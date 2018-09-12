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Чего боится кожа. Бездомные животные привели к росту «стригущего лишая» у детей

9 сентября
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Среди множества недугов выявить заболевания кожи, казалось бы, несложно: они видны. Но так уж устроен человек, что он скорее пойдёт к врачу с жалобами на боли в спине или голове, чем с сомнениями по поводу родинки, которая потемнела, увеличилась, или по поводу каких–то высыпаний на коже, шелушений. Сами, мол, пройдут.

389982 kotenok koshechka 1680x1050 (www.getbg.net) Чего боится кожа. Бездомные животные привели к росту «стригущего лишая» у детей

Не пройдут! Сегодня мы беседуем с Марией АЛЕКСЕЕВОЙ, заместителем главного врача Республиканского кожно–венерологического диспансера, о том, какие заболевания кожи особенно досаждают жителям республики, можно ли от них уберечься, а если сделать этого не удалось, как приблизить выздоровление.

Так хотелось погладить котёнка…

– Второй год, – сказала Мария Сергеевна, – в нашей республике растёт заболеваемость грибковым заболеванием – «стригущим лишаём» (микроспорией). Знаете, почему в народе оно так называется? Волосы обламываются, словно человека постригли.

«Стригущим лишаём» чаще всего болеют дети в возрасте до 10 лет. Видимо, это связано с тем, что в городах и сельских районах перестали отлавливать бездомных животных. Увидит ребёнок на улице бездомного котёнка или щенка – так хочется погладить его, взять на руки, прижать к себе. А через некоторое время после этого трогательного общения на теле ребёнка могут возникнуть обширные высыпания, на голове – проплешины. Надо идти в школу или детский сад, а ребёнок вынужден остаться дома или лечь на больничную койку. Один школьник из–за такой болезни не мог ходить в школу целых три месяца!

Мы обращались к главам администраций городов и районов: примите меры, не допускайте, чтобы бездомные животные разгуливали по улицам и переулкам.

Порадовали ответы из Сарапула и Игры. Глава города Сарапула Александр Ессен, например, сообщил, что рейды по отлову безнадзорных животных осуществляются еженедельно. По данным на 8 июня (ответ получен 19 июня), отловлено 145 животных. Рынков, осуществляющих несанкционированную продажу животных, не выявлено.

Многие другие главы на наше обращение даже не ответили.

Между тем заражение «стригущим лишаём» происходит и в том случае, если ребёнок даже не потрогал животное, а просто поиграл в песочнице, где до него побывали больные собака или кошка.

– Домашние животные тоже могут «поделиться» болезнью?

– Да, и не только кошки и собаки. «Стригущим лишаём» болеют и морские свинки. Но если жители городов в таких случаях несут больное животное к ветеринару, то деревенские жители, к сожалению, нередко оставляют больных питомцев на улице. Уже были случаи, когда пролеченные в стационаре дети заболевали снова: больная кошка не забыла дорогу к своему бывшему дому и продолжала заражать детей.

Пошла на убыль, но всё ещё распространена чесотка. Её можно подхватить и в общественном транспорте, и в магазине. Это заболевание вызывают клещи. Но они не сразу прогрызают ходы под кожей, и, если человек соблюдает гигиенические правила, скажем, придя с улицы домой или в офис, обязательно моет с мылом руки, то никакие подкожные клещи ему не страшны.

Обязательно – под контролем врача

– Насколько распространены в Удмуртии грибковые заболевания ногтей?

– В последние 20 лет применяются эффективные средства лечения грибкового заболевания ногтей, но такое заболевание всё ещё достаточно распространено. Дело в том, что оно легко диагностируется, но сложно, долго лечится. Некоторые люди просто удаляют заражённые ногти, но это не избавляет их от заболевания: новый ноготь тоже будет поражён грибком. К сожалению, для посещения аквапарка не требуется справка дерматолога. А потому и бассейн, и сауна – это та среда, где можно подхватить грибок.

Лечить заболевание нужно под контролем врача, проводить биохимический анализ крови. Хочу обратить внимание читателей ещё вот на что: грибковые заболевания ногтей – это, как правило, семейные заболевания, а семейная грибковая инфекция может привести к аллергии у детей и к таким серьёзным заболеваниям, как бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит. Допустим, у ребёнка постоянно насморк и кашель. Думают, что из–за простуды, а это реакция на семейный грибок, которого у самого ребёнка может и не быть.

– Вы лечите и аллергические заболевания кожи?

– Очень важно пролечить аллергию (атопический дерматит) как можно раньше. Тогда удаётся достичь стойкой ремиссии. На врачебном приёме невозможно обсудить все вопросы, возникающие у таких больных или их родителей, поэтому 15 и 22 сентября (это субботы) мы возобновим проведение Школы атопического дерматита. Записаться в Школу атопического дерматита можно по телефону 68–24–36 (врач высшей категории Ольга Игоревна Мельник).

Загар ведёт к трём видам рака

– Кожа подвержена и онкологическим заболеваниям…

– Среди всей онкологической заболеваемости на первом месте – заболеваемость кожи. Этим летом в республике было немало жарких дней, и, по всей вероятности, уже осенью к нам придут люди, пострадавшие от ультрафиолетовых лучей.

К тому же некоторые люди, желая продлить лето, уезжают в жаркие страны и за короткое время загорают там так, чтобы по возвращении услышать: «Ах, какой красивый загар!». Но этот «красивый» загар вреден.

Зарубежные учёные считают, что в ряде случаев причиной онкологического заболевания взрослых людей стало то, что в детстве они слишком часто находились на солнце и их кожа сгорала: если в детстве у ребёнка были солнечные ожоги, то риск онкологического заболевания во взрослом возрасте удваивается.

Казалось бы, сейчас люди осведомлены о вреде слишком сильного загара. Но что мы видим? На пляже у моря или реки взрослые лежат под зонтами, а маленькие дети голышом бегают по берегу…

Сама я во время отпуска загораю только до 11 часов утра или после 4 часов вечера и использую крем против загара.

Считайте родинки на теле

– Может ли человек сам обнаружить, что отпуск в жарких странах или работа под солнцем на садоогороде обернулись заболеванием?

– Каждая родинка на нашем теле – это доброкачественное новообразование. Поэтому надо следить, чтобы она не перерождалась в рак. Если на теле появились какие–то новые пятна или прежние родинки стали менять цвет, размер, форму, то надо пойти к дерматологу и проверить эти родинки.

– К перерождению родинок приводит не только палящее солнце?

– Меланому диагностируем и у тех, кто злоупотребляет солярием. В нём можно находиться не более одной–двух минут, но кто за этим следит? Порой клиентки требуют, чтобы процедура проводилась по пять–десять минут…

А кто проверяет, как часто в соляриях меняют лампы? За границей тоже есть солярии, но там строже контроль и посетителей предупреждают, что процедура может привести к трём видам рака, в том числе – к меланоме.

– Могут ли привести к раку кожи тесная одежда, обувь?

– Если родинка находится в таком месте, где она часто подвергается трению, то лучше её вовремя удалить – такая родинка может переродиться.

Надо учитывать и генетический фактор. Если у ваших родственников диагностировалась меланома, то риск её появления у вас возрастает. И ещё одна особенность: если на вашем теле много родинок (более 100), то риск меланомы увеличивается в 7 раз. Меланома – самая агрессивная опухоль кожи, но, если обратиться к врачу вовремя, от неё можно полностью излечиться. Врач–дерматолог просит пациента показать всё тело, весь кожный покров, так как патология может оказаться и в «невидном» месте, причём даже не беспокоить.

Два года назад в День диагностики меланомы (каждый год в мае мы проводим такое мероприятие) к дерматологу пришла женщина показать свои родинки. Они были абсолютно доброкачественными. Но врач попросила пациентку снять и бюстгальтер, и как раз под бюстгальтером оказалась меланома, которую пациентка сама бы не увидела.

У всех дерматологов есть дерматоскоп, он позволяет отличить доброкачественное новообразование от злокачественного.

– «Не по лесу болезнь ходит, а по людям», – гласит пословица.

– Вот и надо быть более внимательными к себе, находить время для посещения врача. В Республиканском кожно–венерологическом диспансере дерматологи принимают пациентов бесплатно, но – по предварительной записи, а с острой патологией – в день обращения. С собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Желаю читателям «Удмуртской правды» здоровья.

Цифры и факты

Почти 5,8 тысячи заболеваний кожи приходится на каждые 100 тысяч жителей в Удмуртии. Среди подростков и детей заболеваемость выше – более 9,4 тысячи случаев в расчёте на такое же число жителей.

Самые распространённые заболевания кожи – экзема и атопический дерматит (аллергическое заболевание).

Около 500 случаев чесотки каждый год в республике регистрируется.

Велика онкологическая заболеваемость кожи. В 2017 году она составляла 13 процентов от всех злокачественных новообразований. На первой–второй стадиях выявлено 97,2 процента рака кожи и 87,5 процента меланомы. Выявляемость меланомы на ранней стадии в республике выше, чем в среднем по России.

Фото www.GetBg.net

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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