Главная » Политика » Борис Сарнаев назначен председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики на новый срок

Борис Сарнаев назначен председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики на новый срок

24 апреля
0

Сегодня в рамках пятой сессии Государственного Совета депутаты рассмотрели вопрос о назначении председателя Государственного контрольного комитета УР. В соответствии со статьёй 5 Закона Удмуртской Республики «О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики» и Регламентом Государственного Совета УР спикер республиканского парламента Алексей Прасолов внёс для назначения на этот пост кандидатуру Бориса Сарнаева.

Image217680419 Борис Сарнаев назначен председателем Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики на новый срок

«Вы все его хорошо знаете. Он более 25 лет работал в органах Прокуратуры, из них около 5 лет - Прокурором Удмуртской Республики. С 2008 года возглавляет Государственный контрольный комитет. Под его руководством комитет приобрел значительный опыт контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Ежегодно увеличивается количество проводимых мероприятий. И самое главное - выросла эффективность работы», - сказал Председатель Государственного Совета, представляя кандидатуру Бориса Сарнаева.

Алексей Прасолов отметил, что об эффективности его работы в должности руководителя Государственного контрольного комитета свидетельствует и высокая оценка Счётной палаты Российской Федерации. Её председатель Татьяна Алексеевна Голикова направила в адрес Государственного Совета благодарность Борису Сарнаеву за вклад в укрепление сотрудничества со Счётной палатой Российской Федерации и повышение эффективности внешнего государственного финансового контроля.

Также при представлении кандидатуры было отмечено, что контрольный комитет активно взаимодействует с Главой Удмуртской Республики, Государственным Советом, правоохранительными органами. По инициативе Бориса Сарнаева в Удмуртии создан Совет контрольно-счётных органов, который объединяет 28 из 30 муниципальных районов и городских округов.

Выступая перед депутатами, Борис Сарнаев подвёл итоги своей работы на посту руководителя контрольного комитета, особое внимание уделил укреплению взаимодействия с Государственным Советом.

В результате тайного голосования за назначение Бориса Сарнаева на должность председателя Государственного контрольного комитета проголосовали 44 депутата, против - 3.

Фото udmgossovet.ru

Komosmb suv

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

Андрей Лямин сложил полномочия депутата Государственного Совета
24 апреля
На открывшейся сегодня пятой сессии Государственного Совета шестого созыва принято решение досрочно п...
В ЦИК «Единой России» прошло первое заседание Совета руководителей фракций Партии в обновленном составе
23 апреля
В ЦИК «Единой России» прошло первое в обновленном составе заседание Совета руководителей фракций парт...
Михаил Бабич: против России устроена самая циничная провокация в истории
17 апреля
В отношении России сейчас развернута так называемая гибридная война, которая включает разные элементы...
В Глазове состоялась дискуссионная площадка «Единая Россия. Направление 2026»
17 апреля
В ее рамках прошло обсуждение путей реализации задач, обозначенных Президентом России в Послании Фед...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо