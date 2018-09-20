Это был не день для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, это был праздник для всех: на одной площадке и на одной сцене объединились здоровые и особенные люди, ведь каждый из нас уникален и ценен. Быть вместе – это интересно, здорово и очень красиво!
– Основной целью проекта было не просто создать праздник для ребят с ограниченными возможностями, а попробовать объединить всех в едином пространстве, – отмечает Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького». – И ещё раз показать здоровым ребятам, что их особенные сверстники на равных могут радоваться этому миру, солнцу и жизни и общаться со всеми.
Этого мероприятия могло бы и не быть, если бы не помощь всех наших друзей и партнёров. Подумать только, для гостей праздника мы смогли организовать 20 мастер-классов и развлекательных площадок! В фан-зону пришло более трёх тысяч гостей! А на сцене в рамках почти трёхчасовой концертной программы выступило более 120 артистов с различными номерами!
Мы собрали и инклюзивные коллективы, и обычных людей. Организовали площадку для их доброго и равного общения. Появилось место, где можно почувствовать себя на равных! Сейчас мы абсолютно уверены, что проект #НаРавных должен быть, и будем готовиться к новым свершениям!
Фото: Парки Ижевска
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