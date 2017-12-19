20 жителей Удмуртии принимают участие в окружном полуфинале конкурса «Лидеры России» Победители станут участниками всероссийского финала и будут сражаться за главный приз - 1 млн. рублей...

Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам О том, какие новые идеи будут реализованы в этом году, рассказал заместитель главы администрации горо...

Доброта - удел сильных. Борцы Удмуртии помогают детям помогать В коридоре ИТ-лицея № 24 с недавних пор красуется необычный ящик с надписью «Кто, если не мы. Добрый ...