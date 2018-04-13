Принцип Дантона
70-е годы для Ижевского машзавода были временем наивысшего расцвета, и именно тому времени были нужны неординарные люди, болеющие за дело.
Со слов наставника Николая Алексеева: «…Довольно быстро молодой рабочий вникал во все тонкости профессии, схватывал всё на лету. Работать с ним было легко, и что-то подсказывало, что его общительность, доброжелательность помогут многого в жизни достичь». А молодёжь цеха, увидев принципиального товарища, довольно быстро доверила ему возглавить «Комсомольский прожектор», - это первое комсомольское поручение пришвартовало бывшего моремана к комсомолу почти на десятилетие.
«Для достижения победы нужны смелость, смелость и ещё раз смелость» - этот жизненный девиз великого француза Дантона, и я бы добавил, разумная дерзость стали основными принципами активного комсомольца. Пожалуй, в то время Сергей не представлял, кто такой Дантон, но перечисленных принципов он точно придерживался.
Политические университеты
Спустя некоторое время, наблюдая с каким рвением, прожекторист считает не выключенные лампочки и станки во время обеденного перерыва, ряд рабочих обратились с претензией к рьяному контролёру: «Что же ты нам указываешь, а вот начальник цеха в рабочее время заставляет делать запасные части для своего автомобиля, причём денег не платит?» На «слабо» взять не получилось, информация была проверена и обнародована «Комсомольским прожектором». Более того, каким-то образом, этот случай стал известен директору машзавода Ивану Фёдоровичу Белобородову, начальник цеха был освобождён от занимаемой должности и переведён с понижением на мотопроизводство. Авторитет прожекториста заслуженно взлетел, и комсомольцы цеха рекомендовали Сергея в члены бюро заводского комитета ВЛКСМ. Пожалуй, именно с этого периода будущий вице-мэр Ижевска начал осваивать «политические университеты».
Заводской комитет ВЛКСМ в 70-е годы, без преувеличения, был довольно сильным по составу. Достаточно вспомнить, что в разное время этого десятилетия членами бюро были будущий генеральный директор п/о «Ижмаш», секретарь райкома партии, председатель комитета народного контроля города Ижевска, директора, заместители директоров, главные инженеры заводов, входящих в структуру п/о «Ижмаш», главный инженер подшипникового завода. Тем не менее, на общем фоне представитель рабочего класса (а именно так своё предназначение позиционировал Сергей) чувствовал себя весьма комфортно. По крайней мере, практически на каждом заседании бюро с присущими ему пафосом и страстностью в выступлениях он отстаивал свою точку зрения.
Иногда он даже несколько фраппировал своим рабочим званием, но именно в то время сформировались его основные качества: «Поступай так, чтобы не ты стремился к кому-то, а стремились к тебе, и будь не таким как все!» Справедливости ради нужно отметить, что порой его умозаключения и поведение напоминали героя Распе - барона Мюнхгаузена, только в положительном смысле.
«Громада дел навалилась сразу»
1973-й год стал началом политической карьеры Сергея Владимировича. Осенью этого года на отчётно-выборной конференции он был избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ Ижевского машиностроительного завода. Замечу, что на это решение повлияли именно неординарность натуры и авторитет, сложившийся у секретарей первичных организаций. Именно эти условия стали решающими, несмотря на отсутствие должного образования.
При распределении обязанностей на первом заседании бюро Сергею было поручено возглавить блок производственных вопросов, по негласной традиции в заводских крупных комитетах ВЛКСМ эта должность была за первым замом секретаря. Круг дел был обширным, как правило, в него входили: руководство производственным соревнованием, «Комсомольским прожектором», организация молодёжных конкурсов профмастерства и просто конкурсов типа «А ну-ка парни», создание и контроль за работой комсомольско-молодёжных строительных отрядов (по примеру студенческих), совместно с зам. секретаря мероприятия по идеологической работе в общежитиях и совете молодых специалистов.
Комсомольская организация Ижевского машиностроительного завода благодаря большому притоку молодёжи в конце 60-х - начале 70-х годов была одной из крупнейших в стране (5-я в Советском Союзе). На учёте в 1973 году насчитывалось более 12,5 тысячи членов ВЛКСМ, объединённых в разное время более чем в 120 первичных цеховых и отдельных ячеек.
Круг вопросов, доставшихся вновь испеченному комсомольскому руководителю, был действительно обширный. Как писал в одном из своих «нетленных» произведений Леонид Ильич Брежнев: «Громада дел навалилась сразу». Был расцвет комсомольско-молодёжных инициатив в организации различных соревнований. Это движение – «За себя и за того парня!», «За право быть сфотографированным у Знамени Победы», «XXVсъезду КПСС – XXV ударных декад» и, безусловно, «Соревнование молодых гвардейцев пятилетки», рождённое в недрах Воткинского и Ижевского машиностроительных заводов, одобренное ЦК ВЛКСМ.
В круге первом
Вероятно, что матросские и кавалерийские наскоки в некоторых вопросах приносят ощутимый результат, но всё-таки умелое руководство заводской молодёжью требовало и постоянной кропотливой и рутинной работы. И вот здесь Сергей раскрыл одно из главных своих положительных качеств – огромную тягу к знаниям. У него сложился определённый книжный багаж, который оказал большое влияние на последующий жизненный путь. Это был период, когда он «глотал» книги, пьянея от строк», причём после знакомства с тем или иным автором, взахлёб пытался высказать своё мнение.
Особенно запомнилась реакция на публикацию книги «Мастер и Маргарита». - Впечатление от её прочтения было непередаваемым, причём именно от потрёпанных страниц журналов «Москва». В то же время на вопрос: «Кто такой Иешуа?» - Сергей с обескураживающей простотой ответил: «Я эти страницы пропускал». В этом был весь Протозанов, он никогда не лукавил, и если что-то не понимал, без всяких комплексов пытался добраться до сути.
Именно в этот период, несмотря на определённые запреты, мы познакомились с мемуарами Н.Решетовской (первая жена Солженицына) и даже с трудами Ницше, причём всё прочитанное обсуждалось. Скорее всего, тогда и была заложена библиотека семьи Протозановых, которая на сегодняшний день весьма прилична.
Я не склонен к всеобъемлющему исследованию биографии Сергея Владимировича. Это, скорее, воспоминание о личных взаимоотношениях того периода, о том далёком времени, когда в комсомоле была пройдена хорошая школа управления, когда порой из «твердолобого» бывшего старшины первой статьи выкристаллизовывался серьёзный руководитель – профессионал.
Об упрямстве Протозанова до сих пор ходят легенды среди соратников по комсомолу – Сергей не любил проигрывать и был великий спорщик. Пари заключались самые разнообразные и даже курьезные. Например, на спор он мог на одной ноге снизу вверх подняться по лестнице, которая шла от плотины до ДК «Машзавода», или же съесть примерно 10 кг помидоров с сахаром. Быть не таким, как все, – это было всегда.
По законам правды
В жизни есть одна хорошая пора – это молодость, которая толкает иногда на безрассудные поступки, но порой именно они укрепляют сферу сознания, отвечающую за полезность, обязанность быть трудолюбивым и порядочным человеком. А именно эти черты были присущи Сергею уже на первых ступенях руководящей работы – по крайней мере, все дела, которые ему поручались, выполнялись без напоминаний и проверок. Предъявляя требование к себе, он постоянно требовал отдачи от других. Ощущая нехватку чисто теоретических знаний и, несмотря на бешеный ритм жизни, он сначала (правда, с некоторым административным нажимом) получил техническое образование, а затем была учёба в ВПШ и УДГУ.
Сейчас же Сергей Владимирович подошёл к границе серьёзного возраста, когда принято подводить предварительные итоги (как известно – окончательные ставит Господь Бог), имеет приличный жизненный багаж – у него трое детей, четверо внуков, а в послужном списке, кроме стартового комсомольского начала – работа в парткомах станкостроя, п/о «Ижмаш», должности главы Ленинского и Октябрьского районов, работы вице-мэра в Ижевске.
Так в чём же феномен Сергея Протозанова? В первую очередь это умение не преобразовывать должность в синекуру, а считать её достойной и плодотворной работой. Второе – гордость за выполненное дело никогда не превращать в тщеславие. Третье, пожалуй, самое главное - сейчас, когда особенно чиновничья братия заражена вирусом – веритофобии (боязнь истины) и старается умело её использовать всеми возможными способами – от прямого вранья до утопической лжи, Сергей всегда старался жить по законам правды. И ещё у него необыкновенный дар дружбы, знакомств и обаяния.
70 лет - это возраст, когда уже пора собирать камни и Сергей Владимирович стал человеком, который до сих пор жаждет знаний и старается принести их на алтарь Отечества, а если будет нужно, не побоится дать в морду за свои идеалы. Мне кажетс, это наиболее точное определение интеллигента с большой буквы.
Мы часто вспоминаем то время когда были молоды, верили в будущее и считали, что заводская труба будет незыблема. К сожалению, мы ошиблись.
Человек рождается и оставляет о себе память, и будет ли она достойной - нужно заботиться с самого раннего возраста. У Сергея Владимировича это получилось и получается, и я предполагаю, что без таких людей жизнь, может быть, была бы более скучной и пресной. Может быть …
Александр КОРОБЕЙНИКОВ
Фото с сайта http://db.gasur.ru
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