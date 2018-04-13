Интервью по поводу. Зарплата уже «белее», но почему так много «отказников»? Много лет общество горячо обсуждает, повысится ли в нашей стране пенсионный возраст. Но для немалой ч...

От редактора. Юрий Гагарин в Ижевске – Сегодня, 12 апреля, – День космонавтики, день первого полёта человека в космос. Эту дату в Ижевске ...

Безопасное детство - на государственном контроле Сегодня, 12 апреля, в рамках акции «Безопасное детство» Уполномоченный при Главе УР по правам ребёнка...