Главная » Большой удмуртский радиодиктант прозвучит 8 апреля

Большой удмуртский радиодиктант прозвучит 8 апреля

8 февраля
0
B94e3bdb6c30b30acecc6388c798f265 Большой удмуртский радиодиктант прозвучит 8 апреля

Подготовка к «Большому удмуртскому диктанту» началась в республике. Как и в предыдущие годы, текст диктанта будет передан в прямом эфире радио «Моя Удмуртия» в один день с аналогичной всероссийской акцией - 8 апреля. Затем присланные работы проверят преподаватели Удмуртского государственного университета, сообщается на официальном сайте Телерадиокомпании.

«С самого начала эта идея вызвала тёплые отзывы, хотя не все участники в итоге решаются прислать написанный текст для проверки, — рассказывает один из членов оргкомитета «Большого удмуртского диктанта», руководитель редакции национальных программ телерадиокомпании «Моя Удмуртия» Сергей Касаткин. — В позапрошлом году пришло около 800 писем, в прошлом году был некий спад. В любом случае, я знаю — большинство, которые пишут диктант, садятся у радиоприёмников, готовят ручку и бумагу, вспоминают правила... Много людей, которые свои тексты не отправляют нам на проверку, а пишут только для себя, для самопроверки».

Удмуртский радиодиктант проводится уже в шестой раз. В этом году автором текста станет детский писатель, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования УдГУ Виктор Туганаев, он будет будет посвящён году экологии в России.

Напомним, ранее тексты для «Большого удмуртского диктанта» писали прозаик, главный редактор журнала «Кизили» Ульфат Бадретдинов, народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги, удмуртский поэт и прозаик Сергей Матвеев, журналист и публицист Георгий Грязев и народный писатель УР Василий Ванюшев.

Фото: strategy18.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Метки: Бадӟым удмурт диктант Большой удмуртский диктант Моя Удмуртия национальная политика Сергей Касаткин удмуртский язык

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо