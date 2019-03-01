От редактора. Культура и есть государство Одна из главных тем, обсуждаемых в последние дни, - Послание Президента России Федеральному собранию....

Второй фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта. В Ижевске во второй раз пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов». Шоу разноцветных огней разверне...

В Ижевске в «Арт-резиденции» до 4 марта продолжается Неделя немецкой культуры. **Кураторы «Арт-резиденции» (ул. К. Маркса, 258), совместно с сообществом российско-немецкой молодёж...