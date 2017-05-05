Команда Удмуртии в составе Марии Феклистовой, Юлии Каримовой и Натальи Братчиковой стала победительницей командного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия. Победно они выполнили стрельбу из винтовки из трех положений (олимпийское упражнение).
Юлия Каримова сейчас готовится защищать дипломный проект в вузе, поэтому смогла прибыть в Краснодар только на два дня. И оба они получились медальными. В стрельбе из малокалиберной винтовки Юлия Каримова показала рекордный результат - выбила 591 очко из 600 возможных при холодной и ветреной погоде.
А во всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (в тире) сумела занять третье место. Кроме защиты дипломной работы, Юлия Каримова еще намерена успеть поучаствовать и в международных соревнованиях в Мюнхене.
Фото: udmurt.media
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