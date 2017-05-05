Завершилась регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» на выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики. Всего зарегистрировалось около трехсот участников.
Участники: кто они?
Комментируя ход регистрации, секретарь регионального отделения Владимир Невоструев отметил высокую активность граждан, особенно молодежи.
По словам руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Макарова, почти 20 процентов участников праймериз - это люди в возрасте до 35 лет, по предварительным подсчетам 70 процентов – члены партии.
На одно место кандидата приходится около пяти претендентов. Среди участников праймериз 43 действующих депутата Госсовета. Однако, по мнению Владимира Петровича, не все из них будут участвовать в выборах 10 сентября. По крайней мере, уже сегодня есть округа, в которых баллотируются по два действующих депутата.
Андрей Макаров отмечает, что по сравнению с другими регионами, где проходит предварительное голосование, в Удмуртии наибольшее количество заявок на участие.
– Борьба будет очень конкурентной и острой, - заявил Андрей Эдуардович. - Полным ходом идут дебаты зарегистрированных участников и встречи с избирателями.
Дебаты и хорошие идеи
Дебаты проходят на 31-й площадке. Планируется организовать 70 таких площадок. Единовременно в дебатах участвуют от пяти до семи участников праймериз. Во встречах с избирателями приняло участие уже более 2500 человек. На прошлой неделе состоялось 20 встреч. Еще предстоит провести 25.
– Хотелось бы отметить, что состав кандидатов достаточно подготовленный, - отмечает Владимир Невоструев. - Это видно по ходу дебатов и встреч с кандидатами. Звучат серьезные предложения и идеи, с которыми зарегистрированные кандидаты идут в Государственный Совет. Мы сегодня готовим и предвыборную программу, которая в ближайшее время будет доведена до ума, ее рассмотрим на заседании политсовета. С этой программой наши кандидаты пойдут на выборы.
– Мне очень приятно, что на дебатах и встречах представлен достаточно широкий круг людей, и это действительно интересно, - поделился своими впечатлениями о ходе праймериз Игорь Быков, председатель совета Удмуртского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», баллотирующийся по третьему Азинскому избирательному округу и по партийному списку. - У меня уже были встречи с избирателями и дебаты. И, конечно, интересно, что состав участников достаточно сильный. Радует позиция нашей молодежи. Очень приятно, что много умных идей выдвигают, в том числе и мои оппоненты. И это хорошо, потому что нам нужен сильный парламент. Конечно, правильный шаг сделала партия «Единая Россия» привлекая не только членов партии, но и беспартийных. Среди них есть действительно достойные люди.
– У молодежи сегодня много вопросов, которые они хотят ставить на законодательном уровне, - говорит Мария Корнилова, руководитель штаба Удмуртского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды». - Сегодня молодых интересуют проблемы трудоустройства, часто ставятся вопросы о размере стипендий и прочее. Нам есть о чем говорить, и хотелось бы, чтобы нас не только слушали, но и слышали. Поэтому мы заявились для участия в предварительном голосовании.
Мария Корнилова участвует в праймериз по избирательному округу № 7.
– В ходе встреч и дебатов выясняется, что граждане, которые обращаются со своими проблемами, не всегда знают, на какой стадии находится решение поставленных ими проблем, - отмечает знаменитый биатлонист Иван Черезов, участвующий в предварительном голосовании по Автозаводскому округу № 11. - Чем сложнее проблема, тем больше времени нужно для ее решения. Просто до граждан не всегда доходит информация. А многие проблемы оказываются уже решенными или в стадии решения. Дебаты у меня запланированы на май, поэтому напряжение возрастает. Готов дальше работать.
А после 28 мая еще одно предварительное голосование – по отбору кандидата на пост Главы Удмуртской Республики, выборы которого состоятся также в единый день голосования - 10 сентября.
По словам Владимира Невоструева, в ближайшее время удмуртские единороссы определятся со своим кандидатом.
– Планируем, что до конца июня все процедуры по проведению праймериз по кандидатуре на пост главы будут проведены, - сообщил Владимир Петрович. - Затем будет согласование с Генеральным советом партии.
Предварительное голосование состоится 28 мая во всех округах Удмуртской Республики, на которых будут задействованы 20 процентов избирательных участков. Всего предполагается открыть 241 участок. Голосование рейтинговое, то есть избиратели смогут отдать голос за одного или за нескольких участников праймериз, или даже за всех, указанных в бюллетене. В предварительном голосовании сможет принять участие любой гражданин независимо от партийной принадлежности и политических пристрастий.
Фото: udmurt.er.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.