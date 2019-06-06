Удмуртия присоединилась к всероссийской социальной акции «Нужны друг другу», которую проводит Ассоциация выпускников детских домов России ко Дню защиты детей. 28 мая Государственный Совет республики посетили выпускники организаций для детей, оставшихся без родителей. За круглым столом в уютной домашней обстановке они пообщались с Председателем Госсовета Алексеем Прасоловым, вице-спикером республиканского парламента, председателем постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надеждой Михайловой и уполномоченным при Главе Удмуртской Республики по правам ребёнка Ольгой Авдеевой.
В добрый путь
– В вашей жизни наступил ответственный, важный момент. Вы вступаете во взрослую самостоятельную жизнь, – обратилась к ребятам, открывая встречу, Ольга Авдеева. – Сейчас у вас напряжённый период – сдача государственных экзаменов. Сегодня мы собрались для того, чтобы поддержать вас в столь важный для вас момент, поделиться своим опытом преодоления трудностей, рассказать о том, какая работа проводится в Удмуртии для того, чтобы ваши права были обеспечены в полном объёме.
Алексей Прасолов рассказал гостям о своих студенческих годах, вспомнил, как он поступил в вуз и жил в общежитии вдали от родителей. Он отметил, что главные составляющие успеха – это серьёзное отношение к делу, ответственность, трудолюбие и целеустремлённость.
– Вы ответственность за себя получили намного раньше, чем ваши сверстники, – обратился к ребятам Алексей Михайлович. – У вас на сегодня больше жизненного опыта. С ним вам будет намного легче идти по жизни. С одной стороны, вы одни, нет родителей, но с другой, это даёт вам жизненные указания – создать крепкие дружные семьи, состояться в профессиональном плане. Хочется пожелать вам, ребята, доброго пути. Чтобы у вас всё получилось, чтобы однажды мы увидели вас на вершине жизни. Стране нужны золотые руки, золотые головы. Будьте этими золотыми...
Надежда Михайлова рассказала выпускникам детских домов о правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она акцентировала внимание на том, что сегодня государство делает всё возможное, чтобы поддержать их, дать достойное воспитание и образование, для того чтобы они были равноправными и активными гражданами нашей страны.
Ставьте цели и не сдавайтесь
В Удмуртской Республике действует закон, который определяет права на профессиональное обучение, он гарантирует полную социальную обеспеченность на время обучения. Из бюджета республики по договору оплачиваются подготовительные курсы, на всё время обучения оплачивается питание, проживание в общежитии, выделяются деньги на покупку учебников и других материалов, необходимых для учёбы, ежемесячно выделяется социальная стипендия. В 2018 году депутаты приняли дополнительные меры поддержки, а именно – разрешение на проживание в детском доме, когда нет возможности жить в общежитии во время обучения или даже после окончания учебного заведения.
Выпускник Воткинской школы-интерната, а ныне двукратный чемпион мира по кикбоксингу, директор спортивной школы «Знамя» Алексей Пищиков отметил существенную разницу между тем, как жилось воспитанникам детских домов в 90-е, и тем, как им помогают сегодня: «Государство делает всё, чтобы вы ни в чём не нуждались», – сказал он. При этом Алексей Пищиков подчеркнул, что выпускники детских домов должны серьёзно подойти к выбору профессии, своим трудом приносить пользу стране и стать настоящими патриотами Родины.
Как непросто делать первые шаги в самостоятельную жизнь, рассказали вчерашние выпускники детских домов Василий Калабин и Михаил Ившин. Сегодня оба получают высшее образование: Василий – в Ижевской сельхозакадемии, Михаил – в Удмуртском госуниверситете. По сей день Василия поддерживают педагоги Республиканского детского дома, в котором он воспитывался. С любой проблемой, за советом он может обратиться к ним.
Михаилу помогает спорт (ещё со школы он занимается футболом), друзья по команде и тренеры.
– Никогда не сдавайтесь, как бы ни было трудно, – говорит Михаил. – Ставьте цели и достигайте их. Любимое дело и упорство помогают по жизни. Удачи вам во всех начинаниях!
Руководители детских домов поблагодарили организаторов круглого стола за внимание к детям-сиротам. Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Авдеева предложила сделать подобные встречи в Государственном Совете ежегодными. Алексей Прасолов поддержал это предложение, подчеркнув важность поддержки детей, оставшихся без родителей.
Справка УП
Акция «Нужны друг другу» направлена на социально-правовую и психологическую поддержку выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она призвана повысить уровень их правовой грамотности, мотивации на получение профессионального образования и достижение значимых результатов, социализации и подготовки к самостоятельной жизни.
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