«Бессмертный полк» вновь пройдёт по улицам Ижевска В этот раз шествие завершат у здания администрации Ижевска. Там будут организованы праздничная програ...

Искусство космического значения В Ижевске открыта выставка, посвящённая Дню космонавтики и 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина...