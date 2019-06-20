И хотя итоги подведены, говорить о том, что проект «Трудовые династии» завершился, нельзя. Жители Удмуртии продолжают рассказывать в социальных сетях о своих семьях. Сотни историй о педагогических, медицинских и рабочих династиях, рассказы о работниках культуры, железнодорожниках и тружениках села выложены в сеть Интернет. Добрая половина из них могла бы лечь в основу сюжетов книг и фильмов. Газета «Удмуртская правда», начинает серию публикаций, посвящённых трудовым династиям нашей республики. В партнёрской с Общественной палатой Удмуртии рубрике мы будем рассказывать о семьях, которые на своём примере доказали, что быть рабочим на заводе, агрономом или, например, фельдшером в сельском ФАПе – почётно. Первую нашу публикацию мы посвящаем победителям конкурса Общественной палаты «Трудовые династии».
Все дороги ведут на завод
На Ижевском мотозаводе «Аксион-холдинг» много настоящих семейных династий, где звание мотозаводца c гордостью носят деды, отцы и даже внуки! Более 300 лет семейного стажа на этом предприятии насчитывает династия Дранишниковых.
Первые мотозаводцы в семье
Послевоенный Ижевск, 1949-1950 годы. По приказу министра вооружения СССР Дмитрия Устинова начато сложное и трудоёмкое перепрофилирование производства мотозавода. Среди пришедших на предприятие в послевоенную эпоху перемен были двое братьев Дранишниковых: сначала в транспортный отдел мотозавода в 1949 году поступил Григорий Иванович. Через год он убедил переехать в Ижевск и устроиться на завод старшего брата-фронтовика с семьёй. В 1950 году из деревни Горки, что в Пермской области, приехал Василий Иванович Дранишников с женой Зоей Васильевной и маленьким сыном Владимиром.
Бывший фронтовик Василий Иванович Дранишников, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, имеющий боевые медали, начал работать простым рабочим – формовщиком в литейном цехе. Василия Ивановича увлекла работа на производстве, где труд каждого значим для общего дела, где требуется высокая степень личной ответственности, а результат имеет важное государственное значение. – Завод – это система, которая научит вас жизни! Вас воспитают настоящими людьми, – говорил он своим подрастающим детям, а потом и внукам.
После рождения третьего сына, Виталия, монтажницей на мотозаводе начала работать Зоя Васильевна Дранишникова, жена Василия Ивановича. Их совместный стаж работы на предприятии превысил полвека.
По стопам родителей
Тем временем подрастали сыновья. Один за другим они получали производственные специальности в Индустриальном техникуме Ижевска и пополняли ряды мотозаводцев. Старший из братьев, Владимир, пришёл на завод в 1965 году. В разные годы работал слесарем-сборщиком, старшим мастером, литейщиком металлов и сплавов, корректировщиком гальванических ванн. Его трудовой стаж составил 41 год. На мотозаводе на протяжении 31 года работала и его супруга Надежда Фёдоровна.
Средний брат Вячеслав поступил на завод в 1972 году. В разные годы работал сменным мастером, плавильщиком металлов и сплавов, директором водно-спортивной базы. Он отдал предприятию 33 трудовых года. Его жена Валентина Фёдоровна тоже из мотозаводцев. Она и сейчас трудится на «Аксионе» в представительстве заказчика. Её стаж превысил 42 года.
Младший Виталий пришёл на мотозавод в 1977 году. На какое-то время уходил «в город», как говорят на «Аксионе», но мотозаводские корни потянули его обратно. В разные годы он работал сменным и старшим мастером, механиком, ведущим инженером, начальником бюро и начальником производства. Даже будучи на пенсии он не расстаётся с предприятием, продолжает работать в одном из цехов. Его супруга Александра Николаевна проработала на заводе 35 лет.
Мотозаводцы в третьем поколении
Дети старшего из трёх братьев-мотозаводцев Дранишниковых Владимира Васильевича стали инженерами и, окончив Ижевский механический институт (сегодня ИжГТУ им. М.Т. Калашникова), пришли работать на «Аксион». Их юность пришлась на годы очень непростые для всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, но они не усомнились ни в своём призвании, ни в предприятии, на котором всю жизнь трудилась семья Дранишниковых. Старший из них, Александр Владимирович Дранишников, начал свой трудовой путь на «Аксионе» в 1995 году. Сегодня он заместитель начальника отдела. За заслуги перед предприятием награждён премией имени И.С. Стыценко.
Младший, Алексей Владимирович Дранишников, пришёл работать на «Аксион» в 2000 году, совмещал работу с получением второго высшего экономического образования. Начав свой трудовой путь экономистом в отделе организации труда и заработной платы, он ушёл непосредственно на производство, в цех начальником планово-диспетчерского бюро. В разные годы работал ведущим инженером, заместителем начальника, а затем и начальником цеха, заместителем начальника механического производства. Сегодня он заместитель начальника отдела по разработке и организации серийного производства гражданской продукции. На «Аксионе» работает и его супруга Ирина Николаевна. Вскоре к делу всей жизни семьи Дранишниковых предстоит приобщиться их старшей дочери Машеньке. Преемственность традиций в семье Дранишниковых продолжается.
На нивах и пашнях – красивые люди…
Трудовая династия Морозовых – гордость Можгинского района. Её общий трудовой стаж – 955 лет, из них в сельском хозяйстве – 842 года. Род Морозовых насчитывает четыре поколения. Волевой характер, ум, дальновидность, трудолюбие, настойчивость, требовательность к себе и позитивное отношение к жизни передают Морозовы от поколения к поколению.
Откуда пошли корни?
Родоначальники династии родом из деревни Новопольск. Надежда Собина, внучка главы династии, вспоминает:
– Деревня Новопольск расположена между речками Поршуркой и Алмачкой. Нет на земле краше этого места. Отсюда пошли корни нашей семьи. Дедушка Иван Васильевич Васильев и бабушка Татьяна Захаровна Захарова создали семью, родили и воспитали пять сыновей и дочь. Иван Васильевич ушёл на фронт и не вернулся, он пропал без вести в 1942 году. От него пришло одно письмо, которое мы бережём и часто перечитываем в кругу семьи. Ксерокопии письма, как ценная реликвия, хранятся во всех 25 семьях молодых Морозовых.
Бабушка Татьяна Захаровна растила детей одна. С ранних лет дети во всём помогали маме, поддерживали друг друга. Все они выросли трудолюбивыми и скромными. Никто из детей не стал знаменитым, ничем не прославился, но все они, где бы ни трудились, относились к работе с полной ответственностью, вкладывая в дело всю свою душу, поэтому и добивались высоких результатов, тем самым показывая пример своим детям.
Зов родной земли
У Морозовых всегда было большое домашнее хозяйство, разводили коров, овец, свиней. Всю работу семья выполняла сообща. Вместе сажали и выкапывали картошку, заготавливали сено, а ещё помогали друг другу в строительстве домов или хозпостроек.
– Отдыхали всегда тоже вместе, – вспоминает Надежда Собина. – Когда жили в Новопольске, летом ловили бреднем пескарей на речке, варили уху на природе и угощали всю деревню. Ещё готовили вандос шыд из свежего мяса, а по воскресеньям бабушка угощала нас табанями с зыретом.
В 80-90-е годы Новопольск, как и многие деревни по всей России, стала неперспективной. И жители стали разъезжаться кто куда. Морозовы перебрались в соседнюю деревню Замостные Какси.
Сегодня стержень семьи Морозовых – Анатолий Аркадьевич Морозов с супругой Галиной Васильевной. В любую минуту родственники могут обратиться к ним за советом и помощью.
– Хотя мы живём недалеко от Новопольска, но нас постоянно тянет в родные места, – говорит Надежда Собина. – Мы часто приезжаем сюда. В Новопольске до боли знакомые места, которые снова и снова возвращают нас в детство. Проводим встречи жителей деревни, вспоминаем родителей, былую жизнь. Эти встречи греют наши сердца, будоражат память, дают нам силы и энергию на дальнейшую жизнь.
Учитель, дни жизни своей ты школьной семье посвятил
В числе победителей – педагогическая династия Казаковых из Кезского района. Общий стаж работы на педагогическом поприще – 500 лет. Профессия учителя без преувеличения стала призванием для этой многочисленной династии. По сей день они пользуются авторитетом и уважением среди коллег и учеников. За выдающиеся успехи в профессии награждены многочисленными наградами. На конкурс «Трудовые династии» Казаковы прислали стихотворение, посвящённое их роду.
Подготовили: Наталья Бесогонова, Наталья Васнецова.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.