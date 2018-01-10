Превращения Деда Мороза. Как менялся образ главного сказочного героя в стране? В передаче «Карлутка» на радио «Моя Удмуртия» этот вопрос обсудили ведущая Наталья Морозова, главный ...

Возвращение утраченного. Реконструкция Георгиевского знамени Ижевской дивизии О том, что в Иркутском областном краеведческом музее хранится Георгиевское знамя Ижевской дивизии, и...

Реализация. Новоселье по программе В Удмуртии выполнена президентская программа Владимира Путина по переселению нуждающихся жильцов из в...