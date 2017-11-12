Мужчины в этой семье уже более полувека трудятся в правоохранительных органах, обеспечивают людям порядок и покой. Во главе династии стоит мудрый и опытный Файзелгилем Нургалиевич, он был одним из первых участковых в селе Арзамасцево. По его стопам пошел сын Дилфас, который тоже служил в МВД, но в другой должности. В наши дни знаменитую династию продолжает внук Рустам.
Судьбоносное решение
Файзелгилем Нургалиевич в селе Арзамасцево местная знаменитость – его знают все. Около тридцати лет он стоял на страже порядка. Все эти годы он приходил на помощь людям без оглядки на личные обстоятельства: в любую погоду, и ночью, и в праздники.
Огромный труд односельчане оценили и в свое время прониклись к новому жителю особым уважением.
– Я жил в Татарстане, в поселке Дербешка. После армии в 1962 году устроился помощником дежурного. Меня все устраивало. Но судьба внесла свои коррективы. В 1973 году наш поселок попал в зону затопления Нижнекамского водохранилища. Люди в спешке собирали вещи и покидали родные дома. Мне с женой и сыном тоже пришлось уехать, - вспоминает бывший сотрудник МВД. – Меня позвали в село Арзамасцево Каракулинского района, сказали, что здесь есть свободная вакансия участкового. Я согласился. Так началась новая глава в моей жизни.
Когда Файзелгилем Нургалиевич начинал работать, обслуживаемый им участок был в два раза больше, чем у нынешних сотрудников. Порой за день нужно было объехать четыре колхоза. Народу было много. И каждого жителя надо знать в лицо, по имени и отчеству.
– Мне выдали мотоцикл «Урал», который должен был помочь мне с объездом деревень. Но вот незадача, неделю он исправно работал, а потом его месяц чинили. Хорошо, что народ в нашем районе отзывчивый. То на тракторе, то на лошадях подвозили, - вспоминает пенсионер. - Как-то на прием ко мне пришел пожилой человек. Он никак не мог запомнить мое имя и отчество. «Буду тебя Федором Федоровичем звать», - решил он. Односельчане подхватили эту идею. С тех пор у меня два имени.
Преемственность
Когда Мухамадиевы переехали в Удмуртию, сыну Дилфасу было тринадцать лет. И уже тогда мальчишка твердо решил: «Буду, как папа». Отец не стал отговаривать. А мама Гульфания Валемовна хоть и промолчала, но в душе очень переживала.
– Я своего мужа почти не видела. Он работал с утра до ночи. Даже в Новый год дежурил, а мы с сыном вдвоем оставались. Но я понимала, что это его долг, и никогда не злилась на него. А намерение сына оспаривать не стала, пусть сам несет ответственность за свои решения, - говорит женщина.
После школы Дилфас отправился в армию, в морские части пограничных войск. Служил на японской границе на Тихом океане. Через три года вернулся в родное село и сразу устроился на работу в милицию. Так, в 1980 году начался и его трудовой путь в правоохранительных органах.
– Я не стал участковым, потому что не хотел работать допоздна, как отец. Начинал с помощника дежурного, потом стал сотрудником ДПС, был младшим следователем, а закончил службу начальником изолятора временного содержания. Я понял, что все сотрудники МВД работают много. Мой детский миф разрушился быстро, - улыбается Дилфас. - Папа часто давал советы по службе. Один из них я запомнил на всю жизнь: «Надо быть психологом. К любому человеку нужен подход. У одних спокойных характер, у других - буйный. Кого-то похвалить надо, кого-то поругать». Я этому правилу следовал всегда.
Дилфас уходил на работу рано утром, возвращался в 10-11 ночи. А если надо было, то и ночевал в отделе. Молодая жена не устраивала разборок по этому поводу, напротив, была не по годам мудра.
– Работа у него была нервной. И я делала все для того, чтобы дома ему было спокойно и уютно. Если бы еще я донимала его криками и упреками? Счастливой семьи бы не вышло, – считает Екатерина Федоровна.
Этот деликатный подход женщина применила и на своей работе. Она учитель в Арзамасцевской школе. В первые годы работы ученики ее не слушались, не воспринимали всерьез, мол, молодая да неопытная, что с нее взять? Тогда женщина пригласила на урок своего свекра. Файзелгилен Нургалиевич пришел в форме, с медалями. Ребята при виде его рты пораскрывали. А потом с интересом слушали его истории про службу в милиции. С тех пор школьники не смели перечить Екатерине Федоровне.
Молодое поколение
У Дилфаса и Екатерины Мухамадиевых двое сыновей. Младший, Камиль, сразу сказал: «Я в полицию ни ногой». Он окончил университет и работает в нефтедобывающей отрасли. А вот старший, Рустам, еще в школе решил, что продолжит династию. Но его путь к мечте был тернист.
– Я с замиранием смотрел на деда и отца, когда они возвращались с работы в красивой форме. Потом просил их рассказать интересные случаи со службы. Вот тогда я и поставил перед собой цель: стать полицейским, - вспоминает Рустам. – Они меня отговаривали, мол, поищи работу полегче. Но я был тверд в своем решении и никого не слушал. После школы хотел поступить в Нижегородскую академию МВД, но из-за плохого зрения меня не взяли. Тогда я пошел на исторический факультет Удмуртского университета. После окончания УдГУ устроился в школу в Каракулино. Год проработал учителем. Мне нравилось общаться с детьми, из меня получился неплохой педагог, но мечтал я о другом, У меня появился шанс устроиться в органы. Но для этого нужно было пойти на службу в армию. Я уволился с работы, потому что по закону учителей не забирают в ряды Вооруженных сил, сам пошел в военкомат и попросил забрать меня.
В 2007 году молодой человек наконец-то поступил на службу в РОВД в Каракулино. По иронии судьбы Рустама назначили участковым, как и деда.
– Мне пригодилось мое первое образование. В своей работе я использую методы педагогики. Часто приходится общаться с несовершеннолетними, с их родителями. Разговор нужно вести сдержанно, не провоцировать агрессию. Я бы сказал, что я гуманный участковый, стараюсь каждого услышать. Поэтому в основном люди относятся ко мне доброжелательно. Но есть и те, кто меня недолюбливает. Иной раз задумываешься: «Сколько же недругов у меня? Преступники, которых посадил, должно быть ненавидят меня?». Но потом вспоминаю о тех, кого спас благодаря этим мерам. И на душе становится спокойно, - убежден молодой человек. – Особенно горжусь тем, что работаю на том же участке, что и мой дед. Я слежу за порядком в муниципальных образованиях «Арзамасцевское» и «Пинязьское». Конечно, обстановка в деревнях изменилась с тех пор. Молодежь уезжает в город, на селе остаются пенсионеры, поэтому по статистике преступлений совершается меньше. Но от этого служба не стала легче. В Каракулинском районе всего семь участковых, нагрузка на одного человека серьезная. Зато я знаю всех жителей в лицо, понимаю, кто на что способен. И это упрощает задачу.
Объединяет всех одно
Мужчины в семье Мухамадиевых очень разные по темпераменту, характеру и возрасту, но объединяет их одно – искреннее желание помочь людям.
– Наша служба очень сложная, но нужная для общества. Не жалею, что отдал свою молодость МВД. Мне сейчас всего-то 83 года, успею еще отдохнуть, - шутит Файзелгин Нургалиевич, а для местных Федор Федорович.
– Люди обращаются к нам со своей бедой, и мы обязаны им помочь. Сердце кровью обливается, когда обижают пожилых людей, когда издеваются над детьми. В такие моменты я готов горы свернуть, чтобы наказать виновных, - говорит Дилфас Мухамадиев.
– Вот от этих людей мне и передались самые лучше качества, - заключает Рустам.
Кажется, через пару десятков лет династия правоохранителей пополнится. Сын Рустама, 6-летний Тимур, уже сейчас заявляет: «Хочу стать, как папа, дед и прадед». А его любимая игрушка – полицейская машина. Такому сотруднику все будут только рады. Мухамадиевы выполняют свою работу ответственно и честно.
В тему
Недавно Рустам Мухамадиев занял второе место в республиканском конкурсе профмастерства среди участковых уполномоченных. Соревнования состояли из двух этапов. Первый проходил на районном уровне, а второй на республиканском.
Сотрудники сдавали зачеты по служебной, технико-криминалистической и медицинской подготовке, стрельбе из пистолета Макарова и физической подготовке – бег, подтягивания, приемы борьбы. Кроме этого, нужно было показать теоретические знания в устройстве оружия, нормативно-правовых актов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.