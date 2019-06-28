На жильца **Наши законодатели стали всё чаще успевать за быстро меняющимися реалиями - именно так можно прокомм...

В 2020 году плата за капитальный ремонт в Удмуртии вырастет **В следующем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных...

В Удмуртии запущена программа инициативного бюджетирования **В начале июля пройдёт заседание конкурсной комиссии по отбору проектов, которые будут реализовывать...