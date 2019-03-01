В поисках искренности и естественности
Осмыслить этот феномен пытались многие современные художники. В Бураново в стремлении ухватить атмосферу жизни «деревенских артисток» в их естественной среде не раз приезжали и фотохудожники из глянцевых изданий, и фоторепортёры, работающие в жанре сурового реализма. Каждый раз получалось, что бабушки невольно… позируют. Замирают, подыгрывают собеседнику с фотокамерой. Документальным хроникам, даже самым лучшим, не хватало атмосферы спонтанности и объёма интерпретаций, художественного обобщения.
Художник Алексей Плотников не планировал вступать в творческий диалог с многочисленными летописцами жизни и быта бабушек из Бураново. Он, конечно, знал о популярности коллектива, но не думал, что бабушки могут стать героинями его работ, - до тех пор, пока однажды не проехал через Бураново и не почувствовал удивительное родство с этими скромными пейзажами. Только тогда он решил познакомиться с участницами ансамбля лично - убедиться, что они – плоть от плоти этой земли. «Когда я проезжал через Бураново, увидел этот мотив: дорога, холмы, знаменитая деревенька с маленькими домиками – и понял, что хочу это запечатлеть. А еще бурановские бабушки с их открытыми сердцами… Решил попробовать нарисовать сценки с деревенскими бабушками, потом – портреты. Так серия и получилась», - вспоминает художник о начале своей работы над бурановскими циклами.
Не позировать!
Над серией «Бурановские мотивы» из 27 работ Алексей Плотников работал с 2016 по 2018 гг. В неё вошли графические зарисовки из жизни села (вот околица за деревянными избами, вот колодец-журавль с цинковым ведром на цепи) и репортажные скетчи, посвящённые жизни участниц ансамбля. Плотников рисует сангиной и цветными карандашами, выхватывая цветом одну из бабушек, акцентируя на ней внимание. Он смотрит на них сбоку, как будто из-за угла, не просит позировать и подмечает их искренние эмоции и не проходящую способность удивляться, волноваться перед выступлениями, радоваться многообразию мира.
На скетче «Ангел» (2017 г.) художник застаёт бабушек рассматривающими классическую скульптуру: на их лицах – симпатия и интерес, тихая благодарность к жизни, которая на пороге восьмидесятилетия подарила им встречу с большой, новой для них культурой (многие из участниц ансамбля до первых московских гастролей никогда не выезжали за пределы республики, да и в Ижевске бывали нечасто). На зарисовке «Гастроли» (2017 г.) Плотников застал участниц ансамбля у автобуса где-то на бескрайних просторах Удмуртии. Они держатся вместе, переговариваются и пересмеиваются, - очевидно, путешествия всё ещё не стали для них рутиной.
Стоп-кадры человеческой памяти
Кроме работ с репортажной композицией, в серии представлены работы, похожие на листы с набросками: ту или иную бабушку окружают домашние животные и птицы в разных ракурсах, покрупнее и помельче, прорисованные детально и совсем схематично, фрагментарно. Кажется, художник наскоро делает эскизы, просто чтобы поймать выразительное движение добродушного лохматого пса, любопытной козы, внимательного гуся или самодовольного индюка, – обязательных героев повседневной жизни бабушек. Эти зарисовки создают удивительную атмосферу творческого поиска и биения жизни, изменчивой и многообразной, и всё это невероятно «к лицу» бабушкам из Бураново, которым всё неймётся в их музыкальных поисках, - вот они пели удмуртскую народную, а вот уже репетируют Леонарда Коэна. Выбранная Алексеем Плотниковым манера зарисовок создаёт ещё одну важную ассоциацию. Графический лист кажется стоп-кадром человеческой памяти – именно так перед внутренним зрением возникают разрозненные образы, наизусть знакомое и любимое существо сразу вспоминается в разных ракурсах и состояниях – задумчивым и переполненным эмоциями, отстранённым и обращённым к тебе. Для осмысления феномена бабушек из Бураново этот эффект ожившей человеческой памяти оказывается абсолютно точным.
Психология портрета
Кроме многофигурных композиций, создающих эффект шумной и насыщенной жизни вокруг бабушек, в серии работ Алексея Плотникова есть и персональные портреты каждой из участниц ансамбля, объединённые в цикл «Бабушки из Бураново» (2016 г.). Сначала героини сопротивлялись идее индивидуальных портретов: артистки до сих пор сторонятся повышенного внимания к себе, подчёркивают, что они обычные деревенские женщины. Именно так их и нарисовал Плотников – без тщательной деталировки, коричневато-рыжей сангиной, подчёркивая, что его героини - плоть от плоти глинистой удмуртской земли. Каждый портрет – это свободные линии и живость, сиюминутность момента. При этом талант художника-психолога позволил Алексею Плотникову подчеркнуть в своих лёгких, эскизных портретах характер каждой из бабушек. Зоя Сергеевна Дородова – степенная и спокойная. Наталья Яковлевна Пугачёва – смешливая, с лукавыми и тёплыми искорками в глазах. Ольга Николаевна Туктарева – поэтичная, с какой-то особой внутренней плавностью и напевностью. Галина Николаевна Конева – непоколебимая, сильная, категоричная.
Бурановский цикл художник продолжил масляными пейзажами, охватывающими все времена года, – тут и влажный серебристый март, и негромкие краски малопургинского лета. «Стремление к минимальной шкале тональности выдает в Плотникове тонкого и прозорливого наблюдателя, ценителя постоянно меняющихся состояний природы. Поэтому он не просто созерцатель, но мастер, фиксирующий вибрирующий мир света и теней, перемещение воздушных масс, состояние мира. И это впечатление легкости порождается удивительной способностью наполнить плотный мазок кисти меняющимися цветовыми оттенками природной материи», - отмечает доктор искусствоведения Владимир Кошаев.
P.S. Бурановские циклы Плотникова уже выставлялись в Министерстве культуры Удмуртской Республики, галереях редакций газет, в районах республики, в муниципальном выставочном центре «Галерея» в Ижевске. Везде работы Алексея Плотникова получили высокие оценки тех, кому посчастливилось их увидеть, и, конечно, самих «Бабушек из Бураново».
Художник Алексей Алексеевич Плотников родился 1 января 1952 г. в селе Малая Пурга. В 1976 г. с отличием окончил Удмуртский государственный университет. С 1977 г. - участник республиканских, зональных и российских художественных выставок. С 1996 г. - член Союза художников России.
Плотников – живописец и график, продолжающий в своем творчестве традиции русской реалистической школы. Своё вдохновение он черпает в пейзажах и лицах людей близкой его душе малой родины – Малопургинского района. Произведения Плотникова находятся в собрании УРМИИ, в частных коллекциях России, США, Франции, Германии, Финляндии.
Алексей Плотников – не только талантливый педагог, но и умелый организатор, директор ижевской Детской школы искусств № 11 им. В.М. Васнецова. Трудами Плотникова и его единомышленников, команды педагогов, школе удалось получить старинное отдельное здание, превратить обветшалую постройку в хорошо благоустроенную, оборудованную художественную школу, входящую в сотню лучших школ России. Сегодня ДШИ №11 им. В.М.Васнецова - многопрофильное учебное заведение, оснащённое всем необходимым вплоть до компьютерных классов. Сегодня её выпускники, множество из которых стали профессионалами в области искусств, приводят в школу уже своих детей. Некоторые воспитанники школы вернулись в неё в качестве педагогов.
Алексей Алексеевич Плотников - почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Удмуртской Республики.
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