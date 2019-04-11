Удмуртия подтвердила лидерство в организации государственных и муниципальных закупок **Объявлены итоги рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерац...

Новый закон – о материнском капитале **С 29 марта становятся жёстче требования к использованию средств, которые принёс в семью второй (пос...

Развитие сельского хозяйства обсудят на межрегиональном экономическом агрофоруме Он пройдет в столице Удмуртии с 9 по 11 апреля...