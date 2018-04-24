«Вы все его хорошо знаете. Он более 25 лет работал в органах Прокуратуры, из них около 5 лет - Прокурором Удмуртской Республики. С 2008 года возглавляет Государственный контрольный комитет. Под его руководством комитет приобрел значительный опыт контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Ежегодно увеличивается количество проводимых мероприятий. И самое главное - выросла эффективность работы», - сказал Председатель Государственного Совета, представляя кандидатуру Бориса Сарнаева.
Алексей Прасолов отметил, что об эффективности его работы в должности руководителя Государственного контрольного комитета свидетельствует и высокая оценка Счётной палаты Российской Федерации. Её председатель Татьяна Алексеевна Голикова направила в адрес Государственного Совета благодарность Борису Сарнаеву за вклад в укрепление сотрудничества со Счётной палатой Российской Федерации и повышение эффективности внешнего государственного финансового контроля.
Также при представлении кандидатуры было отмечено, что контрольный комитет активно взаимодействует с Главой Удмуртской Республики, Государственным Советом, правоохранительными органами. По инициативе Бориса Сарнаева в Удмуртии создан Совет контрольно-счётных органов, который объединяет 28 из 30 муниципальных районов и городских округов.
Выступая перед депутатами, Борис Сарнаев подвёл итоги своей работы на посту руководителя контрольного комитета, особое внимание уделил укреплению взаимодействия с Государственным Советом.
В результате тайного голосования за назначение Бориса Сарнаева на должность председателя Государственного контрольного комитета проголосовали 44 депутата, против - 3.
Фото udmgossovet.ru
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