Строительная отрасль на пороге больших перемен. Переход на проектное финансирование и эскроу-счета в жилищном строительстве, начало реализации национального проекта «Жильё и городская среда», ключевая цель которого кратное увеличение объёма жилищного строительства, повышение комфортности городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Всё это создаёт хорошие перспективы для развития строительного комплекса Удмуртии. Об этом заявил на итоговой коллегии Минстроя УР глава ведомства Дмитрий Сурнин.
Подводя итоги года, глава ведомства подчеркнул, что минувший год строительный комплекс республики завершил с неплохими результатами. Было введено в строй 42 объекта социальной сферы, в числе которых 15 зданий для размещения ясельных групп. Из федерального бюджета на эти цели было привлечено более 1,3 млрд рублей. На 60 тысяч кв. метров вырос ввод жилья и составил 717 тыс. кв. метров. Сейчас в республике ведётся строительство 109 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн. кв. метров.
По рейтингу 2018 года, составленному Минстроем России, Удмуртия заняла 8-е место среди 81 региона страны по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В городах и сёлах было благоустроено 159 дворовых территорий и 77 общественных пространств.
Хорошими темпами идет обновление коммунальной инфраструктуры. «Второй год подряд все муниципальные образования получают паспорта готовности к отопительному периоду. Снижение количества инцидентов, а также сокращение жалоб жителей на отсутствие тепла и горячей воды говорят сами за себя», – подчеркнул Дмитрий Сурнин.
Успешно решается в республике проблема «обманутых дольщиков».
2019 год, по словам Дмитрия Сурнина, станет для строительного комплекса Удмуртии по-настоящему прорывным. В стране началась реализации национального проекта «Жильё и городская среда», в рамках которого планируется кратное увеличение объёма жилищного строительства, повышение комфортности городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
– Сейчас министерство совместно с муниципалитетами разрабатывает региональную программу переселения граждан из аварийного жилья. Она будет действовать шесть лет, до 1 сентября 2025 года. За эти годы планируется расселить более 4 тыс. человек и ликвидировать свыше 76 тыс. кв. м аварийного жилья в 25 муниципальных образованиях республики. На расселение из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей, – подчеркнул и.о. министра.
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году планируется благоустроить 170 дворов и 93 общественных пространства. На эти цели выделено 465 млн рублей из федерального бюджета и 14 млн – из республиканского.
В рамках нацпроекта «Экология» в Удмуртии начнётся реализация проекта «Чистая вода». На закольцовку водоснабжения верхней зоны Ижевска и строительство повысительной насосной станции в Воткинске будет направлено 47 млн рублей.
Еще 191 млн рублей республика направит на газификацию. В планах построить 250 км газовых сетей, газифицировать 7 тыс. домов и квартир.
Около 1 млрд рублей федеральных средств ведомство планирует получить на завершение строительства ГКНС № 3 и коллектора № 26 в Ижевске.
– Это стратегически важный объект с давней непростой историей строительства, которую планируем завершить в ближайшие два года. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации объекта. Сдача в эксплуатацию этого объекта, а также ещё одного долгостроя, очистных сооружений в Можге, на который также будут направлены федеральные средства, позволит не только улучшить качество жизни людей, но и создать новые условия для развития жилищного строительства в городах, – подчеркнул Дмитрий Сурнин.
3 млрд 200 млн рублей в этом году республика планирует потратить на капитальный ремонт школ, детских садов, объектов спорта, культуры и здравоохранения. Только в Ижевске в ремонтном списке свыше 100 объектов бюджетной сферы, среди которых городские клинические больницы, республиканская детская клиническая больница, госпиталь ветеранов.
– Инвентаризация состояния объектов выявила необходимость капитального ремонта свыше 800 зданий. Большая их часть будет отремонтирована в 2019 году, – сказал глава ведомства.
В республике продолжится строительство соцобъектов. Новые школы появятся в Ижевске по ул. Леваневского и в поселке Кез. Кроме того, планируют ввести в эксплуатацию 2100 детских дошкольных мест. При поддержке федерального бюджета начнут строительство туберкулёзной больницы в Ижевске и реконструкцию Национальной библиотеки, завершат первый этап строительства Регионального центра по лыжным гонкам в селе Шаркане, реконструируют стадионы гимназии № 56 и школы № 74 в Ижевске, проведут модернизацию стадиона «Купол», отремонтируют трибуны стадиона «Динамо» в столице Удмуртии.
Ещё один из крупных проектов 2019 года – строительство крытого катка с искусственным льдом в Воткинске. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Будет достроена Ледовая арена в Можге. Также республика получила субсидию из федерального бюджета на строительство школы на 1224 места на улице Берша и детского сада на 116 мест в районе Сельхозвыставка в Ижевске. Участие в финансировании строительства этого детского сада примет застройщик данного микрорайона на условиях 70 процентов – бюджет, 30 процентов – застройщик.
В жилищном строительстве перед республикой стоит цель ввести в эксплуатацию в 2019 году 732 тыс. кв. метров жилья.
– Итоги работы предыдущего года показали грамотную профессионально выстроенную работу муниципальных образований, ответственное отношение предприятий строительной отрасли и сферы ЖКХ, за что хочется выразить искреннюю благодарность и признательность. Уверен, что общими усилиями мы справимся с теми масштабными задачами, которые стоят перед нами в текущем году, – сказал в заключении Дмитрий Сурнин.
Между тем
В течение двух лет Удмуртия полностью закроет проблему «обманутых дольщиков». Об этом на заседании коллегии заявил председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.
Он отметил, что защита прав граждан, вложивших деньги в долевое строительство, остаётся одним из важнейших вопросов. Его может решить кардинальная перезагрузка закона о долевом строительстве, которая стартует в стране во второй половине года. С 1 июля застройщики обязаны привлекать деньги граждан только с помощью специальных эскроу-счетов в уполномоченных банках. Для граждан – это гарантия сохранности денег, так как они будут лежать на счёте в банке. Застройщик не будет иметь к ним доступа до завершения строительства, – значит, полностью исключена возможность нецелевого расходования денежных средств покупателей жилья. Дольщик может вернуть деньги, если застройщик не в состоянии закончить строительство объекта и признан банкротом.
При этом, по утверждённым Минстроем РФ нормам, эти требования не распространяются на объекты, которые имеют 30-процентную готовность или 10 процентов их площади уже проданы. Застройщики смогут достраивать их по старой схеме.
– Сегодня на территории Удмуртии работают 65 застройщиков, которые возводят 105 многоквартирных домов, 35 из них уже в обратились в банки за финансированием своих проектов. По информации Нацбанка, при среднерыночной ставке в 12 с лишним процента, по выданным застройщикам кредитам по эскроу-счетам минимальная ставка 3,5 процента, средняя 9,6 процента. Для банков очень важно поддержать темпы финансирования строительства. Страх застройщиков, что банки не пойдут им навстречу, не оправдан, – подчеркнул Ярослав Семёнов.
Несмотря на вступление в силу нового закона о долевом строительстве, республиканские власти не будут ослаблять контроль за застройщиками.
– Наша задача – не допустить увеличения числа «обманутых дольщиков». На сегодняшний момент у нас их 300, и до конца 2020 года мы планируем полностью решить эту проблему, – сказал глава правительства.
Напомним, сегодня проблему «обманутых дольщиков» решают двумя способами. Для домов, достройка которых невозможна, по улицам Баранова, Сабурова, Береговой – предусмотрена реализация республиканского Закона № 42-РЗ путём проведения конкурсов по определению застройщика, готового предоставить квартиры «обманутым дольщикам» при получении без торгов в аренду земельного участка под жилищное строительство.
Для объектов, которые можно достроить, по улицам Л. Толстого, 24, Петрова, Нижней, Автономной, в п. Хохряки – применяется процедура смены застройщика в рамках процедуры банкротства.
В августе 2018 года в Ижевске введён в эксплуатацию «проблемный» объект, расположенный по адресу: пер. Широкий, 123, где 23 человека смогли получить долгожданные квартиры. На ЖК «Родниковый край» новый застройщик уже ведёт работы по демонтажу объектов, которые, как показала экспертиза, строились с грубыми нарушениями. В отношении дома по ул. Петрова, 49 обязательства перед 126 участниками строительства взяла на себя «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». Кроме того, на прошлой неделе Минстрой России принял решение о возможности смены недобросовестного застройщика ЖК «Радужный». Еще 145 дольщиков получат шанс въехать в свои квартиры.
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– В прошлом году на строительство социальных объектов из федерального и республиканского бюджетов было направлено чуть меньше трёх миллиардов рублей, в этом году – уже порядка пяти. Если добавить сюда деньги, которые мы предусмотрели на капитальный ремонт объектов соцсферы, а также средства, которые республика получит в рамках федеральных проектов, то можно говорить не только о том, что строительная отрасль оживает, она движется вперёд ударными темпами, – подчеркнул и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин.
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