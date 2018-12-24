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Бюджет увеличен на 7,5 миллиарда рублей.

15 декабря
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Бюджетный процесс текущего года завершён. Проект закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» рассматривался в ходе двух заседаний IX сессии Государственного Совета республики. Внесённый к началу ноября проект документа был рассмотрен в первом чтении 27 ноября.

Screenshot 39 Бюджет увеличен на 7,5 миллиарда рублей.

В первом чтении законопроекта прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики был утверждён в сумме 65 378 459,0 тысячи рублей, расходы бюджета Удмуртской Республики в сумме 64 430 619,9 тысячи рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2020 года в сумме 46 051 689,1 тысячи рублей, предельный объём государственного долга Удмуртской Республики на 2019 год в сумме 54 202 987,0 тысячи рублей, профицит бюджета Удмуртской Республики составил 947 839,1 тысячи рублей.

Ко второму чтению законопроекта в головную комиссию поступило 305 поправок от Главы Удмуртской Республики, постоянных комиссий Государственного Совета, депутатских фракций Государственного Совета и депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики. Как и ожидалось, сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета после его второго чтения в бюджет Удмуртии значительно увеличилась, что и повлекло за собой существенные поправки в проект финансового документа. В связи с увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму порядка 7,8 млрд. рублей и снижения налоговых и неналоговых доходов на сумму 290,7 млн. рублей, доходная часть проекта бюджета на 2019 год увеличивается на 7,5 млрд. рублей. На такую же сумму увеличивается и его расходная часть.

В результате в 2019 году дополнительно предлагается выделить 964,6 млн. рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 848,5 млн. рублей на увеличение фонда оплаты труда; 708,1 млн. рублей на капитальные вложения - газификацию, строительство в рамках проведения сельских игр, реконструкцию железнодорожного вокзала в Глазове и прочее.

На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете добавилось 481,2 млн. рублей; а на формирование комфортной городской среды 465,7 млн. На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет - 330,5 млн. рублей, 291,4 млн. рублей на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи.

На создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, 217,3 млн. рублей и 200 млн. на софинансирование капвложений в рамках федеральной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Также предлагается увеличить финансирование по целому ряду других направлений.

С учётом вносимых поправок доходная часть бюджета Удмуртии на 2019 год составит 72 869 млн. рублей, расходная часть - 71 921 млн.. Профицит - 948 млн. рублей.

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Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

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