В Ижевске прошли Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок по дзюдо, посвященные памяти М.Т. Калашникова. В них участвовали около 500 человек из более 30 регионов страны. В ходе турнира были разыграны 16 комплектов наград.
Дзюдоисты из Удмуртии заняли призовые места в нескольких категориях. Атрахманов Марат занял второе место в весовой категории 55 кг. Стерхова Дарья победила среди юниорок в весовой категории 63 кг. Еще одно золото завоевала Арцыбашева Регина в категории 78 кг.
Победители и призеры соревнований получили путевку на первенство России по дзюдо в город Иркутск.
«Вы видели, только что в числе призёров назвали спортсменов из Камчатки. Люди с дальнего края нашей Родины приезжают в Ижевск, чтобы принять участие в этом турнире. Им важно отобраться на чемпионат России. Наша задача – создать достойные условия для этого. У нас амбициозные планы: хотим в 2019 году провести в Ижевске чемпионат Европы по дзюдо, в котором могут принять участие около 50 стран», - сказал, обращаясь к участникам соревнований, руководитель Администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
Фото: izh.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.