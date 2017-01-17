10 января Арбитражный суд Удмуртии признал ОСПАО «Чепецкое управление строительства» банкротом и открыл процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев, сообщает «Удм-инфо».
Также арбитраж назначил нового конкурсного управляющего. Об этом сообщил сегодня, 16 января, и. о. министра имущественных отношений УР Владимир Наумов. По его словам, новый начальник специализируется на конкурсном производстве строительных организаций. По данным, представленным в Едином реестре, им стал Антон Александрович Воронцов.
«Он должен завтра прибыть в республику, ознакомиться с заводом и в течение текущей недели мы организуем рабочую встречу с участием нашего министерства, муниципалитета, представителей завода, министерства строительства и следственного комитета, поскольку вопросы, связанные с оплатой, полностью находятся на их контроле», - сообщил Владимир Наумов.
Он отметил, что в минимальные сроки будет разработан план конкурсного производства по продаже ликвидного имущества. Также он обратил внимание, что потребуется помощь от регионального управления Росреестра для сокращения сроков проведения экспертизы и оценки имущества.
По словам Владимир Наумова, Удмуртия рассчиталась по долгам за незавершенное строительство.
«Мы смогли помочь ЧУСу в части приобретения песка, чтобы рассыпать на дорогах на 4,8 млн руб. На 1,3 млн руб. рассчитался город Глазов за выполненное строительные работы. 30 и 31 декабря эти средства ушли на погашение заработной платы. Плюс на погашение НДФЛ», - отметил и.о. министра.
Как сообщил руководитель правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Владислав Поджаров, задолженность ЧУС по зарплате в декабре составила 24 млн руб.
Фото: vglazove.ru
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