Санаторий «Сосновый»: отдых, как у моря, в центре города **Стрессы, ускоренный ритм жизни и перенапряжение делают организм слабее, поэтому при первой же возмо...

Самый долгий экзамен Татьяны Наймушиной. Жители Ленинского района Ижевска назвали имя лучшего участкового терапевта **Сегодня мы рассказываем об одной из победительниц республиканского конкурса – враче Городской бол...

Осмотр, лечение, рекомендации. Более 850 детей осмотрено в мобильном медицинском комплексе. **За 7 месяцев 2018 года мобильный медицинский комплекс для медицинского обслуживания детского населе...