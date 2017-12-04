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Чепецкий механический завод профинансировал выпуск дополнительного тиража Красной книги Удмуртии.

4 декабря
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В ноябре 2017 года, объявленном Годом экологии, изданы 600 экземпляров Красной книги Удмуртии. Появление дополнительного тиража стало возможным благодаря финансовой поддержке Чепецкого механического завода (входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»), сообщает пресс-служба предприятия.

%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0 %d0%a3%d0%a0 Чепецкий механический завод профинансировал выпуск дополнительного тиража Красной книги Удмуртии.

Презентация издания состоялась 30 ноября в Ижевске во время торжественного мероприятия, организованного Министерством природы УР и посвященного подведению итогов Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Удмуртии.

«Работа по сохранению уникального природного наследия родникового края была бы невозможна без Красной книги, содержащей подробные сведения о 358 редких и исчезающих видах флоры и фауны, а также о необходимых мерах их охраны.

Своевременно изданная книга поможет предотвратить исчезновение редких видов растений и животных и сохранить красоту и богатство природы Удмуртии для наших потомков», - говорится в обращении к читателям нового издания.

500 экземпляров Красной книги будут переданы в библиотеки республики и станут доступными широкому кругу читателей. Часть книг распространят в качестве призов участникам республиканских экологических акций и конкурсов.

‒ Наш вклад в издание дополнительного тиража Красной книги – это хорошая возможность выразить заботу об окружающей среде и подчеркнуть экологическую ответственность нашего предприятия, это и содействие в деле защиты редких видов растений и животных Удмуртии, - говорит генеральный директор АО ЧМЗ Денис Анищук.

Чепецкий механический завод, предприятие Госкорпорации «Росатом» ежегодно вкладывает значительные средства в благотворительность, принимает участие в проектах общероссийского значения самого широкого спектра – это и популяризация здорового образа жизни, и патриотическое воспитание, и поддержка сферы начального среднего и высшего образования, и финансовая помощь в организации спортивных мероприятий.

Справка «УП» Красная книга Удмуртской Республики - официальное издание, предназначенное как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Первое издание Красной книги УР было выпущено в 2001 году в двух томах, тиражом 1500 экземпляров. Красная книга Удмуртии была переиздана в 2011 году. Издание в актуальной редакции с последними изменениями содержит подробные сведения о 358 редких и исчезающих видах флоры и фауны, а также о необходимых мерах их охраны.

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