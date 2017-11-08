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Чемпионат Европы по дзюдо планируют провести в Ижевске в 2019 году

7 ноября
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В нем могут принять участие спортсмены из 50 стран

0 mediagal 84598 1 Чемпионат Европы по дзюдо планируют провести в Ижевске в 2019 году

В Ижевске прошли Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок по дзюдо, посвященные памяти М.Т. Калашникова. В них участвовали около 500 человек из более 30 регионов страны. В ходе турнира были разыграны 16 комплектов наград.

Дзюдоисты из Удмуртии заняли призовые места в нескольких категориях. Атрахманов Марат занял второе место в весовой категории 55 кг. Стерхова Дарья победила среди юниорок в весовой категории 63 кг. Еще одно золото завоевала Арцыбашева Регина в категории 78 кг.

Победители и призеры соревнований получили путевку на первенство России по дзюдо в город Иркутск.

«Вы видели, только что в числе призёров назвали спортсменов из Камчатки. Люди с дальнего края нашей Родины приезжают в Ижевск, чтобы принять участие в этом турнире. Им важно отобраться на чемпионат России. Наша задача – создать достойные условия для этого. У нас амбициозные планы: хотим в 2019 году провести в Ижевске чемпионат Европы по дзюдо, в котором могут принять участие около 50 стран», - сказал, обращаясь к участникам соревнований, руководитель Администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Фото: izh.ru

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