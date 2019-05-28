В 2019 году о паллиативной помощи заговорили на самом высоком уровне: в своём выступлении перед Федеральным собранием Президент РФ Владимир Путин поручил депутатам ускорить принятие Закона о паллиативной помощи. По его оценке, в ней нуждаются от 800 тысяч до миллиона россиян. 6 марта 2019 года Владимир Путин ратифицировал этот закон после прохождения законопроекта через обе палаты Федерального собрания РФ. Закон принят, но надо и на местах развивать эту помощь, рассказывать о ней, готовить кураторов в районах республики, рассказывать о ней гражданам. Все эти цели ставят перед собой организаторы социального марафона «Жизнь»: Региональное общественное движение в поддержку семей с паллиативными пациентами «Хоспис. Удмуртия» и его партнёры — республиканские Министерство социальной политики и труда, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР, Фонд социального страхования, администрация города Ижевска, Ижевская и Удмуртская Епархия, Ижевская медакадемия, УдГУ, общественные организации и волонтёры.
Программа марафона
В программе социального марафона «Жизнь» - самые разные мероприятия6 это и выставки рисунков и фото, концерт х духовной музыки, флэшмоб «Поддержи тех, кто не смог прийти на праздник», круглый стол «Перспективы развития паллиативной помощи в Удмуртской Республике», практический и обучающий семинары по уходу за тяжелобольными пациентами.
Об этом рассказала Анна Александрова, председатель совета Регионального общественного движения в поддержку семей с паллиативными пациентами «Хоспис. Удмуртия».
Самым насыщенным станет первый день марафона — 1 июня.
В 11 часов в ВЦ «Галерея» откроется выставка фотовыставки «Жизнь» Хаято Матцумото (Япония).
В 15 часов начнёт работу выставка детского рисунка «Жизнь» в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств.
В 18:00 состоится концерт духовной музыки в Михаило-Архангельском кафедральном соборе города Ижевска. Здесь же пройдёт награждение медицинских, социальных работников и представителей общественных организаций медалями и благодарственными письмами Ижевской и Удмуртской Епархии.
Полная программа марафона размещена в группе ВКонтакте.
Тысяча птиц
Бумажный журавлик - символ марафона «Жизнь» - напоминает историю японской девочки Садако Сасаки, которая без видимых травм пережила атомную бомбардировку Хиросимы, но затем заболела лейкемией. Борясь с недугом, Садако поверила в легенду, рассказанную подругой: если сделать тысячу бумажных журавликов, то можно выздороветь. Садаки сделала более 600 белых птиц… Бумажный журавлик предстоящего марафона должен напомнить о стойкости борьбы с недугом.
В день города Ижевска, 12 июня, с 12:00 до 22:00 во время «Поддержи тех, кто не смог прийти на праздник»в рамках акции программа марафона также будет представлена в виде – бумажного журавлика. В программе: открытая площадка, фотозона для видеозаписи пожеланий, информационная стойка РОД «Хоспис.Удмуртия».
Справка «УП» Паллиативная медицинская помощь призвана повысить качество жизни людей, страдающих различными формами хронических болезней, когда все возможности специализированного лечения уже исчерпаны. Эта область здравоохранения не ставит своей целью продлить жизнь, но и не укорачивает её. Паллиативная помощь должна облегчить страдания больного человека. Её главный принцип - какой бы тяжелой ни была болезнь, отыскать способ улучшить качество жизни человека, подошедшего к своему последнему рубежу. В Удмуртии августа 2016 года на базе БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» функционирует отделение паллиативной медицинской помощи. С 2018 года постепенно увеличивается количество коечного фонда с 10 до 20 круглосуточных коек. На базе поликлиники Республиканского кардиодиспансера в Ижевске, имеется кабинет паллиативной помощи онкологическим больным с бригадой патронажной службы. В УР на базе Глазовской Межрайонной больницы имеется 10 коек паллиативной помощи. В составе БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» имеется отделение паллиативной помощи на 10 коек на базе Б.Кибьинской участковой больницы. Детский хоспис при республиканской детской больнице оказывает помощь детям от рождения и до 18 лет. Это старейшее отделение паллиативной помощи детям в России, оно открылось в 1997 году отделение по инициативе главного врача Ангелины Чувашевой.
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