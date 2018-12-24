Попробуйте отделить художественный вымысел от реальных достижений телеком-отрасли:
Сотрудников на работу нанимает искусственный интеллект.
Появились летающие базовые станции.
Боты заменяют юристов.
SIM-карты управляют городом: включают фонари и контролируют остановки.
Смартфоны помогают незрячим «видеть».
Беспилотные автобусы возят пассажиров.
Роботы проводят медицинские обследования.
Готовы удивляться? Все перечисленные факты – реальны. Это события и технологии, о которых компания «МегаФон» сообщила в 2018 году:
Оператор запустил услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Процесс поиска сотрудника автоматизирован и позволяет заполнять вакансии в любом регионе в срок от 3 дней.
«МегаФон» совместно с Минобороны России провел испытание базовой станции на шасси летательного аппарата (коптере). Она поднимается на высоту до 30 метров и обеспечивает связь в местах с ограниченной инфраструктурой, либо с ее полным отсутствием.
Связисты создали юридического чат-бота для консультаций по правовым вопросам. Пилотная версия протестирована на VIII Петербургском международном юридическом форуме в рамках первого в мире баттла между гроссмейстером-юристом и компьютером.
Подогрев сидений, светодиодная подсветка, подзарядка телефона и бесплатный доступ в интернет – все это есть на остановке в Когалыме. Работу системы на базе платформы HvalaCloud поддерживает самый быстрый в стране интернет «МегаФона». SIM-карты оператора также включают фонари в Сыктывкаре и светофоры в Тюмени.
Лаборатория «Сенсор-тех» и «МегаФон» разработали приложение для смартфонов, которое распознает номинал купюр. Это значительно облегчит жизнь слабовидящих.
«МегаФон», Huawei и «КамАЗ» представили в Казани первые беспилотные электробусы. Оператор развернул пилотную зону сети 5G в столице Татарстана. Протестировать их могли болельщики Чемпионата Мира по футболу.
«МегаФон» представил телемедицинский сервис для УЗИ, подключенный к сети 5G. Роботизированная рука передвигается по телу человека и сканирует его, а врач дистанционно может управлять сервисом из другого города.
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