Чемпионат проводится в республике второй раз. В прошлом году наши школьники на национальном этапе стали третьими. Первый опыт и такой успех! В этом году есть все основания полагать, что нынешние победители из Удмуртии не просто повторят прекрасные результаты своих соотечественников, но и поборются за первые места.
Школьники от 10 до 17 лет соревновались в практическом применении технических компетенций: «Интернет вещей», «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн», «Сетевое и системное администрирование». Каждая компетенция требует серьёзных знаний успешного выступления. Работы команд, в которые входят по два юниора, оценивали федеральные эксперты. Для каждой компетенции предусмотрено не менее сорока параметров оценки.
А если бы не «тройка»?
Победителями в направлении «Мобильная робототехника» в возрастной категории «14+» стали десятиклассники школы № 27 Данил Петров и Илья Пирожков. Перед мальчишками стояла непростая задача – создать робота, способного собирать урожай по цветам, а затем раскладывать его на нужные полки. Машина должна без труда перейти из зоны сборки в зону распределения.
– Самое лёгкое – это построить робота. Запрограммировать его куда сложнее, одна маленькая недоработка может сбить его с курса, – говорит Илья. – Сначала мы создали специальную программу на компьютере – это отняло много времени, затем запустили её. Робот автоматически выполнял все заданные команды по определённой траектории.
Ребята признаются, что конкуренция была серьёзной. Соревнования длились три дня, и всё это время по баллам они шли вровень с учениками школы № 78. Но ребыта, посещающие его, наставник заставил собраться и победить.
Тренер победителей Александр Широбоков признается, что гордится своими воспитанниками. За три года существования в школе кружка робототехники добились серьёзных успехов.
– А как всё начиналось? – спрашиваю я.
– Я работал учителем технологии, потом мне предложили руководить кружком. Я прошёл переподготовку. И понял, что это дело мне по душе. Начал искать талантливых ребят.
Поиск проходил своеобразно.
– Сначала учитель поставил мне «тройку» за четверть по технологии (по остальным предметам у меня были «пятёрки»). А потом заставил отрабатывать плохую оценку. Я придумал несколько проектов. И сам не понял, как втянулся в робототехнику, – смеётся Данил. – Тогда я был зол на Александра Валентиновича, а теперь благодарен ему.
– Если бы не эта «тройка», ты бы не стал победителем всероссийской олимпиады по технологии! – парирует учитель.
Ребята любят пошутить, но об учёбе не забывают.
– Хотим поступить в технические вузы и стать хорошими специалистами, – заявляют мальчишки.
Их наставник Александр Широбоков тоже строит планы на будущее:
– В следующем году хочу увеличить количество участников в чемпионате, чтобы интересы нашей школы представляли и ученики младших классов.
Девочки тоже не промах
Ещё одно направление «JuniorSkills» – «Инженерный дизайн». Победителями в возрастной группе «14+» стали «кванторианцы» Полина Макарова и Юлия Тарасова. Девчонки сконструировали уголок школьника лучше своих конкурентов.
– Уголок школьника состоял из стола и стеллажа. Кажется, что задание лёгкое, но на самом деле оно занимает много времени и сил. Для начала нужно смоделировать детали в специальной программе, затем сделать к ним спецификации, чертежи, – рассказывает Полина.
Подобная работа требует невероятной концентрации. Для кого–то процесс покажется монотонным. А эти талантливые школьницы получают удовольствие от того, что делают.
– Мы ходим в «Кванториум» около года. Нам нравится изучать данное направление. Всегда интересно, как смоделированная в программе вещь будет выглядеть в реальности, – говорит Юля.
– К тому же в будущем наши знания помогут предприятиям упростить процесс производства. Конструкторам не нужно будет каждый раз изготавливать новые детали, а это значительно сэкономит материалы, – подхватывает Полина.
– Как к вашим успехам относятся одноклассники и родители?
– Мы учимся в школе, которая специализируется на гуманитарно–эстетическом направлении, наши одноклассники особо не разбираются в инженерных делах. Но всегда поддерживают нас. А вот родители счастливы! За год мы сделали большой шаг вперёд.
Гордится своими подопечными и наставница –ёёёё главный эксперт компетенции «Инженерный дизайн» Марина Матвеева.
– Их показатели в этом году улучшились в два раза. Мы не готовили их специально к чемпионату. Мы просто изучали инженерные кейсы, и в процессе ученики приобрели все необходимые навыки. В результате мы получили прекрасные проекты. Они у меня молодцы.
Полина и Юля пока не знают, в какой вуз будут поступать после школы. Но уже точно определились с направлением: «Станем инженерами!».
Умные дети и дом
Отличные результаты в чемпионате показали воспитанники «Детского дома творчества». Они стали победителями сразу в двух возрастных категориях «14+» и «10+» в компетенции «Интернет вещей».
Кстати, один из участников, Евгений Шкляев, уже становился победителем JuniorSkills в прошлом году. Затем он отправился на всероссийский этап чемпионата и занял там третье место.
В этом году Жене составил компанию Павел Чашников. В младшей группе выступили Мария Кривилёва и Камиль Шейхразиев. Но задание было для всех одинаковым.
– Нам нужно было создать «умный» дом. Макет был един для всех, у каждой команды был набор датчиков, исполнительных элементов, вай–фай модуль. Но комнаты, которые будут автоматизированными, мы выбирали сами. Наш дом был разделён на четыре зоны: придомовая территория, кухня, ванная и гостиная. Мы установили множество датчиков, все данные передавались на сайт, через который можно было удалённо управлять домом. Например, включить и выключить свет, посмотреть, какая температура на улице, есть ли кто–то внутри, – с увлечением рассказывают школьники.
– В чём секрет вашего успеха? – спрашиваю я.
– Мы много тренируемся. И у нас есть хороший учитель, – улыбаются ребята.
Алёна Азиатцева – педагог дополнительного образования в «Детском доме творчества». Она знает, как настроить детей на работу.
– После каждого соревнования, мы детально прорабатываем моменты, на которые нужно обратить внимание, то есть ведём постоянную работу над ошибками. Ни в коем случае не занимаемся самобичеванием. Изучили проблему и– идём дальше, – рассказывает наставница, – К JuniorSkills начали готовиться ещё в новогодние праздники – со 2 по 8 января уезжали в лагерь. Каждый день проводили тренировки.
Такой плотный график учеников нисколько не тяготит, ведь они занимаются любимым делом. Их увлечение уже давно вышло на серьёзный уровень.
– Два года назад младшая группа придумала «умную» клетку для хомяка. А Женя Шкляев собрал корректор осанки, который управляется через Интернет. Эти два проекта заняли два первых места на международном фестивале «РобоФинист».
Школьники из Удмуртии надеются, что пройдут отбор на национальный чемпионат. В прошлом году в следующий этап проходили команды с меньшими баллами. Но не стоит забывать и о том, что количество участников нынче увеличилось. Популярность технических специальностей стремительно растёт.
Фото пресс–службы Министерства образования УР
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