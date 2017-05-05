Главная » Общество » Быть одной командой

Быть одной командой

5 мая
0

В своей работе руководитель республики намерен опираться на поддержку НКО

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b02 Быть одной командой

В Удмуртии, по данным на начало мая, действует 38 НКО, представляющих интересы многих народов, проживающих в регионе. С представителями национально-культурных объединений руководитель республики Александр Бречалов встретился в Доме дружбы народов.

– В моей работе общение с вами будет ключевым направлением, - сказал он, открывая встречу. - Поэтому для меня было очень важно встретиться с вами, познакомиться, поговорить на темы, которые вас волнуют и интересуют. У меня запланировано много выездов по республике, так или иначе на местах буду прибегать к вашей помощи. Будем сверять свои действия с вами.

Врио главы подчеркнул, что в республике спокойная обстановка, «но нам ни в коем случае нельзя расслабляться».

– У нас с вами очень много работы, надеюсь, что мы станем одной командой, - выразил уверенность руководитель Удмуртии.

О ситуации в регионе рассказали и.о. министра национальной политики Лариса Буранова, председатель Ассамблеи народов Удмуртии Алексей Загребин, руководитель Общества русской культуры Виталий Тюльпин, президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова, президент Татарского общественного центра Ильсур Минемуллин, председатель совета Национально-культурной автономии марийцев Анатолий Радыгин и другие участники совещания.

Депутат Государственной Думы Алексей Загребин рассказал о готовящемся конгрессе антропологов и этнологов, который пройдет летом в Ижевске. Более полутора тысяч человек из 75 стран заявили о своем желании участвовать в форуме. Татьяна Ишматова напомнила коллегам о приближающемся вековом юбилее удмуртской государственности и призвала представителей НКО и врио главы к совместной работе.

Александр Бречалов по ходу встречи прокомментировал все предложения активистов и заверил руководителей объединений, что будет делать все возможное, чтобы о делах Удмуртии знали не только в России, но и во всем мире. Он отметил, что делается многое, но мы пока не научились «упаковывать свои проекты».

Завершая диалог с лидерами НКО, врио Главы Удмуртии заявил, что в таком формате необходимо встречаться раз в две недели. Он предложил обсудить возможность создания в республике национально-культурной деревни, пространства, где каждый народ представит в виде дома или усадьбы свою историю, свой быт, свою культуру. И это станет элементом внутреннего согласия в обществе, продолжением той работы, которую вы делаете, сказал Александр Бречалов.

Вера БАЖЕНОВА

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Оптимизация добралась до сельского клуба
5 мая
В деревне Самки Глазовского района он оказался под угрозой закрытия...
Сезон начался с пожаров
5 мая
28 апреля приказом по Министерству лесного хозяйства Удмуртии в лесах республики объявлен пожароопасн...
Какая печь без дров греет?
4 мая
Анатолий Вассерман: «ТеплЭко» – эффект русской печи, эффективное энергосберегающее отопление для ваше...
Точка роста - промышленный туризм
4 мая
Традиционная выставка сменила формат ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо