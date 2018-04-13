Открывая обсуждение, координатор проекта «Комфортная городская среда» – председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что столица Удмуртии участвует в проекте «Комфортная городская среда» с начала его реализации. Прошлый год показал, насколько он важен для жителей города. Без учёта мнения людей действительно комфортная среда, пожалуй, и не получится – горожане лучше чиновников знают, что им нужно. Причём участие жителей необходимо на каждом этапе: не только при выборе места, которое требует срочного благоустройства, но и в дальнейшем – при определении дизайна проекта, перечня работ и контроля за их исполнением.
– Важно, что инициатива исходила от самих жителей. Они помогают и поддерживают все работы, проводимые администрацией, а также следят за дальнейшей сохранностью отремонтированных объектов, – сказал Олег Гарин.
На обновление ижевских дворов и скверов в ближайшие пять лет планируют потратить более 400 млн. рублей. Какие общественные территории будут благоустроены и в какой очерёдности, решали сами горожане.
– Перед муниципалитетами была поставлена амбиционная задача: привлечь к обсуждению проектов благоустройства общественных пространств максимальное количество жителей. Поэтому проведение рейтингового голосования было обязательным условием предоставления субсидий для муниципалитетов численностью более 20 тысяч человек, – напомнил Олег Гарин.
В течение почти двух месяцев в Ижевске проводился сбор предложений от горожан по тем территориям, которые, по их мнению, нуждаются в первоочередном обновлении. Опросы в крупных торговых центрах проводили волонтёры. Для сбора мнений в здании администрации города Ижевска, в районных администрациях, офисах МФЦ и проходных ижевских предприятий были установлены специальные урны.
Всего участие в опросах приняли более 10 тысяч ижевчан. Они назвали 173 общественных пространства, которые требуют внимания. В итоге был сформирован список из 13 объектов, которые набрали большее количество голосов. Четыре из них – это общегородские пространства: Центральная площадь, набережная, парк Кирова и Берёзовая роща, остальные девять – объекты районного значения. Этот перечень был включён в бюллетень для рейтингового голосования.
– В рейтинговом голосовании приняли участие почти 142 тысячи ижевчан, которые высказали своё мнение. Мы считаем, что достигли поставленной цели, которая декларируется этим федеральным проектом, – создание системных условий в области благоустройства городских пространств и вовлечение в эту работу жителей. Поэтому мы решили не исключать и не делать преференции для какого–то одного пространства, а включить все 13 из этого бюллетеня именно в том порядке, в котором выбрали горожане. По этому списку и будем двигаться дальше, – сказал координатор проекта.
Выбор жителей оказался в целом ожидаемым. Самое большое число голосов набрали Центральная площадь, набережная и парк им. Кирова. Среди общественных пространств районного значения лидерами народного голосования стали лесопосадка по ул. Ворошилова (в районе ТРК «Столица»), набравшая более 32,6 тысячи голосов, парк по ул. Оружейника Драгунова (напротив школы № 85) – 28,7 тысячи голосов и сквер «Заречный» в районе храма Успения Божьей матери – 26,6 тысячи голосов.
Начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Артём Богданов пояснил, что в 2018 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» планируется потратить 173 млн. рублей, из них 82 млн. направят на благоустройство общественных пространств, остальное – на ремонт придомовых территорий. Будет обустроена часть Центральной площади – участок от светомузыкального фонтана до эспланады, там предусматривается озеленение, создание зон отдыха, каскадных площадок с газонами, посадкой деревьев, организация яблоневого сада. Аукцион на проведение проектных работ уже объявлен, непосредственно к благоустройству планируется приступить в начале августа.
Что касается лесопарковой зоны на ул. Ворошилова, то прежде чем говорить о начале работ, необходимо подготовить концепцию благоустройства этой территории и провести её общественные обсуждения.
– У нас пока нет видения, как развивать это пространство. Поэтому сначала мы должны собрать мнения людей по наполнению этой территории, потом провести общественные обсуждения предложенной концепции, а затем уже заказывать проект, – сказал Артём Богданов.
Обсуждение показало, что горожане хотят видеть на этой территории не только базовое благоустройство: пешеходные дорожки, лавочки и освещение, но детские и спортивные площадки. Вокруг лесопосадки можно было бы проложить велосипедную дорожку и лыжную трассу. А изюминкой сквера мог бы стать пруд, вокруг которого можно было бы установить лавочки и обустроить цветники или детскую железную дорогу.
Более детально все поступившие предложения рассмотрят члены рабочей группы, которую в ближайшее время создадут в администрации. В неё войдут активные горожане, кому небезразлично будущее этой территории.
– Чтобы успеть в этом году начать работы на улице Ворошилова, необходимо двигаться в достаточно серьёзном темпе. Поэтому, скорее всего, подготовку концепции благоустройства этой территории и проектирование будем осуществлять параллельно. У нас нет времени на раскачку. В этом году нам надо создать хотя бы инфраструктуру данной лесопосадки, чтобы в следующем году завершить проект, – пояснил Артём Богданов.
Между тем
Бульвар Гоголя вошёл в реестр лучших реализованных практик России по благоустройству.
Министерство строительства РФ опубликовало федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В него включены 125 реализованных проектов, которые, по мнению экспертного совета Минстроя РФ, могут служить примером для других регионов страны при реализации приоритетного проекта в дальнейшем. Благоустройство бульвара Гоголя включено в реестр под номинацией «Городской сад и сквер как место отдыха и общения».
Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году было благоустроено девять общественных пространств, в том числе и бульвар Гоголя в Ижевске. Также отремонтировано 293 двора в 32 муниципальных образованиях и парк в Можге.
В текущем году в благоустройстве дворов и общественных пространств примут участие 87 муниципальных образований республики. На эти цели из федерального бюджета в 2018 году будет направлено 280 млн. рублей. Республика вложит 65 млн. рублей. В целом за предстоящие пять лет ориентировочно на эти цели будет направлено 1,733 млрд. рублей.
Компетентно
Иван Ястреб, и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР:
– С одной стороны – это президентский проект, с другой – народный. Об этом свидетельствуют итоги рейтингового голосования. Всего в республике в выборах общественных пространств, которые жители хотят видеть благоустроенными в своих населённых пунктах, приняли участие 247 тысяч человек. Они создавали инициативные группы, формировались целые общественные объединения, проводились встречи, собрания. Всё это увеличивает уровень ответственности, который мы несём по выполнению этого приоритетного проекта в текущем году.
Сегодня мы ведём приём заявок от муниципальных образований на получение субсидий на реализацию мероприятий по программе. Непосредственно работы по обновлению городских пространств должны начаться летом. Завершить их нужно до конца года. Это требование – один из пунктов соглашения с Правительством РФ.
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