Удмуртия - один из регионов страны, связанных с космической отраслью: на предприятиях республики десятилетиями разрабатывались «космические» приборы и технологии. Но кроме того здесь живёт немало людей, работавших и служивших на космодромах нашей страны, ступавших след в след за Юрием Гагариным и другими первопроходцами Вселенной. Военный инженер-механик Евгений Писарев с 1983 до 1994 года служил на космодроме Байконур, начинал на знаменитом «Гагаринском старте». Он рассказал о романтике и буднях космодрома, об армейской дисциплине и суевериях и о том, как служащие на Байконуре привозили любимым женщинам не звёзды с неба, а тюльпаны из казахской степи.
На «Гагаринском старте»
– С 1980 года специалистов для службы в армии начали набирать в гражданских вузах, где была военная кафедра и велось обучение по специальностям, связанным с ракетостроением и приборостроением. Я тогда был студентом Ижевского механического института (ИМИ, будущий ИжГТУ), где велось обучение по ряду специальностей, так или иначе связанных с космосом. Мы довольно быстро узнали, что наши студенты попадают на службу на советские космодромы. Когда в 1982 году нам после 4 курса предложили перевестись на 5 курс в Военный инженерный Краснознамённый институт им. А.Ф. Можайского, мы с товарищами уже не сомневались, что в довольно скорой перспективе у нас – служба на космическом полигоне. Выпустившись инженерами и офицерами, некоторые из нас попали на космодром Плесецк в Архангельской области, а я и большинство моих однокашников – на Байконур в Казахстане.
Я начал служить на так называемой «двойке» – на знаменитом Гагаринском старте, откуда 12 апреля 1961 года стартовал в космос корабль «Восток-1». На нашей площадке производилась полная сборка носителя с полезным грузом. Затем моё подразделение в 1988 году перевели на площадку космической программы многоразовой транспортной космической системы «Энергия»-«Буран». Горжусь, что был номером боевого расчёта при подготовке запусков и «Энергии», и «Бурана», принимал непосредственное участие в обоих пусках.
– Попасть на «Гагаринский старт» считалось удачей?
– Это было достаточно престижно. Из нашего выпуска туда попали несколько человек. Но если бы направили на другую площадку или космодром, я не мог бы возразить, да и не стал бы: мы выпускались военными лейтенантами, на приказ командования мы могли только взять под козырёк и ответить «Есть».
– Испытывали трепет от того, что работаете именно там, где началась история человечества в космосе?
– Первые месяцы службы ощущения были очень острыми, конечно. Мы ходили по той же земле, по которой ходил первый космонавт. На «Гагаринском старте» стоит домик Королёва, где жил Сергей Павлович (в нём создан музей). Именно на «Гагаринском старте» в начале 1970-х снимали фильм «Укрощение огня», посвящённый судьбе Королёва и работавших с ним авиаконструкторов. Я смотрел потом фильм и узнавал и стартовый комплекс, и монтажно-испытательный корпус, и даже автобус, на котором их возили на стартовую площадку. Возможно, сейчас для подобного фильма актёров сняли бы на фоне зелёного экрана и потом дорисовали на компьютере все объекты, но те старые фильмы были ценны именно документальностью, достоверностью всех деталей.
В нашем возрасте (а нам было чуть за двадцать) космос, конечно, представлялся романтической темой. Наше поколение было первым, для которого полёты человека в космос стали неотъемлемой частью жизни, – в нашем раннем детстве, в начале 1960-х, это была одна из самых обсуждаемых тем в обществе, во всех советских дворах дети играли в космонавтов. Меня небо манило, как и многих ровесников: я мечтал о самолётах. Потом увлёкся ракетной техникой, пошёл по инженерной части.
Когда на Байконуре я в первый раз увидел старт ракеты с расстояния всего в километр, то почувствовал всю мощь этой огромной машины, всю её колоссальную энергию. В этот момент я испытал и восторг от красоты происходящего, и гордость за наши военно-космические силы, за государство, которое создало настолько мощную и эффективную космическую программу.
Но на практике очень быстро приходит понимание, что за романтикой скрыт тяжёлый ежедневный труд. Плавание под парусом или классический балет кажутся поэтичными и романтическими ровно до того момента, пока ты не обдерёшь руки до мяса о канаты, устанавливая паруса, или сотрёшь в кровь ноги, репетируя прыжки и пируэты. На космодроме мы разгружали и монтировали десятки тонн оборудования, участвовали в испытаниях, наши рубашки всегда были пропитаны потом. Нередко на площадку мы выезжали в шесть утра, это называлось «первым мотовозом». А возвращались в 8-9 часов вечера. Дома время оставалось только на то, чтобы поспать. Бытом, детьми, домашним уютом занимались наши жёны. Мы всё время проводили либо на работе, либо в нарядах.
Секреты Байконура
– С космонавтами вы общались?
– Мы видели космонавтов, приезжавших на запуски. Но работа на космодроме выверена до мелочей (не забывайте, что это была войсковая часть с настоящей армейской дисциплиной), поэтому просто подойти и о чём-то поговорить с ними у нашей команды не было возможности. До запуска корабля космонавты находятся в особых, практически стерильных условиях. В дни подготовки к запуску они не имеют права даже насморком заболеть, иначе их сразу снимут с полёта. Перед стартом часто проводятся пресс-конференции с космонавтами. Обратите внимание, они сидят не в общем помещении с журналистами, а за стеклом, в чистой камере. Это полностью оправданный протокол действий. Случайную инфекцию с Земли увезти с собой в полёт нельзя. В космосе у космонавтов есть необходимый набор лекарств, но нет доктора, и, кроме того, их график работы на космической станции расписан буквально по минутам. Тратить драгоценное время (и это не метафора, работа на орбите – очень дорогая штука) на лечение – непозволительная роскошь.
– Раз уж речь зашла о деньгах… Государство дорого ценило ваш труд?
– В 1983 году лейтенантом я получал зарплату 237 рублей. Для сравнения, гражданские специалисты, участвовавшие в строительстве испытательного стартового комплекса для «Бурана», получали до 800-1000 рублей в месяц. Наш товарищ Александр Калистратов, обладающий поэтическим даром, написал песню «Мотовоз» со словами «Чернорабочие Земли пускают в космос корабли». Мы и были такими чернорабочими.
– Вы жили в режиме «особо секретно»?
– В целом – нет. Производственные подробности оставались на территории космодрома в той же степени, как на любом предприятии со сложными инженерными разработками. Нам не нужно было врать родным и близким о том, где мы служим. Разве что до 1985 года при приезде на космодром иностранных делегаций мы, офицеры, снимали военную форму и переодевались в гражданскую одежду, а солдат запирали в казармах: было принято показывать, что старт обслуживают гражданские лица. Я знаю, что на Западе считалось, будто пилотируемыми запусками (то есть отправкой космонавтов в космос) занимаются гражданские команды, хотя, конечно, там служили военные. При Горбачёве эта «закрытость» кончилась, мы перестали скрывать форму, при этом к работам на космодромах на самом деле стали привлекать больше гражданских лиц.
– Космические полёты – это точнейшая наука, торжество рациональной мысли. А приметам, суевериям и обычаям в жизни космодрома было место?
– Конечно! Например, в газоходе на старте солдаты постоянно писали большими буквами «ДМБ» и год своего «дембеля». Когда ракета стартует, в газоход идёт пламя температурой 7-8 тысяч градусов. Все надписи, конечно, выжигаются. Когда ракета уходит, солдаты надпись восстанавливают. И так раз за разом. Однажды кто-то из командования углядел это дело и приказал убрать неположенную надпись, – мало ли, вдруг какая-нибудь комиссия до старта заглянет. Надпись стёрли. После этого поставили ракету на старт, – а она не пошла. Причину нашли, исправили, пуск состоялся. Второй старт – опять задержка! Начальству сказали: «Это из-за надписи «ДМБ». Верните вы её». Написали заново. И ракета взлетела. И одна, и вторая, и третья. С тех пор возникло суеверие, что надпись эту трогать нельзя, что в ней – какой-то мистический диалог солдат и ракеты.
Наши лучшие годы
– Как вы проводили там время в свободные часы, в выходные дни?
– Мы были молодыми, энергичными людьми, так что старались жить полной жизнью. Мы жили в городе Ленинске (сейчас он называется Байконур). Это достаточно большой город с населением около 100 тысяч человек, с кинотеатром и танцплощадками. У нас был очень хороший Дом офицеров, выстроенный, кстати, по тому же архитектурному проекту, что ижевский кинотеатр «Дружба». В Доме офицеров постоянно проходили концерты артистов эстрады – я был на концерте совсем молодого Валерия Леонтьева и необыкновенно популярной тогда Анне Вески.
Ленинск стоит на берегу реки Сырдарья, поэтому в свободные дни мы выезжали на реку, отдыхали, купались, загорали, рыбачили. Климат там, конечно, почти курортный – уже с середины марта очень тепло. Нередко уже на 8 Марта мы жёнам привозили из степи цветы – огромные охапки степных тюльпанов.
Испытательные площадки были живыми оазисами в окружавшей нас полупустыне. Лето было длинным и жарким (когда в тени 36 градусов, мы ещё радовались, а вот когда 48 – уже изнывали). В мае-июне жёны и дети старались уехать на лето на «большую землю» – так мы называли наши родные области и республики.
Ближайший более-менее крупный город находился в 300 километрах от нас. Зато мы шутили, что у нас самый большой в мире частный пляж – примерно 2 тысячи километров песка до самого Аральского моря.
– Вы с однокашниками по «Байконуру» отмечаете космические праздники?
– Конечно! Мы обязательно встречаемся (за одним столом собирается до 30 человек) и в День космонавтики, и в октябре, в годовщину первого запуска «Бурана», потому что это наша жизнь, наши лучшие годы. Космодром сплотил нас в настоящее братство.
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