другое – продуктивная организация научного поиска. Когда ученый работает над какой-то задачей в пределах своей компетенции, он сталкивается с тем, что она пересекается с областью другой науки. И здесь объединение институтов поможет привязать к такой разработке специалистов иного профиля или привлечь оборудование другого члена Удмуртского ФИЦ. Сейчас идет период запуска работы нового центра, когда прорабатываются возможности активизации междисциплинарных сегментов. Это как в организме человека – все органы работают заодно, ради жизни. Так и в науке – все компетенции, которыми располагает республика, должны действовать в единой связке.
Собранные вместе все узлы одного крупного исследования образуют научно-технический пакет. Сегодня разработаны три таких мегапакета. На них будет строиться вся работа Удмуртского ФИЦ. При этом ученые не почувствуют никаких неприятных перемен в работе над своей конкретной темой. А как организовать включение каждого авторского проекта в общую программу или пакет, зависит от руководителей институтов и всего центра. Пакеты сориентированы по направлениям: «Управление машин» – то есть работа над созданием искусственного интеллекта, «Бионика» и социогуманитарные проблемы.
Эта технология по организации научной работы была поддержана на уровне Федерального агентства научных организаций, Академии наук России и института развития в лице Агентства стратегических инициатив и его платформы «Национально-технологическая инициатива».
С выходом соответствующего правительственного постановления все четыре института станут структурными подразделениями ФИЦ Удмуртии с единым управлением. Но у каждого института останется свой директор. Новый блок – инновационный центр. Это будет брокерская панель, которая займется реализацией всех научных разработок на предприятиях республики.
Цена вопроса
Известно, что прежние научные структуры неэффективно расходовали даже те небольшие бюджетные средства, которые выделялись государством на научные разработки. В свете постоянно идущего сокращения расходов на науку научное сообщество поставлено в ситуацию поиска инвесторов. И ФИЦ займется этим в первую очередь.
А что научному сообществу это по силам, говорят факты. Сейчас Удмуртский научный центр реализует комплексные проекты, по которым заключены соглашения: участвует в перевооружении Военно-морского флота России, в проекте «Ижевский завод» к 100-летию Михаила Калашникова предлагает разместить в заводской башне технопарк. Научный центр готовится весной или в начале лета к осуществлению проекта «Форсайт-флот: Удмуртия», который пройдет вместе с Пермской областью и Башкортостаном под эгидой Агентства стратегических инициатив и его подразделения «Национально-техническая инициатива». Идет подготовительная работа. Проекты-победители будут финансироваться из российского бюджета. Платформе «Национально-техническая инициатива» на продвижение инновации выделено 8,5 миллиарда рублей. Причем сейчас даже Министерство обороны будет направлять средства на инновационные разработки не напрямую предприятиям, а только через такие институты развития. Так что нашим ученым стоит обратить внимание на «Форсайт-флот», который может открыть им зеленую улицу.
КСТАТИ
Как сообщил на торжественном собрании в Доме ученых заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Виктор Чучков, в ближайшее время в Удмуртии будет объявлен новый конкурс на опорные вузы, в которых примут участие оба наших флагмана – Удмуртский государственный университет и Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. В свое время в конкурсе на статус федерального вуза оба проиграли: УдГУ недобрал десять баллов, ИжГТУ – сто баллов. В последующем конкурсе на отраслевой базовый опорный центр ни один вуз не принял участия.
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