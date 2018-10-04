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Будущее уже здесь. Юные изобретатели показали свои разработки

1 октября
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Более 100 участников со всей республики собрал Фестиваль изобретателей в рамках работы выставки «Планета творчества. Позывной – «Михтим». Во время празднования Дня оружейника 22 сентября площадка музейно-выставочного комплекса М.Т. Калашникова объединила конструкторов-любителей и молодых инженеров, представивших свои самые смелые технические решения.

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Михтим – шифр всемирно известного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова в конкурсе на создание автоматического оружия в 1946 году. Именно с его именем неразрывно связаны слова «новаторство» и «изобретательство», и поэтому под этим шифром прошла презентация работ юных инженеров, которые показали в действии свои разработки.

Заявить о себе

Участниками фестиваля стали студенты университетов и техникумов, воспитанники «Кванториума», научно-технического центра «Механик», спортивно-технического центра «Автомобилист», станций юных техников Ижевска и представители Завьяловского и Вавожского районов.

– Участвуя в таких проектах, школьники и студенты получают возможность заявить о себе и начать успешную научную карьеру. Мы пригласили учеников всех технических центров, чтобы они смогли обменяться опытом и получить какой-то заряд на будущее. Дело в том, что дополнительное научно-техническое творчество плохо развито в нашем городе, но оно очень интересное. Мы хотим это продемонстрировать и привлечь молодёжь. Ведь всё, что здесь представлено, – сделано своими руками, – отметил Геннадий Пушин, заведующий сектором дополнительного образования музея М.Т. Калашникова.

На площадке фестиваля юные изобретатели представили более 40 работ из разных областей: авиамоделирование, судостроение, робототехника и прочее. Девять команд не только показали, но и рассказали всем желающим о своих разработках. Комплекс слежения и другие

Студент Ижевского индустриального техникума им. Е.Ф. Драгунова Юрий Новокшонов работает над своим изобретением около года. С коллегой они представили модель комплекса общественной безопасности, с помощью которой военные смогут отслеживать опасных лиц и незаметно их преследовать.

– В комплекс входит квадрокоптер и наземная платформа. В будущем они будут работать вместе, пока устройства находятся в процессе доработки. Наземная платформа базируется как разведчик. В нее установлены система машинного зрения, камера и одноплатная ЭВМ. Комплекс отслеживает людей на местности. Также планируется установить на него лазерный целеуказатель, и его можно будет использовать как робот-наводчик. Эту же систему мы перенесём на квадрокоптер, чтобы он осуществлял слежку с воздуха. Комплекс планируется использовать и для поиска потерявшегося в лесу человека, – рассказал Юрий Новокшонов.

Кроме этого, на стенде Ижевского индустриального техникума им. Е.Ф. Драгунова были представлены не менее интересные экспонаты, которые разрабатывались студентами специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Здесь гости фестиваля познакомились с автоматическим самообучающимся роботом, который выполнял действия по заданной траектории, и лазерно-гравировальными станками, которыми управляет компьютер.

Центр «Автомобилист» презентовал спортивно-технические разработки: мотоциклы, багги, картинги. Особое направление, которое привлекло внимание большинства зрителей, – радиоуправляемые модели. Воспитанник центра Алексей Чураков недавно участвовал в чемпионате России по радиоуправляемым автомоделям. На протяжении четырёх лет он уже сделал 5 самых современных моделей, которые участвовали в различных гонках.

– На подготовку к соревнованиям у нас уходит около месяца. В летний период они проходят за городом – там трасса для внедорожников, а зимой в поле, где трасса для шоссейных моделей, – рассказал Алексей Чураков. Он отметил, что одну автомодель можно собрать за неделю, если для этого есть все необходимые детали, – только один такой автомобиль обойдётся в 35 тыс. рублей.

При чём здесь радио?

Среди всех образцов заметно выделяются экспонаты молодёжной радиостанции Дворца детского (юношеского) творчества: здесь стоит радиоприёмник армейских сухопутных войск, танковый радиоприёмник КВ-2 и современный японский трансивер. Как рассказал руководитель радиостанции Павел Коробко, благодаря им ученики клуба изучают основы радиотехники, приобретают навыки телеграфирования и телефонирования. Радиоспорт играет важную роль в военно-патриотическом воспитании молодёжи и готовит юношей к службе в рядах Российской армии.

– Мы поддерживаем традицию использования радио, проводим радиосвязи с другими городами и странами, радиолюбителями мира. Общаемся с помощью азбуки Морзе и цифровыми видами радиосвязи. Сегодня мы представляем радиоспорт «Любительская связь, или Путешествие на радиоволне вокруг Земли». Наши ребята могут подключиться к радиоприёмникам со всех уголков мира: с помощью международных кодов мы уже общались с Чили, Новой Зеландией, Америкой, Японией и другими странами, - рассказал Павел Коробко. Команда радиоклуба участвует во многих российских и международных соревнованиях. Одна из последних наград – плакетка за первое место в соревновании «RCC CUP 2018». В течение суток команда провела самое большое количество радиосвязей среди любителей и стала лучшей в мире.

Разработки прототипов, моделей и готовые к запуску в производство изобретения – это всё достижение юных разработчиков нашей республики. Фестиваль изобретателей показал всем своим гостям, что День оружейника – это не только про оружие, но и про все самые современные технологии, которые могут использоваться в военном деле. И все они сделаны здесь – в Удмуртской Республике.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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