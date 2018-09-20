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**Торжественный приём в честь Дня оружейника прошёл в Резиденции Главы Удмуртской Республики. На нём ...

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