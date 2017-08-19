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Бумажные препоны

19 августа
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Работы по обустройству системы водоотведения на ул. Партизанской затягиваются из-за бездействия Ижевского региона Горьковской железной дороги

I (1) Бумажные препоны

Работы по обустройству системы водоотведения на ул. Партизанской затягиваются из-за бездействия Ижевского региона Горьковской железной дороги. Об этом заявил начальник МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Федулов на заседании штаба по вопросам благоустройства и содержания улично-дорожной сети.

Напомним, год назад улица Партизанская попала в «черный список» ГИБДД из-за неудовлетворительного состояния. По предписанию автоинспекции ее закрыли. Ремонт планировали провести летом, но власти города решили заморозить проект, пока не будет решен вопрос с водоотведением.

В 2017 году Партизанская попала в программу «Безопасные и качественные дороги». Дорожники до конца сезона должны восстановить асфальт на участке от Магистральной до переулка Железнодорожного. Общая протяженность - 0,98 километра. В конце мая жители улицы выступили против ремонта, так как он не предусматривал обустройство ливневой канализации.

Власти предложили протестующим вариант обустройства системы водоотведения. Вдоль дороги на участке от магазина «Магнит» до дома № 26 уложить бетонные лотки с уклоном в сторону железнодорожных путей. От дома № 26 до железнодорожных путей провести трубу для водостока под землей. Кроме того, в районе железнодорожного переезда построят накопительные емкости с двумя насосами. Они будут перекачивать воду в городскую систему ливневой канализации.

– Осталось проложить трубу под железнодорожными путями для поступления ливневых стоков в водоотводную канаву к насосной станции и последующей откачки в реку Иж. Заявка на получение технических условий в дирекцию Горьковской железной дороги была направлена в июне, к работам по прокладке трубы планировалось приступить в прошедшие выходные, подрядчик был готов. Но несогласованность действий Ижевского региона Горьковской железной дороги не позволила выполнить работы в установленный срок, - комментирует ситуацию Алексей Федулов.

На что глава Ижевска Юрий Тюрин ответил, что проволочки в этом вопросе недопустимы:

– Жители улицы Партизанской ждут от нас конкретных решений по водоотведению, мы им это обещали. Если начнутся дожди, куда пойдет вода? И если ГЖД препятствует проведению работ, то будем выходить на самый высокий уровень. Этот вопрос необходимо решить в максимально короткие сроки.

Фото: Izh.kp.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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