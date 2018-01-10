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Бой курантов, звуки мессенджеров и «Игра престолов»: как жители Удмуртии провели новогодние каникулы

10 января
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10 января 2018 года. Удмуртия. В Новый год жители Удмуртии чаще всего звонили в Viber, писали в Whats App и пользовались 4G. На поздравления в социальных сетях и мессенджерах у абонентов «МегаФона» ушло более 300 000 ГБ трафика, что в 2,5 раза выше показателей прошлого года и сравнимо с отправкой 60 миллионов фото-открыток.

Image001 Бой курантов, звуки мессенджеров и «Игра престолов»: как жители Удмуртии провели новогодние каникулы

Сеть четвёртого поколения – фаворит новогодних интернет поздравлений. По сравнению с прошлым годом объем переданной 4G-информации вырос сразу в 6 раз. Среди мессенджеров наибольший объем данных пришелся на Whats App, где пользователи активно переписывались в чатах и отправляли фото в режиме онлайн.

В праздничные дни жители смотрели больше видео по вечерам. В сервисе «МегаФон.ТВ» лидерами стали сериалы-хиты 2017-го года «Игра престолов» и «Молодежка», фильмы «Последний богатырь», «Притяжение», «Ёлки» и «Один дома». Популярными сервисами стали доставка еды, заказ такси и афишные сайты.

Удмуртские клиенты в составе Уральского филиала «МегаФона» вошли в ТОП самых общительных жителей России вслед за Дальним Востоком, Кавказом и Сибирью. Средняя продолжительность телефонного разговора абонента составила 12 минут. Всего в новогоднюю ночь уральцы совершили 12,3 миллиона звонков, что в 2,5 раза выше показателей обычного дня, отправили 13 миллионов SMS, что в 3 раза больше, чем в будни.

«Мы увеличили пропускную способность базовых станций, минимизировали риски на случай форс-мажора, организовали круглосуточную работу дежурных бригад. Более 500 сотрудников по всей стране трудились в праздники, чтобы миллионы звонков и посланий оперативно долетели до адресатов», — рассказал технический директор Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.

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