По моему мнению, независимо от времени, в нашей стране всегда были герои: они защищали свою Родину, они ковали победу, они отдавали свои жизни за Отечество и труд на его благо. И среди них – ветераны Великой Отечественной войны.
Сегодня актуальной является тема, связанная с сохранением в памяти воспоминаний, связанных с войной. Мы говорим, что память о героях будет жить всегда, но сколько их было, героев? Трудно ответить на этот вопрос: за весь период Великой Отечественной войны, как показывает статистика, погибло 28 млн. человек, а в боях погибло примерно 7 млн. Но был ли каждый из них героем? Я считаю, что каждый, кто прошёл через горнило войны, уже является героем. Герой для меня, моих сверстников – это тот, кто смог внести свой вклад в дело Победы.
Записано и обдумано
Мне посчастливилось принять участие в работе волонтёров РДООУ «Родники» по сбору воспоминаний участников боевых действий. Весь материал был собран в Республиканском госпитале для ветеранов войн при Министерстве здравоохранения УР. На протяжении пяти лет мальчишки и девчонки из «Родников» посещали госпиталь и беседовали с участниками боевых действий. Благодаря этим встречам ребятам представилась уникальная возможность узнать о всех тяготах военного времени от участников войны и всем сердцем ощутить, насколько храбры и отважны были наши деды. Все воспоминания, записанные ребятами, хранятся в архивах, но есть лишь малая вероятность того, что через несколько лет наши потомки найдут их и вспомнят о ветеранах. Как же сохранить эти воспоминания для будущего? Каждое из них представляет большую ценность для понимания нашей истории. И для того, чтобы ни одно из них не было утрачено, мы своими силами смогли составить и выпустить сборник «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны». В сборник вошло свыше 30 воспоминаний участников Второй мировой войны, тружеников тыла и узников концентрационных лагерей. Вклад каждого из них незаменим – они обеспечили нам светлое настоящее и будущее, в котором мы сейчас живём.
Стоит знать, что Удмуртия отдала фронту каждого четвёртого жителя – почти 400 тысяч своих сынов и дочерей. Из них более 145 тысяч пали смертью храбрых. Ещё около 40 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. 110 уроженцев республики стали героями Советского Союза, 20 – полными кавалерами ордена Славы.
Среди записанных в госпитале воспоминаний есть особенно запоминающиеся биографии. Например, Валентин Сергеевич Иванов служил на подводной лодке С-13 под руководством капитана А.И. Маринеско. Грамотное руководство капитана и чёткость действий бойцов помогли подводной лодке уничтожить два крупных немецких лайнера: «Генерал Штойбен» и «Wilhelmina Gustloff». Подвиг, совершённый экипажем подводной лодки С-13, сыграл важную роль в продвижении советских войск.
Удмуртия является родиной многим солдатам, которые покинули свои семьи, оставили жён и детей и ушли с честью и мужеством защищать своё Отечество. Мой прадед –Павел Фролович Мартюшев службу проходил на Карельском фронте с августа 1941 года в должности станкового пулемётчика. Огнём станкового пулемёта ефрейтор П.Ф. Мартюшев рассеял группу фашистов, пытавшихся подойти к его точке, тогда он был ранен. Участвуя ранее в бою на станции Токмрь – Петрозаводская, ефрейтор Мартюшев вынес в укрытие раненого бойца товарища Макарова.
Анализируя отношение моего прадеда к Родине и товарищам, я задумываюсь и задаю себе вопрос: «Способно ли современное поколение пожертвовать своей жизнью ради Родины и жизни близких товарищей?»
Памяти павших
Хотелось бы отметить и героев Советского Союза – сотрудников МВД, которые внесли свой вклад в победу над фашизмом. Чтобы увековечить в памяти подвиг наших земляков, в Завьяловском районе в деревне Шабердино в 2016 году сотрудниками МВД, волонтёрами РДООУ «Родники» и кадетами пограничного клуба «Граница» была заложена аллея памяти «Лес Победы». Это всероссийская акция, в которой и Удмуртия приняла участие. Было посажено 124 саженца пихты и ели. Это число не случайно –именно 124 сотрудника МВД погибли во время Великой Отечественной войны.
Рассмотрев отдельные эпизоды боевой жизни героев Удмуртской Республики, мы видим, что вклад каждого бойца (независимо от того, где воевал и насколько значимый подвиг совершил) важен и играет свою роль в долгом пути к достижению победы и мира. Военные годы серьёзно подорвали людской, материальный и духовный потенциал страны. Из курса истории мы знаем, что события Второй мировой войны разворачивались на просторах нашей Родины – России с 1941 по 1945 года. История каждого солдата оставила свой след в большой «книге», начатой в 1941 году и продолжавшейся до 1945 года. «Книга» таит в себе большое количество воспоминаний, тревог, страха, на её страницах мы видим взлёты и падения, и всё это – война, оставившая шрамы в душах наших граждан. В ней можно увидеть биографии таких известных людей, как Николай Гастелло – лётчик, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного полка. Здесь подвиг 28 панфиловцев, благодаря которому была выиграна решающая битва за Москву. Этих героев знает весь мир, но это лишь несколько глав, входящих в эту великую «Книгу».
Знаменательный день для нашей страны – 9 Мая, когда мы празднуем Великую Победу над фашизмом. Каждый год люди во всех уголках России собираются на главных улицах своих городов, чтобы отдать дань памяти своим героям.
Бессмертный полк – акция, объединившая многих. С каждым годом в рядах Бессмертного полка становится всё больше новых героев. Связь поколений, лица, истории, судьбы – за всем этим наше прошлое, которое навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Всё дальше в историю уходит Великая Отечественная война. Военная эпопея остаётся одной из самых трудных и загадочных страниц мировой истории. Возможно, мы – последнее поколение, которое видит и слышит ветеранов, прошедших горнило войны. Они дошли до Берлина и подарили победу, они выдержали блокаду Ленинграда, они вернули всему миру тихое и мирное небо. Мы должны ценить этот бесценный дар и помнить про этих невероятных людей, потому что наши дети смогут это услышать только от нас. Несмотря на возраст, пол, национальность и место рождения, все, кто участвовали в событиях Второй мировой войны, для каждого из нас являются героями нашего народа, нашей страны.
Анна Тарасова, лицей № 45, РДООУ «Родники», Елена Корепанова, учитель истории лицея № 45
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