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Чайковский от серости

28 июня
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Превратить здания тепловых пунктов Ижевска в арт-объекты – с такой инициативой выступил директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов. По его мнению, в выигрыше будут все: и творческая молодёжь, и жители домов, рядом с которыми расположены ЦТП, поскольку сейчас многие тепловые пункты украшены совсем неэстетичными рисунками и надписями.

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Модернизация с плюсом

Тепловой пункт на улице Тельмана обеспечивает теплом и горячей водой более 20 жилых домов и социальных объектов в районе улиц Красногеройской, Лихвинцева и Тельмана и давно нуждался в обновлении. Это подтвердили и результаты флуоресцеиновой диагностики сетей, которую компания проводила в городе в конце января – начале февраля. Этот метод для выявления скрытых дефектов в работе теплового оборудования с использованием пищевого красителя флуоресцеина УКС использует уже два года подряд. Он помогает визуально проконтролировать любые утечки в сетях и нарушения в работе бойлерного оборудования ЦТП. Проверка позволила выявить дефект в работе оборудования ЦТП на улице Тельмана.

Примечательно, что проект его модернизации к тому моменту уже вошёл в программу техперевооружения УКС на 2019 год. Её сформировали в прошлом году на основании статистики повреждаемости оборудования всех городских ЦТП. Сейчас работы на ЦТП идут полным ходом. Подрядчики уже полностью демонтировали здесь старое оборудование и приступили к заливке новых полов и устройству фундаментов.

– Здесь мы полностью обновим оборудование и строительную часть самого ЦТП, – рассказывает Ярослав Балобанов. – Заменим все теплообменники, водоподогреватели, насосное оборудование со шкафами управления. Кроме того, тепловой пункт будет оборудован системой телеметрии, которая позволяет удалённо в режиме реального времени – из диспетчерской УКС следить за качеством подаваемых жителям ресурсов.

– Новая система управления будет поддерживать основные параметры горячего водоснабжения – температуру, расход и давление, обеспечит высокий уровень безопасности и безаварийности технологического процесса, – пояснил директор ООО «УКС». – Кроме того, точное погодозависимое управление повысит качество теплоснабжения потребителей. Сократится и время на выявление и устранение неполадок в работе теплосистемы.

Всего в зоне ответственности УКС 135 ЦТП, и до конца реализации концессионного соглашения все они будут автоматизированы и объединены в единую сеть управления.

Ижевск в новом цвете

Однако даже после капитального обновления здания ЦТП выглядят не очень привлекательно. Как правило, это серая скучная двухэтажная кирпичная или бетонная коробка без каких-то архитектурных изысков, которая стоит посреди двора, совсем его не украшает. С одной стороны, однотипное оформление – решение логичное и экономичное, ведь это техническое здание. Однако именно пустые стены тепловых пунктов чаще всего привлекают внимание вандалов, которые разрисовывают фасады далеко не художественными изображениями и надписями. Как правило, такие «испорченные» здания перестают соответствовать этическим требованиям городского благоустройства и вызывают претензии сотрудников муниципальной милиции.

Сейчас сотрудники УКС решают вопрос с «народными граффити» одним способом – просто их закрашивают, но это требует времени, материалов и сил. Поэтому Ярослав Балобанов готов отдать здания тепловых пунктов на откуп ижевским художникам, чтобы они превратили их в арт-объекты.

– Современный город уже невозможно представить без граффити, – говорит Ярослав Балобанов. – Распространённый на Западе вид искусства всё прочнее занимает своё место в нашей стране. Наш город видят как город-завод с серыми коробками спальных районов с брутальной оружейной историей. Это стереотип, который сейчас меняется. Конечно, хотелось бы, чтобы он менялся быстрее. Один из простых и эффективных инструментов этого изменения – стрит-арт. У нас уже есть хороший опыт сотрудничества с художниками в рамках фестиваля стрит-арта, который проходит в Ижевске. Так, на здании насосной станции № 3 за филармонией появился портрет Чайковского в интересной интерпретации. В настоящий арт-объект превратилась и «Точка 410» – технический павильон теплосетей около ТЦ «Эльгрин». Поэтому мы хотели бы продолжить такое сотрудничество и предлагаем наши объекты в качестве площадок для творчества и самовыражения. При этом я готов выступить посредником между художниками и администрацией города по согласованию эскизов и получению всех разрешений. Приходите, мы готовы поддерживать горожан, которые хотят изменить наш город!

Справка «УП» Всего в этом году в рамках подписанного с городом концессионного соглашения теплоэнергетики переложат 37 км теплотрасс и полностью модернизируют 4 ЦТП. Помимо теплового пункта на Тельмана, в этом году в Ижевске обновят ЦТП на Молодёжной, 86а, Промышленной, 52 и Карла Маркса, 262а. Общая стоимость работ на теплосетях – 500 млн рублей.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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