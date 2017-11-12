В течение десяти лет в разных регионах России проходят регулярные заседания межрегиональных рабочих групп по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации. На этот раз впервые в Удмуртии - в Сарапуле - собралась рабочая группа Приволжского федерального округа.
Работа межрегиональной группы по охране объектов культурного наследия в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест и объектов культурного наследия, расположенных на территории Приволжского федерального округа, проходила под председательством руководителя управления Минкультуры России по ПФО Владимира Тарновского при участии главного федерального инспектора по УР Дмитрия Мусина, заместителя Председателя Правительства Удмуртии Анастасии Муталенко, руководителей и специалистов Управления Министерства культуры России по ПФО и органов охраны объектов культурного наследия субъектов ПФО.
Город нашей любви и тревоги
Сарапул – старинный купеческий город, как никакой другой в Удмуртии насыщенный памятниками - архитектурными, археологическими, историческими, где идет восстановление и реставрация раритетов, благоустройство территорий, в том числе благодаря участию в федеральной программе «Камский берег» и привлечению спонсорских инвестиций. Но проблем с сохранением исторической памяти здесь как и в других городах Удмуртии еще очень много.
Неудивительно, что именно здесь собрались специалисты Приволжского федерального округа, чтобы обсудить назревшие проблемы и обменяться опытом. Это было рабочее отчетное окружное совещание по итогам года, на котором выступили руководители органов охраны наследия из четырнадцати регионов ПФО.
На него были приглашены также директора музеев-заповедников, музеев-усадеб ПФО, чтобы в поездках по Удмуртии увидели ее достопримечательности и узнали, как ведется работа по их сохранению.
Надо заметить, что Сарапул произвел, как и на недавно побывавшего здесь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и всех, кто приезжает сюда, неизгладимое впечатление сохранившейся старинной архитектурой, огромностью предстоящих забот по ее реставрации и вызвал душевные переживания за сохранность этого достояния российского значения. Состояние дел в этой области по нашему региону обрисовал в своем докладе руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков.
Поручения Владимира Путина
Совещание посвящалось выполнению поручений Президента России Владимира Путина. Первое поручение касается внесения всех объектов культурного наследия в единую базу данных государственного реестра Российской Федерации. На эту работу давалось пять лет, и все регионы должны закончить ее к концу 2017 года.
– Мы подготовили и отправили все необходимые для этого документы в Москву еще в начале этого года, - подчеркнул Юрий Александрович. - Все новые предложения уже внесены в электронную базу, и сейчас мы ждем, когда центр закончит процедуру регистрации вновь выявленных памятников. На сегодня в Удмуртии учтенных памятников истории и культуры – 1150, из них 306 еще раньше внесены в госреестр (среди этих 85 объектов имеют статус федеральной охраны).
Второе поручение президента касается установления границ территорий объектов культурного наследия, разработки и утверждения соответствующих проектов зон охраны. У этого поручения срок окончания не обозначен, так как это – сложная и дорогостоящая процедура. В нашем регионе, объяснил Юрий Перевозчиков, нет необходимого для этого профессионального рынка оказания таких услуг, существуют проблемы бюджетного характера. И все же за полтора года работы вновь созданного агентства установлены и утверждены границы территорий шести федеральных объектов культурного наследия. Утверждены границы территорий шестнадцати объектов регионального значения. Разработаны проекты границ территорий на 47 объектах культурного наследия регионального значения в Ижевске. Постановлением Правительства Удмуртии утверждены зоны охраны объектов федерального значения «Воскресенская церковь» в Сарапуле, ансамбль жилой застройки в Ижевске на улице Пушкинской (сталинские дома), шесть воинских мемориалов в городах и районах Удмуртии.
Болезненные точки
Среди них оказался даже Дом-музей Петра Чайковского в Воткинске, а также старейшее здание в Ижевске – дом Лятушевича. Оба – объекты федерального значения. По обоим подготовлены проекты зон охраны. Но…
Когда начали утверждать зону, свободную от застройки вокруг Музея Чайковского, выяснилось, что администрация Воткинска против, так как хочет помочь инвестору, открывающему на берегу рядом с музеем яхт-клуб. После переговоров, кажется, договорились передвинуть яхт-клуб ближе к плотине. Судьба дома Лятушевича никак не может решиться уже многие десятилетия. Недавно найденный инвестор обязался отреставрировать его при условии, что ему дадут возможность поставить рядом в этой старой части города высотный жилой дом. Оказалось, что при такой плотности застройки невозможно начать реконструкцию и строительство пристроя к зданию Национальной библиотеки. Сейчас идет процедура оценки уже подготовленного проекта зоны охраны этого памятника.
Подвисла судьба объединенного проекта зон охраны объектов культурного наследия Ижевска, так как старый проект от 1992 года, как оказалось, не был согласован с ВООПиК и не опубликован. Суды не принимают на него ссылки, а значит, нужно отменить устаревший проект. Агентство разрабатывает новый проект, которому предстоит пройти историко-культурную экспертизу. А пока инвесторы и девелоперы выигрывают суды и договориться с ними очень трудно. В Ижевске есть утвержденный проект охраны зданий на Пушкинской (сталинские дома) и проект ансамбль купеческих домов на улице Горького - оба выполнены на привлеченные средства.
К сожалению, Сарапул в этом отношении отстает. Здесь так и не разработан проект охраны города, нет ни одного проекта охранной зоны вокруг исторических и уже отреставрированных зданий. Это большая проблема, и руководство города об этом знает. При этом карта и зоны есть, но они не утверждены, так как нет самих проектов. Норма о защитных зонах стимулирует сегодня застройщиков разрабатывать самим проекты охраны, не ожидая, когда это сделает государство. А в Сарапуле такое огромное количество уже выявленных и не выявленных памятников, что без инвесторов ситуация затянется надолго.
К сожалению, сегодня столкнулись с тем, что старые здания подошли к высокой степени изношенности. Это касается всех малых городов Удмуртии и Ижевска.
Конечно, проблемы с реставрацией и составлением проектов охраны связаны напрямую с финансированием. А это – огромные деньги. Они могут прийти только из двух источников – бюджетного (федерального и республиканского) и инвестиционного. В республике выявлено около тысячи археологических памятников, а все они имеют федеральный статус. Чтобы поставить их на охрану и ввести в госреестр, нужны десятки и тысячи миллионов рублей. Министерство культуры России в последнее время прекратило финансирование на федеральных объектов охраны, поэтому не решена судьба Заводской башни в Ижевске. Бюджет республики в данный момент весьма напряжен. Выход – в поисках инвесторов. Очевидно, с ними надо уметь работать, заинтересовывать их. А что инвесторы в республике есть, - говорит факт их активного участия в возведении и реставрации православных храмов.
На фото: Дом главы города Башенина отреставрирован на средства инвесторов
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