Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова входит в число ведущих технических вузов не только России, но и мира. Накануне 65-летия вуза, входящего в международную образовательную элиту, его ректор Борис Якимович определяет место ИжГТУ в современном мире и очерчивает его роль в развитии научной, промышленной и социальной сферы Удмуртии.
– Борис Анатольевич, в каком статусе ИжГТУ приходит к очередному юбилею?
– Прежде всего, я хотел бы поблагодарить коллектив за ту работу, которую он проделал в течение последних десяти лет. Благодаря слаженной работе всех сотрудников университет является одним из наиболее признанных, авторитетных технических вузов не только в России, но и за рубежом. Университет входит в Ассоциацию технических университетов России и Китая, в которой состоят по 15 вузов со стороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Мы вошли в эту Ассоциацию как один из ведущих технических вузов России и продолжаем тесное сотрудничество в области подготовки кадров с рядом известных китайских университетов (Харбинским политехническим университетом, Нанкинским научно-техническим университетом и рядом других вузов). Мы также продолжаем сотрудничество с вузами Европы (Германии, Чехии, Словакии, Венгрии) и Востока (прежде всего, Сирии и Египта). Представители многих этих университетов приедут в Ижевск на мероприятия, посвященные 65-летию ИжГТУ, и мы продолжим совместную работу по подготовке специалистов.
Эффективное сотрудничество
– Есть ли у вуза партнеры географически более близкие?
– Конечно. В последнее годы мы начали развивать сотрудничество с вузами стран СНГ. ИжГТУ реализует ряд совместных научных проектов и программу сетевого обучения с Белорусским национальным техническим университетом и Белорусским государственным университетом. ИжГТУ входит в Ассоциацию вузов России и Азербайджана: мы работаем с университетами этого государства, прежде всего, с техническим университетом Баку. Совместные проекты реализуются с университетами Узбекистана, Армении, Казахстана.
Также мы поддерживаем тесные контакты с ведущими вузами России. Давно и успешно работаем с Нижегородским государственным техническим университетом, Московским государственным техническим университетом им. Баумана, вузами Санкт- Петербурга (Электротехническим университетом и Балтийским техническим университетом). Все это – прекрасная основа для дальнейшей реализации сетевых программ в области подготовки специалистов для предприятий военно-промышленного комплекса.
Во имя развития Удмуртии
– Можно ли выделить какие-то масштабные, имеющие серьезные перспективы проекты, в которые вовлечен сейчас вуз?
– ИжГТУ активно взаимодействует с региональной властью Удмуртии, участвуя в реализации крупных проектов. В их числе – проект по солнечной энергетике, в котором участвуют предприятия республики и который поддержан главой республики и профильными министерствами и ведомствами. Совсем недавно мы получили поддержку от нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова, поскольку проект реализуется на основе его запатентованных изобретений. Мы участвуем в разработке концепции реализации солнечной энергетики, привлекаем промышленные предприятия Удмуртии к проекту.
Кроме того, вуз участвует в проекте производства на предприятиях Удмуртии тракторов нового поколения. Этот проект – одна из важных составляющих создания транспортного кластера в Удмуртии. На базе ИжГТУ разрабатываются отдельные узлы этого трактора. Наши специалисты будут создавать конструкторскую документацию.
Сфера влияния
– Продолжая сотрудничество со многими вузами мира, ИжГТУ готовит специалистов прежде всего для республики?
– Это так. ИжГТУ остается главным поставщиком технических специалистов и инженерной элиты для предприятий Удмуртии. И могу сказать, что предприятия республики создают для наших выпускников эффективные социальные лифты. Они приходят на предприятия еще студентами базовых кафедр, получают первую практику, а затем входят в штат предприятий. Можно прийти на любое предприятие Удмуртии и увидеть, как вырастают там наши выпускники.
За прошедшие годы нам удалось значительно улучшить материально-техническую базу. Благодаря Ассоциации развития был создан ряд базовых кафедр, ряд именных лабораторий и аудиторий предприятий, оснащенных современным оборудованием в области информационных технологий. Все это позволяет нам уверенно и качественно готовить специалистов – прежде всего, для предприятий оборонно-промышленного корпуса. По уровню оснащенности ИжГТУ является одним из ведущих региональных технических вузов России.
Подтверждается этот статус вуза и тем, что ежегодно министерство образования и науки поручает нам проведение итоговых совещаний по подготовке кадров для оборонно- промышленного корпуса, куда для обмена опытом приезжают ректоры вузов и специалисты предприятий. Очень важно успевать узнавать, что делают другие в твоей отрасли, и совещания становятся прекрасной площадкой, работа которой позволяет ВПК развиваться. А от того, какие кадры мы готовим, зависит национальная безопасность страны.
Но выпускники ИжГТУ работают не только на всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вуз тесно сотрудничает с банками. Благодаря сотрудничеству со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ у нас появились именные аудитории и реализуется крупный кампусный проект со Сбербанком. Многие выпускники ИжГТУ работают в банковской сфере.
В свободное от учебы время
– ИжГТУ всегда славился не только научными и образовательными достижениями, но и внеучебной работой.
– Внеучебная работа (патриотическое воспитание) и сейчас остается важной частью работы вуза. В этой области ИжГТУ остается одним из ведущих вузов России. Студенты реализуют знаковые проекты, в числе которых – ежегодный легкоатлетический пробег «Ижевск-Минск. Минск-Ижевск», посвященный Дню Победы. В каждом городе на маршруте пробега наши студенты проводят митинги, на которых собираются ветераны, участники Великой Отечественной войны, и молодежь. В 2016 году мы передали от кадетского класса Воткинска саженцы сирени таким же кадетским корпусам в Елабуге, Нижнем Новгороде и других городах. Теперь сирень из Удмуртии растет в разных уголках страны.
Также мы гордимся тем, что сумели сохранить наш спортивный лагерь в Галево – сейчас он пользуется популярностью не только у студентов и преподавателей вуза, но и у спортсменов республиканских федераций (от волейбола до фигурного катания).
Мы рады, что смогли сохранить стадион, который был построен более 50 лет назад руками наших преподавателей и сотрудников, а сейчас носит имя Александра Ходыкина, настоящего энтузиаста своего дела, вложившего много сил в строительство этого спортивного сооружения.
А несколько лет назад в кратчайшие сроки (обычно такие объекты строятся за два года, а нам понадобилось 6 месяцев) в рамках программы «500 бассейнов» мы построили и открыли бассейн, который стал достоянием не только вуза, но и крупного городского района. Сейчас его посещают как наши студенты и преподаватели, так и жители городка Металлургов от малышей до пенсионеров. Таким образом, ИжГТУ был и остается важнейшим центром развития города, республики и страны.
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