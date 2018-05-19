Жители Удмуртии присоединились к акции «Всероссийский день посадки леса» Основная идея акции – привлечение внимания общественности к проблемам лесов. Особую значимость эта те...

Павел ВЕРШИНИН: «Заветы любят тишину» В Удмуртии проводится необычный конкурс, в котором побеждает не один талантливый человек, а семьи, чь...

С опорой на основательность. В филиале «Удмуртэнерго» сезон массовых ремонтных работ вступил в активную фазу Ремонтная бригада Южных электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центр Приволжья» уже нес...