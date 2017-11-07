Встреча Главы Удмуртии с активом Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» прошла в штабе городских проектов «Лифт» 30 октября.
Быть лучше всех
В начале мероприятия лидер организации «Шунды» Алина Чернова рассказала об основных направлениях работы и проблемах, с которыми сталкивается современная удмуртская молодежь. А член правления молодежной организации Мария Емельянова более подробно ознакомила с одним из брендовых проектов «Шунды» - лагере для одаренных удмуртских детей «Шундыкар».
– Развитие удмуртского села сегодня еще не позволяет в полной мере осуществлять эффективную помощь одаренным детям, - считает Мария Емельянова. - В деревнях нет школ искусств, а отправлять детей по нескольку раз в неделю в районные центры могут не все родители. Во многих маленьких населенных пунктах нет даже сельских домов культуры и специалистов.
Поэтому, по словам Марии Емельяновой, лагерная смена «Шундыкар» может вырасти до образовательной системы, которая станет стартовой площадкой для развития творческих способностей и самореализации детей и подростков. Работа будет проходить по нескольким направлениям в течение всего года.
У активистов есть желание вывести проект на международный уровень. В этом случае он станет хорошей образовательной и коммуникативной площадкой и для других финно-угорских народов. Тем более что «Шундыкар» уже был местом встречи детей из Эстонии.
Идею выйти на международный уровень Александр Бречалов одобрил:
– Выходить на международный уровень? Почему нет? Все ваши инициативы поддерживаю, но нужно четко понимать параметры того или иного проекта. Ваши проекты должны быть не просто хорошими, а отличными, даже лучше всех. Второе место – это уже поражение.
Расширять горизонты
Александр Бречалов рекомендовал молодежи ярче презентовать себя и свои проекты. Ведь хорошая презентация зачастую – залог успеха и победы.
– Также, если вы хотите выйти на международный уровень, должны готовить презентации не только на удмуртском и русском языках, но и на английском, - отметил глава республики.
А еще, по его мнению, сегодня любая организация должна заниматься краудфандингом - привлечением финансирования. Также Александр Бречалов рассказал о наиболее известных российских фондах, в которые можно обращаться за финансовой поддержкой.
– Не бойтесь выходить из зоны комфорта - это заставляет расширять горизонты, - подчеркнул он. - Ищите себя, пробуйте. Поверьте, в России и мире сегодня великое множество возможностей для самореализации. Всегда ставьте перед собой высокую планку. Будьте активнее в соцсетях, ведь в настоящее время более 40 процентов информации мы получаем именно там. Имейте в виду: когда вы будете обращаться в различные фонды и другие организации, о вас будут судить не только по представленным проектам, но и по вашему присутствию в Интернете.
Глава Удмуртии пожелал активистам организации «Шунды» смелости и удачи. Он выразил готовность сотрудничества с ними и в будущем.
Фото Александр Горбунов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.