Один из первых экземпляров книги «Не отступая - быть самим собой. Юрий Дмитриевич Маслюков в воспоминаниях» ее автор Николай Украинец подарил Председателю Государственного Совета Удмуртии Владимиру Невоструеву.
Книга посвящена известному государственному и общественному деятелю Советского Союза и Российской Федерации Юрию Дмитриевичу Маслюкову и выпущена к 80-летию со дня его рождения. В книге собраны воспоминания друзей, коллег и соратников.
– В воспоминаниях о Юрии Маслюкове, талантливом организаторе промышленного производства, чья трудовая биография начиналась на предприятиях города Ижевска, воссоздается не только его жизненный путь, этапы становления и роста, формирования мировоззрения, но и отражаются эпоха социализма, драматический период гибели СССР и становление государственности современной России, - отметил Николай Украинец.
Книга получилась объемной - 392 страницы. Автор сообщил, что весит экземпляр больше 2 с половиной килограммов. Для того, чтобы привезти весь тираж общим весом более 8 тонн (3000 экземпляров) в Ижевск из Казани, где она была напечатана, пришлось заказать отдельный грузовик.
Официальная презентация новой книги состоялась 23 марта в Ижевске в ДК «Строитель».
Фото: udmgossovet.ru
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