Чтобы творчество приносило радость
О продукции «Бюро декоративных покрытий» – компании, создающей авторские интерьеры общественных и жилых пространств, мы уже рассказывали нашим читателям. Правда, тогда она предстала в совершенно другом амплуа – современные безопасные, экологически чистые краски и декоративные штукатурки с широчайшей цветовой палитрой, позволяющие до неузнаваемости преобразить любой интерьер.
На выставке–перформансе «Музей под ключ» продукция компании продемонстрировала другие свои качества и свойства. Гости выставки убедились, что краски великолепно ведут себя на холсте, позволяя добиваться интересных визуальных эффектов и передавать фактуру и цвета.
– Краски хорошо ложатся и с водой, и без воды, – поделились впечатлениями участники перформанса. – Поразило огромное количество оттенков. Людям, не занимающимся живописью профессионально, достаточно сложно смешивать краски, чтобы получить красивые и чистые оттенки и не «уйти в грязь». Эти же краски позволяют сразу, не задумываясь и не тратя время на смешивание цветов, создавать шедевры.
Ещё одно достоинство красок, которое отметили посетители выставки, – отсутствие неприятного запаха.
– Это экологически чистая краска московского бренда Lanors, которая, следуя самым современным тенденциям химической промышленности, производит безопасную и экологически чистую продукцию, – поясняет Светлана Харланова, основатель и директор компании «Бюро декоративных покрытий». – В то же время мы не изменяем традициям, которые зародились давно при производстве красок, и в своей работе гармонично сочетаем новые веяния и опыт прошлых лет. Нам важно, чтобы, используя наши краски в творчестве, люди чувствовали себя комфортно, чтобы у них не было ни аллергии, ни интоксикации. Краска легко смывается с рук, но при этом после высыхания она долго и стойко держится на поверхностях, не отслаивается, не осыпается и не теряет цвет.
Мечты должны сбываться
Светлана Харланова уверена, что с помощью их красок даже непрофессионал может добиться такого же высокого результата, как опытный мастер. Картины участников выставки «Музей под ключ» стали ярким тому подтверждением.
Сама Светлана написала пейзаж в нежно–оливковых тонах – осеннее дерево на фоне предгорья. По её словам, это время, когда дереву нужно отдохнуть, набраться сил, чтобы весной вновь расцвести.
– Картина очень тонко передаёт моё сегодняшнее настроение и царящую в этом зале атмосферу. Сухое дерево рано или поздно обретёт листья, и тогда в его ветвях заиграет солнце, а вместе с ним придут свет и радость. Фестиваль «Ижевск. ДА» в какой–то мере уподобляется этому свету. Он даёт возможность горожанам прикоснуться к прекрасному, стать сопричастными искусству, рисовать под руководством именитых художников, мастеров своего дела. Прекрасно, когда у человека есть возможность творить. Отбросив сомнения и колебания, наконец, исполнить мечту – написать картину, о которой, быть может, он мечтал с детства, но из–за ложных предубеждений не мог.
Когда ко мне обратились с просьбой помочь в организации мероприятия, предоставить краски и материалы, я с удовольствием откликнулась. Для «Бюро декоративных покрытий» это не столько рекламная кампания, сколько жест добра, который дарит людям радость, чувство удовлетворения и гармонии со своим внутренним «я».
Адрес: ул. Удмуртская, 300. Тел.: +7(951) 206–02–02, +7(3412) 23–23–56. http://decorburo18.ru/
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