Закончился срок полномочий и законодательного собрания. Его численный состав сократился, и Удмуртия выбрала уже не 90, а 60 своих избранников. Еще одним испытанием стал взрыв дома на Удмуртской, 261, в Ижевске. Эта трагедия объединила весь город и Удмуртию. Нам помогала вся страна.
Однако стоит ли зацикливаться на проблемах, трудностях и неприятностях. Уходящий год может быть памятен и достижениями, и победами. В этом году с конвейера Ижевского автозавода сошел пятимиллионный автомобиль Lada. Им стала модель Lada Vesta SW Cross, которую начали производить в Ижевске в этом году.
Стоит запомнить многочисленные спортивные победы наших земляков на российском, европейском и мировом уровнях. Победы фигуристок Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой, биатлонисток Ульяны Кайшевой и Кристины Егоровой, лыжника-паралимпийца Владислава Лекомцева, мастера пулевой стрельбы Юлии Каримовой порадовали и вселили гордость в наши сердца в этом году.
Леонид Шмаков, студент Института математики, информационных технологий и физики Удмуртского государственного университета, обошел 28 конкурентов и стал победителем соревнований чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции «Сетевое и системное администрирование».
Можно отметить и еще одно событие, которое, несомненно, будет играть на продвижение нашей республики. Это открытие в Москве памятника знаменитому ижевскому конструктору-оружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Это инициатива Российского военно-исторического общества.
Несмотря ни на что мы прожили этот год достойно. Нам есть чем и кем гордиться. Следующий год нужно ждать с надеждой и просто работать. Впереди выборы Президента России. Будем надеяться, что мы выберем верный путь.
Энвиль Касимов, главный редактор газеты «Удмуртская правда»
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