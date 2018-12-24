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Через одну дверь – в пять ведомств.

16 декабря
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Специалисты ответили на вопросы, касающиеся инвалидности.

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В Главном бюро медико—социальной экспертизы по Удмуртской Республике даже интерьер настраивает на позитив. Светлые, удобные диваны, завораживающие растительные панно… Приём – строго по времени. Но 5 декабря сюда, на улицу Свердлова, 22 в Ижевске, люди приходили без предварительной записи.

В этот день здесь можно было проконсультироваться у специалистов сразу пяти ведомств! Все они находились в одном зале, и посетители просто пересаживались – переходили от одного специалиста к другому.

Без очередей.

Что удивило: почти не было очереди! Сама я пришла сюда с вопросом, который мне, журналисту, незадолго до Международного дня инвалидов задала женщина, у мужа которой I группа инвалидности. Нужна помощь, но они с мужем, живя в Ижевске, зарегистрированы в Завьяловском районе – возьмут ли её супруга на социальное обслуживание в Ижевске?

— Человек, о котором вы говорите, зарегистрирован в Удмуртии, а это значит, что его возьмут на социальное обслуживание, если нет противопоказаний. Но сначала супруге инвалида необходимо обратиться в Управление социальной защиты в Завьяловском районе, то есть в районе, в котором её муж зарегистрирован. Управление признает, что человек действительно нуждается в социальном обслуживании, и разработает индивидуальную программу предоставления социальных услуг. А уж с этой программой можно обратиться в Ижевске в Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) своего или любого другого района, — дала разъяснение Галина Рябова, заведующая отделом социальных льгот Управления социальной защиты населения в Устиновском районе Ижевска.

Компенсация по жилью.

К Надежде Осокиной (у неё такая же должность, как и у Галины Рябовой, но – в управлении социальной защиты в Индустриальном районе) подошла пожилая женщина, которой как раз в тот день определили группу инвалидности. Что, кроме пенсии, ей теперь положено и как это оформить?

Надежда Геннадьевна объяснила, какие документы нужно представить, чтобы получать ЕДК –ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилья. Обязательно – поквартирную карточку, так как сумма компенсации зависит от количества людей, зарегистрированных в квартире. В заявлении о ЕДК необходимо указать реквизиты счёта, на который будет перечисляться компенсация. В Ижевске такие заявления принимают во вторник, четверг и пятницу.

…и по обуви.

Татьяна Жвакина, специалист из Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, ответила на вопрос о сумме компенсации за ортопедическую обувь, которую женщина самостоятельно купила для своего ребёнка. Информация о максимальной сумме компенсации размещена на официальном сайте Отделения фонда социального страхования. Сумма определяется в результате аукционов.

Ребёнок обеспечивается ортопедической обувью по мере необходимости (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 года № 85н).

Уже с 1 января.

Неработающие пенсионеры ждут, что в новом году их пенсия будет проиндексирована. Насколько и с какого месяца?

— С 1 января 2019 года – на 7,05 процента, — ответила на вопрос Мария Широбокова, ведущий специалист—эксперт отдела назначения и перерасчёта пенсий Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

Ещё один вопрос Марии Широбоковой: продолжится ли выплата социальной пенсии по старости человеку, если он устроится на работу?

— Речь идёт о человеке, который не выработал необходимый стаж и получил пенсию на 5 лет позже. Если он устроится на работу, то социальную пенсию (именно социальную, а не страховую, которую раньше называли трудовой) не получит. А имеющий социальную пенсию человек с инвалидностью, устроившись на работу, будет получать как зарплату, так и пенсию.

Инвалидность без срока?

Много вопросов накопил посетитель Владимир. «Можно ли, — интересуется он, — находясь на группе инвалидности, досрочно пройти медико—социальную экспертизу на категорию?». Да, гражданин имеет право пройти экспертизу за 2 месяца до окончания срока инвалидности.

— Где можно увидеть перечень заболеваний, на основании которых определяется группа инвалидности? – задаёт Владимир следующий вопрос.

— Критерии для установления инвалидности утверждены приказом Минтруда России от 17 декабря 2015 года № 1024н. Группа инвалидности зависит не только от заболевания, но и от стойкого нарушения функций организма, — отвечает Ольга Карпова, врач Главного бюро МСЭ по УР.

— А можно ли решить вопрос о бессрочной инвалидности?

— Да, это возможно, — поясняет Ольга Карпова. – Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2018 года № 339 утверждён перечень заболеваний и условий, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования.

— Можно ли обратиться в бюро МСЭ в том случае, если в поликлинике не дадут направление на МСЭ?

И на этот вопрос ответ утвердительный: да, можно, но со справкой об отказе.

Больше всего вопросов – к Минздраву.

… День открытых дверей уже завершился, почти все специалисты ушли, но в зале для консультаций ещё долго беседовала с посетителем Елена Григорьева, заместитель главного врача Первой республиканской клинической больницы, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по клинико—экспертной работе. Больше всего вопросов 5 декабря поступило именно к Елене Рафаэльевне.

Женщина, приехавшая из Якшур—Бодьинского района, поинтересовалась, может ли она получить направление на консультацию к гастроэнтерологу в Первую РКБ. Ей давали направление в Республиканский клинико—диагностический центр, но она хочет попасть к гастроэнтерологу Первой РКБ.

Елена Григорьева объяснила:

— Если есть несколько организаций специализированной помощи, то пациент имеет право выбрать, в какую из них он поедет. Выбор – на уровне своей поликлиники. Если такого выбора пациентке не предложили, то, если есть показания, за ней сохраняется право пройти консультацию и в Первой РКБ.

Непростой вопрос задали Елене Рафаэльевне женщины из организации родителей детей—инвалидов:

В ИПРА (индивидуальной программе реабилитации и абилитации. – Прим. ред.) указано, что дети с аутизмом не нуждаются в санаторно—курортном лечении. Неужели они действительно никогда не попадут в санаторий?

Елена Григорьева в какой—то степени обнадёжила:

— В некоторых случаях ребёнок с аутизмом может получить санаторно—курортную путёвку, даже если в ИПРА она не прописана. Дело в том, что состояние здоровья ребёнка может измениться в лучшую сторону. И если лечащий врач увидит, что показания к санаторно—курортному лечению есть, то даст справку установленного образца, с которой родители ребёнка обратятся в Фонд социального страхования. То есть при наличии показаний ребёнок с аутизмом сможет получить путёвку в санаторий и без соответствующей отметки в ИПРА.

Были и вопросы, касающиеся обеспечения лекарствами.

В тот же день аналогичные мероприятия состоялись в Можге, Сарапуле и Глазове. Всего обратилось 37 человек.

В нашей республике немало делается для того, чтобы инвалиды хорошо знали свои права, проходили реабилитацию, устраивались на работу. Сложнее, возможно, тем, у кого инвалидность уже в прошлом. Незадолго до Дня открытых дверей мне рассказали о девушке, которая в детстве перенесла операцию по поводу врождённого порока сердца. Инвалидности теперь у неё нет, но здоровье – слабое, часто болеет, физически трудиться ей трудно. Уже не раз говорилось, что эффективность реабилитации пока ещё низкая. Вот и эта девушка… Она хочет работать, но уже в двух местах ей пришлось рассчитаться. Обратиться в службу занятости? Думаю, что она там была. Может быть, нужна межведомственная программа социального сопровождения тех, кто прежде был инвалидом? И такая реабилитация, чтобы, пройдя её, человек мог трудиться на равных со здоровыми людьми.

Единый день открытых дверей, на мой взгляд, — это не только межведомственные консультации, но и выявление проблем, которые ещё предстоит решить.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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