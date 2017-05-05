В Удмуртии, по данным на начало мая, действует 38 НКО, представляющих интересы многих народов, проживающих в регионе. С представителями национально-культурных объединений руководитель республики Александр Бречалов встретился в Доме дружбы народов.
– В моей работе общение с вами будет ключевым направлением, - сказал он, открывая встречу. - Поэтому для меня было очень важно встретиться с вами, познакомиться, поговорить на темы, которые вас волнуют и интересуют. У меня запланировано много выездов по республике, так или иначе на местах буду прибегать к вашей помощи. Будем сверять свои действия с вами.
Врио главы подчеркнул, что в республике спокойная обстановка, «но нам ни в коем случае нельзя расслабляться».
– У нас с вами очень много работы, надеюсь, что мы станем одной командой, - выразил уверенность руководитель Удмуртии.
О ситуации в регионе рассказали и.о. министра национальной политики Лариса Буранова, председатель Ассамблеи народов Удмуртии Алексей Загребин, руководитель Общества русской культуры Виталий Тюльпин, президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова, президент Татарского общественного центра Ильсур Минемуллин, председатель совета Национально-культурной автономии марийцев Анатолий Радыгин и другие участники совещания.
Депутат Государственной Думы Алексей Загребин рассказал о готовящемся конгрессе антропологов и этнологов, который пройдет летом в Ижевске. Более полутора тысяч человек из 75 стран заявили о своем желании участвовать в форуме. Татьяна Ишматова напомнила коллегам о приближающемся вековом юбилее удмуртской государственности и призвала представителей НКО и врио главы к совместной работе.
Александр Бречалов по ходу встречи прокомментировал все предложения активистов и заверил руководителей объединений, что будет делать все возможное, чтобы о делах Удмуртии знали не только в России, но и во всем мире. Он отметил, что делается многое, но мы пока не научились «упаковывать свои проекты».
Завершая диалог с лидерами НКО, врио Главы Удмуртии заявил, что в таком формате необходимо встречаться раз в две недели. Он предложил обсудить возможность создания в республике национально-культурной деревни, пространства, где каждый народ представит в виде дома или усадьбы свою историю, свой быт, свою культуру. И это станет элементом внутреннего согласия в обществе, продолжением той работы, которую вы делаете, сказал Александр Бречалов.
Вера БАЖЕНОВА
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