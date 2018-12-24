Главная » Общество » Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме

Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме

24 декабря
0

24 декабря 2018 года. Удмуртия. 2018-ый претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фильмов этого жанра вышло в прокат за 12 месяцев, а в декабре состоялись сразу 3 долгожданные фэнтези кинопремьеры. Такой интерес к этому жанру эксперты объясняют желанием заглянуть в будущее. В реальности космических вторжений и эпидемий зомби пока удается избежать, но эксперты связи уверены: по телеком-разработкам они уже давно обогнали выдумки фантастов. Чтобы убедиться в этом, эксперты «МегаФона» впервые составили дайджест: ТОП фантастических новостей телеком-рынка.

%d0%91%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b5 %d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be 1 Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме

Попробуйте отделить художественный вымысел от реальных достижений телеком-отрасли:

  1. Сотрудников на работу нанимает искусственный интеллект.

  2. Появились летающие базовые станции.

  3. Боты заменяют юристов.

  4. SIM-карты управляют городом: включают фонари и контролируют остановки.

  5. Смартфоны помогают незрячим «видеть».

  6. Беспилотные автобусы возят пассажиров.

  7. Роботы проводят медицинские обследования.

Готовы удивляться? Все перечисленные факты – реальны. Это события и технологии, о которых компания «МегаФон» сообщила в 2018 году:

  1. Оператор запустил услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Процесс поиска сотрудника автоматизирован и позволяет заполнять вакансии в любом регионе в срок от 3 дней.

  2. «МегаФон» совместно с Минобороны России провел испытание базовой станции на шасси летательного аппарата (коптере). Она поднимается на высоту до 30 метров и обеспечивает связь в местах с ограниченной инфраструктурой, либо с ее полным отсутствием.

  3. Связисты создали юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия протестирована на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.

  4. Подогрев сидений, светодиодная подсветка, подзарядка телефона и бесплатный доступ в интернет – все это есть на остановке в Когалыме. Работу системы на базе платформы HvalaCloud поддерживает самый быстрый в стране интернет «МегаФона». SIM-карты оператора также включают фонари в Сыктывкаре и светофоры в Тюмени.

  5. Лаборатория «Сенсор-тех» и «МегаФон» разработали приложение для смартфонов, которое распознает номинал купюр. Это значительно облегчит жизнь слабовидящих.

  6. «МегаФон», Huawei и «КамАЗ» представили в Казани первые беспилотные электробусы. Оператор развернул пилотную зону сети 5G в столице Татарстана. Протестировать их могли болельщики Чемпионата Мира по футболу.

  7. «МегаФон» представил телемедицинский сервис для УЗИ, подключенный к сети 5G. Роботизированная рука передвигается по телу человека и сканирует его, а врач дистанционно может управлять сервисом из другого города.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка – Ярослав Семенов. Ярослав Семёнов: «Удмуртия меняет меня»
24 декабря
**Председатель Правительства Удмуртии рассказал о пионерском детстве, воплощённой мечте о службе в ар...
Коляска «сама» поднялась на крышу авто. Подъёмник Салавата Бакиева – первый в России
24 декабря
**В фойе Государственного театра кукол раздались довольно высокие звуки движущего устройства. Это Сал...
За «белой дверью» – океан профессий. В республике торжественно открыт Центр трудовой реабилитации и абилитации
24 декабря
**Тон празднику, прошедшему в Государственном театре кукол и посвящённому открытию Центра трудовой ре...
От фермы до спортзала. Глава Удмуртии провёл встречи с жителями Воткинского района
23 декабря
**Деловая поездка Главы Удмуртии Александра Бречалова в Воткинский район прошла с сельскохозяйственно...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо