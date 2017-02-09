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Бросай диван, вставай на лыжи!

9 февраля
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Screenshot 3 Бросай диван, вставай на лыжи!

Центральный старт «Лыжни России» в Удмуртии начнется в субботу, 11 февраля, в 12 часов на спортивном комплексе имени Галины Кулаковой. Такие всероссийские соревнования проводятся в 19-й раз.

В эту же субботу любители прогулочной ходьбы на лыжах смогут пройти посильные дистанции на пяти лыжных базах в каждом районе Ижевска. Это тоже участие в «Лыжне России». Старты назначены в Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге, а также в 14 сельских районах.

Удмуртия, без сомнения, внесет солидный вклад в количество участников. Лыжников будет не меньше восьми тысяч человек. А помнится, на ижевском поле у автозавода собирали по 14 тысяч. Именно там победительницей в лыжных гонках в первый раз, а затем неоднократно стала Ульяна Кайшева. Да и сегодняшняя медалистка Всемирной универсиады Лилия Васильева тоже уверенно участвовала в «Лыжне России» со школьных лет. Бывали интересные забеги в принципиальной борьбе между биатлонистами и лыжниками.

В свое время Вячеславу Фетисову удалось привлечь к этим соревнованиям международных спонсоров из крупнейших корпораций. Тогда призы были наиболее солидными – вплоть до автомобилей. Затем международные корпорации ушли от спонсорства, а заменили их менее крупные местные организации, но традиция массовых соревнований не потерялась.

В целом в России ожидается, что на лыжню встанут около полутора миллионов человек. Правда, уже поступили сообщения из Тюмени и Челябинска о том, что из-за морозов организаторы перенесли соревнования на более поздние дни. Бывало, и в Удмуртии мороз пытался отодвинуть старты, но, как правило, удавалось пройти дистанцию. В один из самых морозных дней в ВИП-забеге в Ижевске на «Лыжне России» участвовал Александр Коновалов – в то время полпред Президента России в Приволжском федеральном округе.

Любопытно, что министр спорта России Павел Колобков объявил о решении в Яхроме (Московская область) не проводить символического ВИП-забега и сам готовится выйти на полноценную дистанцию 10 километров. А в Ижевске традиционный ВИП-забег состоится. Он стартует в 12 часов 05 минут. Пусть это символическая дистанция, но и за ее участниками интересно наблюдать. Руководители и депутаты сначала идут вверх по поляне, а затем скатываются, набирая скорость, в финишный створ. В этой гонке участвуют и бывшие, и нынешние руководители республики.

Верится, что организаторы приложат усилия к тому, что лучшие сегодняшние лыжники Удмуртии не только поприветствуют участников «Лыжни России» в Ижевске, но и сами пройдут здесь главную дистанцию.

В зависимости от возраста предлагаются дистанции в 5 и 10 километров. Регистрация участников началась с 7 февраля. Она проводится в Ижевске в Центре спортивной подготовки по адресу: ул. Лихвинцева, 6, телефон 68-85-81.

Для регистрации обязательна медицинская справка. Зарегистрироваться можно и непосредственно на спорткомплексе имени Галины Кулаковой 11 февраля с 8 часов 30 минут до 11 часов.

Бросай диван,вставай на лыжи!

Центральный старт «Лыжни России» в Удмуртии начнется в субботу, 11 февраля, в 12 часов на спортивном комплексе имени Галины Кулаковой. Такие всероссийские соревнования проводятся в 19-й раз.

В эту же субботу любители прогулочной ходьбы на лыжах смогут пройти посильные дистанции на пяти лыжных базах в каждом районе Ижевска. Это тоже участие в «Лыжне России». Старты назначены в Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге, а также в 14 сельских районах.

Удмуртия, без сомнения, внесет солидный вклад в количество участников. Лыжников будет не меньше восьми тысяч человек. А помнится, на ижевском поле у автозавода собирали по 14 тысяч. Именно там победительницей в лыжных гонках в первый раз, а затем неоднократно стала Ульяна Кайшева. Да и сегодняшняя медалистка Всемирной универсиады Лилия Васильева тоже уверенно участвовала в «Лыжне России» со школьных лет. Бывали интересные забеги в принципиальной борьбе между биатлонистами и лыжниками.

В свое время Вячеславу Фетисову удалось привлечь к этим соревнованиям международных спонсоров из крупнейших корпораций. Тогда призы были наиболее солидными – вплоть до автомобилей. Затем международные корпорации ушли от спонсорства, а заменили их менее крупные местные организации, но традиция массовых соревнований не потерялась.

В целом в России ожидается, что на лыжню встанут около полутора миллионов человек. Правда, уже поступили сообщения из Тюмени и Челябинска о том, что из-за морозов организаторы перенесли соревнования на более поздние дни. Бывало, и в Удмуртии мороз пытался отодвинуть старты, но, как правило, удавалось пройти дистанцию. В один из самых морозных дней в ВИП-забеге в Ижевске на «Лыжне России» участвовал Александр Коновалов – в то время полпред Президента России в Приволжском федеральном округе.

Любопытно, что министр спорта России Павел Колобков объявил о решении в Яхроме (Московская область) не проводить символического ВИП-забега и сам готовится выйти на полноценную дистанцию 10 километров. А в Ижевске традиционный ВИП-забег состоится. Он стартует в 12 часов 05 минут. Пусть это символическая дистанция, но и за ее участниками интересно наблюдать. Руководители и депутаты сначала идут вверх по поляне, а затем скатываются, набирая скорость, в финишный створ. В этой гонке участвуют и бывшие, и нынешние руководители республики.

Верится, что организаторы приложат усилия к тому, что лучшие сегодняшние лыжники Удмуртии не только поприветствуют участников «Лыжни России» в Ижевске, но и сами пройдут здесь главную дистанцию.

Александр НИКОЛАЕВ

В зависимости от возраста предлагаются дистанции в 5 и 10 километров. Регистрация участников началась с 7 февраля. Она проводится в Ижевске в Центре спортивной подготовки по адресу: ул. Лихвинцева, 6, телефон 68-85-81. Для регистрации обязательна медицинская справка. Зарегистрироваться можно и непосредственно на спорткомплексе имени Галины Кулаковой 11 февраля с 8 часов 30 минут до 11 часов.

Александр НИКОЛАЕВ

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