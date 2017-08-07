Отечественные ядерные разработки должны служить развитию экономики страны, считают в госкорпорации «Росатом». Вот почему холдинг стал одним из крупнейших акционеров технопарка «Саров».
На этой площадке находят применение в гражданской отрасли разработкам научно-исследовательских институтов, входящих в систему «Росатома», запускают в работу производственные и бизнес-проекты, создают продукт, способный дать новый толчок энергетике, различным сферам производства, сельскому хозяйству, нефтегазовой отрасли, медицине и информационным технологиям России.
Знакомство с проектами, которые реализуются в технопарке «Саров», позволяют в очередной раз убедиться в высоком научном и производственном потенциале России: у большинства разработок либо нет мировых аналогов, либо они высококонкурентны по цене и качеству и позволяют успешно реализовывать программу импортозамещения.
Как заправить автомобиль от газовой плиты
Физики-ядерщики, бывшие сотрудники Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (Саров) на территории технопарка запустили в производство бюджетные компрессоры для заправки автомобилей природным газом, чем способствуют государственному проекту скорейшего перехода малого и среднего бизнеса с жидкого топлива на метан.
13 мая 2013 года Правительство РФ выпустило распоряжение о расширении использования природного газа в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания: в ближайшие годы значительная часть коммунальной техники (в том числе общественного автотранспорта и автотехники дорожно-коммунальных служб) должна перейти с бензина на газ. После ухода «Газпрома» с европейского рынка природного газа Россия получила возможность в полной мере использовать преимущества «голубого топлива», и прежде всего – экономические. На кубометре природного газа можно проехать столько же, сколько на литре бензина, а стоит газ в 4-5 раз дешевле. Так что вопрос перехода с бензина на метан – только вопрос времени. В технопарке «Саров» обсуждалось, как приблизить решение вопроса для представителей малого и среднего бизнеса, а также для частных автовладельцев. Руководитель проекта Алексей Бурсиков говорит:
– Пока «Газпром» начинает строить большие газозаправки для крупных транспортных компаний, мы создали компрессоры, которые позволят заправлять автомобили буквально от газовой плиты. Это не шутка: заправлять автомобиль можно и нужно тем самым газом, который подается в большинство российских домов и благодаря которому мы жарим на плите утреннюю яичницу. Компрессор втыкается в стандартную розетку на 220 В, его газовый вентиль подключается к газопроводу вместо плиты, а затем газ закачивается в автомобиль. Разработка полезна и выгодна частникам и малому бизнесу, в автопарке которого до 50 автомобилей. При суточном пробеге автомобиля 200 км оборудование окупается за полгода, при пробеге в 100 км – за год. Нашей разработкой заинтересовались таксопарки, курьерские службы, фирмы, занимающиеся грузовыми перевозками. Кроме того, компрессоры будут спасением для сельского хозяйства. Сейчас в молочном животноводстве конечный продукт, литр молока, обходится фермерам в литр солярки. При замещении ее природным газом рентабельность производства значительно вырастет.
Уже сейчас в технопарке «Саров» производится около 50 компрессоров в год, но объемы производства могут быть увеличены в несколько раз.
Луч, исцеляющий раны
Одна из наиболее перспективных разработок, с которыми можно познакомиться в технопарке «Саров», - аппарат «ПлазмоРан», подтвердивший высокую эффективность при заживлении гнойных ран, трофических язв, пролежней и других труднозаживляемых поражений кожи. История его создания и продвижения на рынок медицинских аппаратов в немалой степени иллюстрирует историю российской науки. Еще в середине ХХ века отечественные ученые нашли новое применение американской разработке – прибору для резки металла, в котором использовался метод плазмы газов. Взяв за основу ту же технологию, они создали плазменный скальпель, который не только был способен сделать самый точный и тонкий разрез, но и надежно «запаивал» края раны. В середине 1980-х наши ученые экспериментировали с разными газами, разработали семь экспериментальных установок. Особенно эффективным оказался аппарат, созданный в Смоленске и работающий на благородном газе аргоне. Благодаря мощному плазменному потоку обеспечивалось более эффективное рассечение тканей, при этом пациент был застрахован от некроза тканей, нагноений под раневым струпом, скопления жидкостей. Медики начали успешно использовать плазменный скальпель в гнойной хирургии: им удалось уменьшить число послеоперационных осложнений и летальных исходов, снизить уровень инвалидностей после сложных хирургических вмешательств, сократить срок пребывания больных в стационаре и реабилитационный период. В 1988 году было произведено более 400 плазменных скальпелей по образцу смоленской установки. Но после распада СССР в 1991 году программу перестали поддерживать, исследования «свернулись».
Уже в XXI веке медики и биологи вновь занялись исследованием возможностей плазменного скальпеля. Изучая старую плазменно-дуговую установку, они подтвердили, что аппарат не только позволяет снизить травматизацию тканей (во время опытов разрезали яичный желток, и место разреза сразу же «подваривалось», не подтекла ни одна капля), но и за счет высокой температуры, мощного ультрафиолетового излучения и образующегося в результате реакций озона оказывает бактерицидное действие. Оказалось, что под воздействием плазменного потока организм увеличивает создание лейкоцитов (а лейкоцитная реакция необходима для борьбы с микробными патогенами), а следовательно, применение плазменного скальпеля дало еще и иммуномодулирующий эффект. Кроме того, было установлено, что аппарат позволяет достигнуть противоотечного и анестезирующего эффекта. Все это вместе и натолкнуло ученых на мысль, что плазменный скальпель при небольшой модификации можно использовать для лечения хронических и инфицированных ран. Так появился «ПлазмоРан» - единственный в мире аппарат, который работает на газовой плазме и заметно улучшает качество жизни больных с труднозаживляемыми ранами (например, диабетическими язвами) и позволяет быстро и эффективно вылечить пролежни и многие сложные поражения кожи. Важность создания и запуска в производство этого аппарата нельзя переоценить: согласно статистике, 2% всего населения России (это более 2,5 миллиона человек) уже страдают от болезней, вызывающих гнойные раны, а в группе риска находятся еще сотни тысяч людей. Всем им «ПлазмоРан» поможет облегчить боль, позволит ранам подсохнуть, сократиться или даже затянуться. Естественно, при доступности лечения. В 2015 году «ПлазмоРан» получил финансирование и сейчас находится на стадии серийного производства.
Аппарат уже начали использовать в некоторых клиниках Москвы и других регионов, появились заказы от медицинских учреждений России. В планах создателей аппарата – поставить его в медицинские учреждения государственного, регионального и муниципального уровня и в коммерческие клиники. Рассчитывают они и на западный рынок, где подобного медицинского оборудования пока нет. Рассказывая об эффективности лечения «ПлазмоРаном», руководитель проекта Дмитрий Егоркин включает аппарат (он выглядит как металлический блок с панелью управления и насадкой на гибком тросе) в сеть. Машина негромко гудит, из насадки вырывается алый луч, который Егоркин направляет на свою ладонь:
– Если бы на коже был порез, вы увидели бы, что он подсушивается буквально на глазах. А курс облучения значительно улучшает состояние больных с диабетом, тромбофлебитом, атеросклерозом и другими недугами. Зачастую эти больные – пожилые люди, которым сложно обслуживать себя, так что наша разработка носит социальный характер. В дальнейшем нам предстоит большая работа: мы намерены адаптировать аргоновую плазму к лечению таких заболеваний, как псориаз в дерматологии и пародонтит в стоматологии. Кроме того, мы видим перспективы его использования в косметологии – для ревитализации (омоложения) тканей.
Чистая технология
В панцирях крабообразных содержится хитозан – полисахарид, являющийся едва ли не лучшим сорбентом. Еще несколько десятилетий назад хитозановые технологии использовали для создания защиты атомных реакторов подводных лодок и космических кораблей. Около тридцати лет назад их поставили на службу гражданским отраслям. В технопарке получены опытные образцы коагулянтов и сорбентов на основе хитозана, которые способны в считанные секунды превратить промышленные стоки с высоким уровнем загрязнения в воду питьевого качества. Руководитель проекта Андрей Мальков берет колбу с мутной, очевидно грязной жидкостью, добавляет туда несколько капель сорбента, слегка взбалтывает, и жидкость на глазах начинает менять цвет, приобретая прозрачность и бесцветность чистой воды. Он уверяет, что полученную воду можно пить без кипячения, настолько она безопасна:
– Молекула хитозана – это природный полимер, который работает, как пылесос: одна молекула хитозана «цепляет» на себя до тысячи молекул других веществ. Наша задача была модифицировать молекулу хитозана так, чтобы она притягивала различные соединения и позволяла максимально просто и безопасно для окружающей среды очищать сточные воды промышленных предприятий (в том числе пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности), автомоек, а также бытовые стоки. Испытания показали: мы получили коагулянт с уникальным сочетанием свойств: высокой эффективностью, низкой себестоимостью, экологической безопасностью (отходы нетоксичны) и высокой степенью очистки. Наша разработка – важный шаг в реализации программы импортозамещения: в 2015 году отечественные предприятия потратили около 5,5 миллиарда долларов на закупку импортных коагулянтов, теперь же эти деньги останутся в стране.
Технопарк «Саров» открыт в 2004 году. В своей работе технопарк «Саров» (одним из акционеров которого является ГК «Росатом») ориентируется на коммерциализацию гражданских разработок федерального атомного центра (ключевым партнером технопарка является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Сегодня технопарк – это 23 тысячи квадратных метров офисных и промышленно-производственных и социальных площадей (в перспективе – строительство еще 50 тысяч квадратных метров площадей). Свои бизнесы на территории технопарка разместили 54 компании. Создано 700 рабочих мест.
На фото: Эффективность разработанного в технопарке уникального сорбента участникам пресс-тура ГК «Росатом» продемонстрировали наглядно (фото автора).
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