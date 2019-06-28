Депутаты Госсовета Удмуртии в третий раз изменили бюджет текущего года. По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, представлявшего республиканскому заксобранию проект соответствующего закона, изменения направлены на обеспечение функционирования государственных и муниципальных учреждений, обеспечение мероприятий госпрограмм в III квартале 2019 года, продолжение реализации национальных проектов и решение социально значимых вопросов.
Доходы выросли
В результате внесённых изменений доходная часть бюджета увеличилась на 2,3 миллиарда рублей. При этом на 1,6 миллиарда рублей выросла сумма налоговых и неналоговых поступлений. Увеличились и безвозмездные поступления из федерального бюджета, иные налоговые платежи, доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Расходная часть бюджета увеличилась на 3,7 миллиарда рублей.
Финансирование нацпроектов
На реализацию национальных проектов из этой суммы предусмотрено 487 миллионов рублей. В том числе 102 миллиона в рамках нацпроекта «Демография» выделено на финансовую поддержку семей при рождении детей, реализацию программ поддержки старшего поколения, проведение спортивных мероприятий. В рамках национального проекта «Здравоохранение» 22,2 миллиона рублей предусмотрено на борьбу с онкологическими заболеваниями. На реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» выделено 235,9 миллиона рублей. Кроме того, по нацпроекту «Образование» зарезервированы средства и на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребёнка».
На сохранение уникальных водных объектов в рамках нацпроекта «Экология» предусмотрено 34,2 миллиона рублей. На реализацию мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 12,9 миллиона рублей, 4,6 миллиона на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
Социально значимые направления
Увеличены расходы и по ряду социально значимых направлений, в том числе 323,5 миллиона рублей будут направлены на льготное лекарственное обеспечение, долечивание после стационарного лечения, проведение дородовой диагностики, а также на обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями и вакцинацию населения.
Дополнительно 166,9 миллиона рублей предусмотрено на реализацию программы «Детское и школьное питание», оказание материальной помощи малоимущим семьям, выплату именных стипендий, приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации ,и другие нужды. На улучшение качества жизни пожилых людей, на реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда», на программу «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов» добавлено 166,9 миллиона рублей. Кроме этого, будут выделены дополнительные средства на поддержку педагогических работников, включая выплату денежного поощрения и расходы на дополнительное профессиональное образование.
Субсидии перевозчикам
В качестве субсидий 149,4 миллиона рублей получат транспортные организации для обеспечения льготного проезда пассажиров на автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 47,9 миллиона рублей предусмотрены на обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, в том числе на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, реализацию мероприятий в сфере гражданской обороны.
Ремонт и стройка
На расходы капитального характера предусмотрено дополнительно 1,06 миллиарда рублей, из которых 807 миллионов рублей предусмотрено на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, 170 миллионов – на приобретение социального жилья для детей-сирот, а также дополнительно 85 миллионов будет направлено на строительство спортивного бассейна в Ижевске по концессионному соглашению.
Из федеральных целевых поступлений 285 миллионов рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья.
С учётом вносимых изменений доходы бюджета вырастут до 79 408 миллионов рублей, расходы – до 81 185 миллионов рублей. Дефицит составит 1 777 миллионов рублей.
В плановом периоде доходная и расходная части главного финансового документа республики уточняются на сумму планируемых к поступлению целевых федеральных средств.
Поправки от Главы Удмуртии
Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок от Главы Удмуртии, направленных на решение социально значимых вопросов. Доходы бюджета увеличены ещё на 424 924 тысячи рублей. Это связано с уточнением прогноза по поступлению в бюджет республики акцизов на нефтепродукты. В то же время за счёт ожидаемых дополнительных доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда, ассигнования на строительство автодорог также выросли на 424 924 тысячи рублей. В том числе часть средств поступит в муниципальные дорожные фонды.
Доходы – 79 408 миллионов рублей
Расходы – 81 185 миллионов рублей
С учётом изменений, принятых на сессии ГС УР
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