В начале ноября в Нижегородской, Калужской, Владимирской областях и Подмосковье без света остались несколько тысяч жителей. Виной всему было необычное природное явление - ледяной дождь, который повредил линии электропередачи и оборудование. Объем восстановительных работ был настолько велик, что пришлось привлечь сотрудников из других регионов страны. Девять бригад были направлены от филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
В числе тех, кто ликвидировал последствия ледяного дождя, был и Сергей Токарев, старший мастер Нылгинского участка Увинского района электрических сетей. Его бригаду направили в город Кондрово Калужской области.
– На место аварии мы выехали 12 ноября. Там мы пробыли десять дней,- рассказывает Сергей Геннадьевич, - После ледяного дождя наледь налипла на ветки и стволы деревьев. Под этой тяжестью деревья падали на провода линий электропередачи. Многие дома остались без освещения. Нам пришлось устранять обрывы. Мы вырубали деревья, восстанавливали сломанные опоры и разъединители.
В трудовом распорядке дня не было ни одной свободной минуты - подъем в шесть утра, быстрые сборы. Работа ждала – до сумерек надо было успеть отремонтировать как можно больше объектов.
– Около двух дней мы работали в авральном режиме, - вспоминает старший мастер. - После того как всем потребителям подали напряжение, пусть и по временной ремонтной схеме, немного выдохнули. Стали заниматься восстановлением, чтобы никаких перебоев подачи электроэнергии в дальнейшем не было.
– Мы, как мобильная бригада Удмуртэнерго по распределительным сетям, постоянно работаем в подобном режиме, поэтому эта ситуации нас не выбила из колеи, - продолжает Сергей Токарев, - Правда, до этого мы ездили только по Удмуртии. Так, например, два года назад выезжали в Воткинский и Якшур-Бодьинский районы – там тоже прошли ледяные дожди. Так что с последствиями сложных погодных условий мы уже сталкивались, знали, что и как нужно было сделать.
В аварийном режиме важна слаженная работа в команде. Если каждый будет выкладываться на полную катушку, то и результат не заставит ждать.
– Я доволен своей бригадой. Никто не подвел. В электроэнергетике самое главное, чтобы человек знал свои обязанности, соблюдал меры безопасности и применял средства защиты. В принципе, я не почувствовал большой разницы между работой в штатном режиме и ЧС. Мы всегда следуем всем этим принципам. Я каждый день провожу инструктаж для своих коллег, во время работы контролирую их. Каждый сотрудник должен быть у меня на виду, - улыбается Сергей Геннадьевич, - Честно признаться, уже не представляю свою жизнь без энергетики. Я ей отдал больше 20 лет. За эти годы всякое случалось. Но если кому-то нужна была помощь, мы незамедлительно приезжали на подмогу.
Случившаяся авария беспрецедентна по масштабам ущерба, нанесенного электросетевому хозяйству. Справиться с ней удалось только благодаря слаженной работе энергетиков нескольких компаний. Всего на поврежденных линиях трудились 179 бригад в составе 934 человек и 287 единиц техники.
Андрей Малышев, заместитель генерального директора - директор филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья":
– Масштаб нарушений электроснабжения при погодном катаклизме может быть таков, что штатной численностью с последствиями быстро не справиться. А для потребителей важен каждый час, каждая минута. Поэтому энергетики всегда готовы помочь коллегам в сложной ситуации. Готовность прийти на помощь, взаимовыручка, профессионализм - важные составляющие понятия надежности электроснабжения. Считаю, что наши ребята справились «на отлично». И слова благодарности от коллег - это лучшая награда.
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