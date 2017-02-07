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Чепецкий механический завод увеличил производство кальциевой инжекционной проволоки в два раза

7 февраля
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Планируется, что в этом году география поставок инновационной продукции будет расширена и за пределами нашей страны: опытные партии уже отгружены в Европу и Индию.

1 Чепецкий механический завод увеличил производство кальциевой инжекционной проволоки в два раза

Кальциевую инжекционную проволоку, произведенную на Чепецком механическом заводе в Глазове под брендом HighMet, сегодня поставляют на крупнейшие металлургические предприятия России - «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Новолипецкий металлургический завод».

Планируется, что в этом году география поставок инновационной продукции будет расширена и за пределами нашей страны: опытные партии уже отгружены в Европу и Индию.

По итогам 2016 года предприятие реализовало около 1 700 тонн продукции HighMet. В 2017 году АО ЧМЗ намерено увеличить объем поставок вдвое. Портфель заказов на первое полугодие сформирован полностью. Для расширения мощностей на Чепецком механическом заводе в рамках инвестиционного проекта АО «ТВЭЛ» в этом году запланировано приобретение дополнительного комплекса оборудования для производства монолитной кальциевой инжекционной проволоки.

Стоить отметить, применение кальциевой инжекционной проволоки HighMet позволяет металлургам снизить расход кальция на тонну обрабатываемой стали в 5 раз, а также значительно повысить ее чистоту по неметаллическим включениям.

«Мы готовы предложить потребителям кальциевую инжекционную проволоку с улучшенными характеристиками, что поднимет на качественно новую ступень производство стали», - отмечает руководитель проекта по кальцию АО ЧМЗ Игорь Куклин. Он также добавляет, что специалисты завода разрабатывают номенклатуры КИП под индивидуальные требования заказчика и под конкретные технологические условия производства стали.

Фото: chmz.net

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Метки: Чепецкий механический завод Глазов Удмуртия производство кальциевой инжекционной проволоки

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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