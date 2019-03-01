**Второй этап чемпионата Удмуртии вновь проводился с участием сильных спортсменов из-за пределов респ...

Турнир «Баскетбол на колясках» состоится 3 марта в новом спортивном зале ижевской медакадемии. ...

**Женская команда «Университет» (Ижевск) на глазах своих болельщиков совершила почти невозможное – на...