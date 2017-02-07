Кальциевую инжекционную проволоку, произведенную на Чепецком механическом заводе в Глазове под брендом HighMet, сегодня поставляют на крупнейшие металлургические предприятия России - «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Новолипецкий металлургический завод».
Планируется, что в этом году география поставок инновационной продукции будет расширена и за пределами нашей страны: опытные партии уже отгружены в Европу и Индию.
По итогам 2016 года предприятие реализовало около 1 700 тонн продукции HighMet. В 2017 году АО ЧМЗ намерено увеличить объем поставок вдвое. Портфель заказов на первое полугодие сформирован полностью. Для расширения мощностей на Чепецком механическом заводе в рамках инвестиционного проекта АО «ТВЭЛ» в этом году запланировано приобретение дополнительного комплекса оборудования для производства монолитной кальциевой инжекционной проволоки.
Стоить отметить, применение кальциевой инжекционной проволоки HighMet позволяет металлургам снизить расход кальция на тонну обрабатываемой стали в 5 раз, а также значительно повысить ее чистоту по неметаллическим включениям.
«Мы готовы предложить потребителям кальциевую инжекционную проволоку с улучшенными характеристиками, что поднимет на качественно новую ступень производство стали», - отмечает руководитель проекта по кальцию АО ЧМЗ Игорь Куклин. Он также добавляет, что специалисты завода разрабатывают номенклатуры КИП под индивидуальные требования заказчика и под конкретные технологические условия производства стали.
Фото: chmz.net
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.