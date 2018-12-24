Кофемолка – Ярослав Семенов. Ярослав Семёнов: «Удмуртия меняет меня» **Председатель Правительства Удмуртии рассказал о пионерском детстве, воплощённой мечте о службе в ар...

Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме **24 декабря 2018 года. Удмуртия. 2018-ый претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фи...

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