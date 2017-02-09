Подготовка к «Большому удмуртскому диктанту» началась в республике. Как и в предыдущие годы, текст диктанта будет передан в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» в один день с аналогичной всероссийской акцией - 8 апреля. Затем присланные работы проверят преподаватели Удмуртского государственного университета, сообщается на официальном сайте Телерадиокомпании.
«С самого начала эта идея вызвала тёплые отзывы, хотя не все участники в итоге решаются прислать написанный текст для проверки, — рассказывает один из членов оргкомитета «Большого удмуртского диктанта», руководитель редакции национальных программ телерадиокомпании «Моя Удмуртия» Сергей Касаткин. — В позапрошлом году пришло около 800 писем, в прошлом году был некий спад. В любом случае, я знаю — большинство, которые пишут диктант, садятся у радиоприёмников, готовят ручку и бумагу, вспоминают правила... Много людей, которые свои тексты не отправляют нам на проверку, а пишут только для себя, для самопроверки».
Удмуртский радиодиктант проводится уже в шестой раз. В этом году автором текста станет детский писатель, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования УдГУ Виктор Туганаев, он будет будет посвящён году экологии в России.
Напомним, ранее тексты для «Большого удмуртского диктанта» писали прозаик, главный редактор журнала «Кизили» Ульфат Бадретдинов, народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги, удмуртский поэт и прозаик Сергей Матвеев, журналист и публицист Георгий Грязев и народный писатель УР Василий Ванюшев.
Фото: strategy18.ru
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