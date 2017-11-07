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Будьте первыми!

6 ноября
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Александр Бречалов пожелал удмуртской молодежи активнее искать возможности для самореализации

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Встреча Главы Удмуртии с активом Удмуртской молодежной общественной организации «Шунды» прошла в штабе городских проектов «Лифт» 30 октября.

Быть лучше всех

В начале мероприятия лидер организации «Шунды» Алина Чернова рассказала об основных направлениях работы и проблемах, с которыми сталкивается современная удмуртская молодежь. А член правления молодежной организации Мария Емельянова более подробно ознакомила с одним из брендовых проектов «Шунды» - лагере для одаренных удмуртских детей «Шундыкар».

– Развитие удмуртского села сегодня еще не позволяет в полной мере осуществлять эффективную помощь одаренным детям, - считает Мария Емельянова. - В деревнях нет школ искусств, а отправлять детей по нескольку раз в неделю в районные центры могут не все родители. Во многих маленьких населенных пунктах нет даже сельских домов культуры и специалистов.

Поэтому, по словам Марии Емельяновой, лагерная смена «Шундыкар» может вырасти до образовательной системы, которая станет стартовой площадкой для развития творческих способностей и самореализации детей и подростков. Работа будет проходить по нескольким направлениям в течение всего года.

У активистов есть желание вывести проект на международный уровень. В этом случае он станет хорошей образовательной и коммуникативной площадкой и для других финно-угорских народов. Тем более что «Шундыкар» уже был местом встречи детей из Эстонии.

Идею выйти на международный уровень Александр Бречалов одобрил:

– Выходить на международный уровень? Почему нет? Все ваши инициативы поддерживаю, но нужно четко понимать параметры того или иного проекта. Ваши проекты должны быть не просто хорошими, а отличными, даже лучше всех. Второе место – это уже поражение.

Расширять горизонты

Александр Бречалов рекомендовал молодежи ярче презентовать себя и свои проекты. Ведь хорошая презентация зачастую – залог успеха и победы.

– Также, если вы хотите выйти на международный уровень, должны готовить презентации не только на удмуртском и русском языках, но и на английском, - отметил глава республики.

А еще, по его мнению, сегодня любая организация должна заниматься краудфандингом - привлечением финансирования. Также Александр Бречалов рассказал о наиболее известных российских фондах, в которые можно обращаться за финансовой поддержкой.

– Не бойтесь выходить из зоны комфорта - это заставляет расширять горизонты, - подчеркнул он. - Ищите себя, пробуйте. Поверьте, в России и мире сегодня великое множество возможностей для самореализации. Всегда ставьте перед собой высокую планку. Будьте активнее в соцсетях, ведь в настоящее время более 40 процентов информации мы получаем именно там. Имейте в виду: когда вы будете обращаться в различные фонды и другие организации, о вас будут судить не только по представленным проектам, но и по вашему присутствию в Интернете.

Глава Удмуртии пожелал активистам организации «Шунды» смелости и удачи. Он выразил готовность сотрудничества с ними и в будущем.

Фото Александр Горбунов.

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Автор статьи

3 %d0%bd%d0%b0 4.. Наталья ТЮТИНА Журналист Все материалы этого автора

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