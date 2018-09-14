Главная » Общество » Бюро декоративных покрытий. Современные краски помогают непрофессионалам создавать шедевры

Бюро декоративных покрытий. Современные краски помогают непрофессионалам создавать шедевры

14 сентября
0

Материалы для художественных мастер–классов и других публичных проектов фестиваля «Ижевск. ДА» предоставляет компания «Бюро декоративных покрытий». Для выставки Владимира Дубосарского «Музей под ключ» она выделила около ста баночек краски самых разных цветов и оттенков. Как потом признавались участники проекта, писать ими картины – одно удовольствие.

%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c %d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0 Бюро декоративных покрытий. Современные краски помогают непрофессионалам создавать шедевры

Чтобы творчество приносило радость

О продукции «Бюро декоративных покрытий» – компании, создающей авторские интерьеры общественных и жилых пространств, мы уже рассказывали нашим читателям. Правда, тогда она предстала в совершенно другом амплуа – современные безопасные, экологически чистые краски и декоративные штукатурки с широчайшей цветовой палитрой, позволяющие до неузнаваемости преобразить любой интерьер.

На выставке–перформансе «Музей под ключ» продукция компании продемонстрировала другие свои качества и свойства. Гости выставки убедились, что краски великолепно ведут себя на холсте, позволяя добиваться интересных визуальных эффектов и передавать фактуру и цвета.

– Краски хорошо ложатся и с водой, и без воды, – поделились впечатлениями участники перформанса. – Поразило огромное количество оттенков. Людям, не занимающимся живописью профессионально, достаточно сложно смешивать краски, чтобы получить красивые и чистые оттенки и не «уйти в грязь». Эти же краски позволяют сразу, не задумываясь и не тратя время на смешивание цветов, создавать шедевры.

Ещё одно достоинство красок, которое отметили посетители выставки, – отсутствие неприятного запаха.

– Это экологически чистая краска московского бренда Lanors, которая, следуя самым современным тенденциям химической промышленности, производит безопасную и экологически чистую продукцию, – поясняет Светлана Харланова, основатель и директор компании «Бюро декоративных покрытий». – В то же время мы не изменяем традициям, которые зародились давно при производстве красок, и в своей работе гармонично сочетаем новые веяния и опыт прошлых лет. Нам важно, чтобы, используя наши краски в творчестве, люди чувствовали себя комфортно, чтобы у них не было ни аллергии, ни интоксикации. Краска легко смывается с рук, но при этом после высыхания она долго и стойко держится на поверхностях, не отслаивается, не осыпается и не теряет цвет.

Мечты должны сбываться

Светлана Харланова уверена, что с помощью их красок даже непрофессионал может добиться такого же высокого результата, как опытный мастер. Картины участников выставки «Музей под ключ» стали ярким тому подтверждением.

Сама Светлана написала пейзаж в нежно–оливковых тонах – осеннее дерево на фоне предгорья. По её словам, это время, когда дереву нужно отдохнуть, набраться сил, чтобы весной вновь расцвести.

– Картина очень тонко передаёт моё сегодняшнее настроение и царящую в этом зале атмосферу. Сухое дерево рано или поздно обретёт листья, и тогда в его ветвях заиграет солнце, а вместе с ним придут свет и радость. Фестиваль «Ижевск. ДА» в какой–то мере уподобляется этому свету. Он даёт возможность горожанам прикоснуться к прекрасному, стать сопричастными искусству, рисовать под руководством именитых художников, мастеров своего дела. Прекрасно, когда у человека есть возможность творить. Отбросив сомнения и колебания, наконец, исполнить мечту – написать картину, о которой, быть может, он мечтал с детства, но из–за ложных предубеждений не мог.

Когда ко мне обратились с просьбой помочь в организации мероприятия, предоставить краски и материалы, я с удовольствием откликнулась. Для «Бюро декоративных покрытий» это не столько рекламная кампания, сколько жест добра, который дарит людям радость, чувство удовлетворения и гармонии со своим внутренним «я».

Адрес: ул. Удмуртская, 300. Тел.: +7(951) 206–02–02, +7(3412) 23–23–56. http://decorburo18.ru/

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

Читать также

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста
14 сентября
**Рассматриваемый в Госдуме президентский законопроект, которым устанавливается уголовная ответственн...
Знак «Инвалид»: новый порядок выдачи и использования
14 сентября
**До недавнего времени знак «Инвалид» предназначался для автомобиля, на котором ездит человек с инвал...
День оружейников: родом из Ижевска
14 сентября
Ежегодно 19 сентября в России отмечается профессиональный праздник - День оружейника. Он был установл...
«Аксион»: 85 лет успешного развития. Предприятие идёт в авангарде освоения и выпуска сложных изделий в интересах государства
14 сентября
**В сентябре 2018 года АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» отметит 85-летний юбилей. Со дня основ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо