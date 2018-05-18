Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится ежегодно с 1997 года, с 2005 года – при участии Президента Российской Федерации. Участниками форума ежегодно становятся сотни кампаний из 120 стран мира, руководители государств и регионов. Экономический форум стал площадкой, где производители напрямую встречаются с потенциальными заказчиками самого высокого уровня и получают возможность заключить договор с крупнейшими компаниями или получить заказ от правительства той или иной страны.
Делегацию Удмуртии возглавит Александр Бречалов. Весь первый год своей работы в Удмуртии он и его команда изучали региональный бизнес, активно поддерживали предпринимателей, «привели» в Удмуртию национальную премию «Бизнес-Успех», помогали перспективным инновационным бизнесам (иногда буквально в «ручном режиме») находить новые рынки сбыта и получать щадящие кредиты. Предприниматели, разрабатывающие и создающие собственную продукцию, стали новой элитой и надеждой республики. На будущей неделе наиболее перспективные из этих предприятий, готовые завоёвывать новые рынки, представят Удмуртию на международном экономическом форуме.
Стенд республики будет выглядеть впечатляюще. Удмуртия закрепляет за собой звание одной из российской столиц беспилотников. Здесь работают предприятия, разрабатывающие и производящие беспилотные комплексы, востребованные в нефтегазовой промышленности, сельском и лесном хозяйстве, геологических и геодезических исследованиях, а также в работе МЧС. Здесь налажено единственное в России серийное производство растворов для перитонеального диализа и выпускается новейшая разработка удмуртских специалистов – одноразовые пластиковые стоматологические шприцы. Для каждого из этих предприятий экономический форум станет трамплином для выхода на новые рынки и расширения производства, а для Удмуртии - подтверждением её потенциала как региона с сильным бизнес-классом.
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