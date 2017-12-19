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Быстрее пули: связисты «МегаФона» ускорили интернет на биатлоне

19 декабря
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19 декабря, 2017. Ижевск. «Ижевская винтовка» привела к мобильному ажиотажу. За первые дни всероссийских соревнований любители биатлона делились впечатлениями в интернете в пять раз чаще и общались по телефону в три раза дольше, чем в обычный день.

0040b0a3155bf2905160 Быстрее пули: связисты «МегаФона» ускорили интернет на биатлоне

Зрители мероприятия уже загрузили больше информации, чем жители небольшого районного центра Удмуртии. Объем переданных и полученных данных за первые дни соревнований можно сравнить с просмотром 500 мужских эстафет в HD-качестве.

Такая нагрузка вызвана популярностью соревнований – поддержать спортсменов приехали более тысячи жителей и гостей республики. Это почти в 7 раз больше, чем годом ранее.

«Для того чтобы сеть справилась с народной проверкой на надежность, наши специалисты настроили телеком-оборудование на максимальный пропуск трафика. Скорость передачи данных на стадионе была увеличена в два раза. Благодаря этому зрители выкладывали в интернет фото и видео с места событий быстрее, чем биатлонисты поражали мишени на огневом рубеже», – рассказал директор Ижевского отделения компании «МегаФон» Валерий Ханжин

К приезду гостей специалисты компании перераспределили мощность сети, чтобы даже в часы пиковой нагрузки абоненты «МегаФона» могли дозвониться, написать SMS, загрузить в социальные сети фото этапов соревнования, селфи с биатлонистами или видео с гонок.

Информационная справка «МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.

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