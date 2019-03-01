Команда Игринского района стала победительницей сельских игр в первой группе команд, а призёрами вслед за ней финишировали сборные Увинского и Малопургинского районов соответственно.
Команда Завьяловского района заняла четвёртое место. Это неожиданный результат. Обычно завьяловцы гарантированно находятся не то что в призёрах, а привычно борются за первое место.
Призёрами по второй группе команд стали Шарканский, Алнашский и Якшур–Бодьинский районы. А в третьей группе призовые места распределились так: Юкаменский, Селтинский, Киясовский районы.
Алнашский район имеет большой опыт проведения соревнований. Здесь республиканские игры проводились в четвёртый раз (если считать летние и зимние). Недаром ХХV (в некотором смысле знаковые) зимние игры было доверено провести алнашцам. Приветствовал спортсменов и зрителей на стадионе Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он заверил, что будет поддерживать республиканские игры независимо от экономических трудностей, тем самым будет сохранена преемственность руководства республики. Глава Алнашского района Алексей Семёнов вместе с командой организаторов сделал всё возможное, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Мороз в этот раз не досаждал, но с излишним снегом пришлось побороться.
Первой после разрезания символической ленточки в новое здание вошла четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова в сопровождении своих знаменитых подруг Тамары Тихоновой и Нины Парамоновой. Вскоре к ним присоединился двукратный чемпион Паралимпийских игр Владислав Лекомцев. Кстати, он пришёл на церемонию к лыжной базе с беговой трассы. В спринтерских гонках Владислав участвовал вместе с младшим братом Владимиром Лекомцевым. Финишировали они на 10–м месте. Конкуренция на трассе была сильной.
Вечером на стадионе к группе прославленных спортсменов присоединился наш знаменитый биатлонист Иван Черезов. Владислав Лекомцев давал торжественное распоряжение поднять флаг соревнований и зажечь огонь соревнований, а зажигал огонь его брат Владимир. Лёд и Огонь были выбраны символами зимних игр. Вся красочная церемония отражала единство и борьбу этих стихий. Погода позволила алнашцам, сидя на трибунах, насладиться красотой исполнения художественного замысла. Взаимодействие Льдинки Варзинки и Огонька Олимпика логически привело к фейерверку.
Алнашцы тепло приветствовали своих почётных граждан и гостей, среди которых профессор–биолог Виктор Туганаев, конструктор–оружейник Владимир Ярыгин, художник Юрий Лобанов и другие.
Масса аплодисментов досталась на долю всех команд–участниц. Трудно себе представить, что бывали времена, когда одна–две команды из–за организаторских неувязок не участвовали в республиканских играх. Сейчас участие всех – это крепчайшая традиция.
Лыжная подготовка
Символический ключ от здания новой лыжной базы принял Вячеслав Плотников. Он обещал напомнить это пространство не только лыжными, но и летними соревнованиями. Трасса по перепаду высот подходит для горного бега, а на лето здесь запланирована прокладка лыжероллерной трассы. Лыжная база внешне напоминает туристский дом на курорте типа «Нечкино». Она меньше, чем двухэтажные строения для предыдущих республиканских игр, но всё необходимое здесь есть. Никаких критических замечаний тренеры и судьи, приехавшие из Ижевска, не высказали. Наоборот, они уверены, что теперь алнашцы, получив тренировочную базу, с юношеских команд смогут уверенней соперничать на республиканском уровне с признанными лидерами.
Итак, лыжи – в основе зимних видов спорта. По сумме командных результатов в лыжных гонках на первом месте Шарканский район, набравший, впрочем, одинаковое количество очков с Увинским районом. По дополнительным показателям также в лыжах третье место присуждено Малопургинскому району, набравшему равное количество очков с Завьяловским районом. Главную гонку – 10 километров классическим стилем – выиграл Павел Белослудцев (Кезский район), он на четыре секунды опередил Ивана Селезнёва (Балезинский район), ещё секундой позже финишировал Роман Едыгаров (Шарканский район). Силно выступили кезцы и в командном спринте – их мужская и женская команды стали серебряными призёрами, а опередили всех среди мужчин Николай Сморкалов и Владислав Потапов (Можгинский район), а победительницами среди женщин стали Софья Андреева и Дина Некрасова (Шарканский район).
Самыми спортивными руководителями в этот раз проявили себя участники соревнований из Сарапульского района во главе с Игорем Асабиным. В пулевой стрельбе они стали бронзовыми призёрами, но не «забронзовели» под опытным взглядом Олега Вдовина, отвечавшего за организацию стрельбы. В дартсе сарапульские руководители уже показали серебряный результат, уступив только селтинцам. Этих результатов сарапульской команде руководителей хватило для общей победы, хотя всеми признано, что лыжные гонки им надо подтягивать, чтобы удержать лидерство в дальнейшем.
Разнообразие соперничества
В полиатлоне признанные лидеры – юкаменцы. Они смогли победить и в этот раз, но при одинаковом количестве очков только по дополнительным показателям превзошли серебряных призёров из Игринского района. Лучшие полиатлонисты из юкаменцев Николай Злобин и Карина Зямбаева стали примером для алнашских зрителей в силе и выносливости.
Хоккейный турнир очень предсказуемо выиграла команда Завьяловского района, но и у неё не обошлось без поражения от Воткинского района. Основное время матча завершилось вничью –5:5, а в овертайме воткинцы вырвали победу, но в итоге заняли только четвёртое место из пяти.
Эмоции зашкаливали и в баскетболе. Игринская сборная выиграла у завьяловцев в предварительной группе со счётом 80:74, затем в финале эти команды встретились вновь. Игринские баскетболисты по ходу встречи оказались недовольны судейством и не стали доигрывать матч. Поэтому победа присуждена завьяловской команде. Практически все баскетболисты в Удмуртии друг друга знают. К сожалению, проявляются и такие капризы по отношению к коллегам. На такие проявления в общем–то неуважения к зрителям в первую очередь надо реагировать принципиально. Что и было сделано. Баскетбольный турнир среди женщин прошёл гораздо дисциплинированнее. В финальном матче команда Увинского района победила вавожцев со счётом 78:63. Алнашская женская команда стала бронзовым призёром этих соревнований. Видимо, переволновались перед своими болельщиками. Мы знаем, как сильно играют алнашские девушки, когда приезжают на турниры в Ижевск.
Есть в программе зимних игр и настольные – шахматы и шашки. В шахматах первое место заняла можгинская команда, а в русских шашках командную победу одержали шашисты Юкаменского района.
Наиболее задорно проходили соревнования спортивных семей. Где ещё сможешь своей командой обогнать легкоатлетку, участницу Олимпийских игр Елену Наговицыну, известного легкоатлета и тренера Павла Наговицына и их дочь Анастасию? А вот на сельских играх это могли сделать многие. В этот раз соревнования уверенно выиграли можгинцы Эдуард и Мария Алексеевы с дочерью Вероникой. С ещё большим отрывом от друзей–соперников общую победу одержали Владимир и Елена Клементьевы с сыном Егором. Спортивные семьи – это будущее физкультуры и спорта Удмуртской Республики.
Эстафета зимних республиканских игр передана Завьяловскому району. Глава района Андрей Коняшин поблагодарил спортсменов за занятое четвёртое место, но всем понятно, что задача на будущее – вновь стать абсолютными победителями на родных спортивных сооружениях.
День здоровья
Зрителей в Алнашах приглашали не только на спортивные трассы и площадки республиканских игр. Специалисты Министерства здравоохранения Удмуртской Республики провели профилактическую акцию. В «Год здоровья» она должна способствовать тому, чтобы больше селян приобщились к здоровому образу жизни. Прямо в центре села, не пугаясь больничной обстановки, можно было измерить давление, сдать анализ крови и пройти ещё ряд несложных процедур. К этому привыкли горожане, но в сельских условиях такие акции проходят гораздо реже. С удовольствием можно было наблюдать, как специалист по лечебной физкультуре Вера Корепанова вела занятия с ветеранами. Надо сказать, что женщины–ветераны явно не были новичками в физкультуре. Может быть, они и не активистки на спортивных площадках, но с огородом–то точно поддерживают свою физическую форму. Но при этом почувствовать к себе внимание врача и получить рекомендации – это всегда полезно. Вероятно, целесообразно и на других соревнованиях совмещать медицинские акции со спортивными в ходе «Года здоровья». По крайней мере, такой опыт наработан в Ижевске и Воткинске и, как видим, успешно реализуется в условиях сельского райцентра.
Кстати
За годы проведения республиканских летних и зимних спортивных игр в сельской местности Удмуртии построено и реконструировано 24 стадиона, 14 лыжных баз, 11 хоккейных коробок. В республике сейчас более 3000 самых разных спортивных объектов – от больших стадионов до площадок. Сегодня к ним прибавились ещё три объекта в Алнашах: лыжная база, лыжероллерная трасса и хоккейная коробка.
Фото Гульназ ГЫРДЫМОВОЙ
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