Главная » Экономика » Большой шаг на международный рынок. Результатом участия предприятий Удмуртии в ПМЭФ-2018 станут новые контракты и увеличение производства

Большой шаг на международный рынок. Результатом участия предприятий Удмуртии в ПМЭФ-2018 станут новые контракты и увеличение производства

18 мая
0

Полтора десятка промышленных предприятий из Удмуртии примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 24-24 мая. В «команде Удмуртии» - производители беспилотных летательных аппаратов, нефтегазового и медицинского оборудования и IT-систем, каждый из которых предлагает на российский и международный рынок уникальные разработки высокого качества.

%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b Большой шаг на международный рынок. Результатом участия предприятий Удмуртии в ПМЭФ-2018 станут новые контракты и увеличение производства

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится ежегодно с 1997 года, с 2005 года – при участии Президента Российской Федерации. Участниками форума ежегодно становятся сотни кампаний из 120 стран мира, руководители государств и регионов. Экономический форум стал площадкой, где производители напрямую встречаются с потенциальными заказчиками самого высокого уровня и получают возможность заключить договор с крупнейшими компаниями или получить заказ от правительства той или иной страны.

Делегацию Удмуртии возглавит Александр Бречалов. Весь первый год своей работы в Удмуртии он и его команда изучали региональный бизнес, активно поддерживали предпринимателей, «привели» в Удмуртию национальную премию «Бизнес-Успех», помогали перспективным инновационным бизнесам (иногда буквально в «ручном режиме») находить новые рынки сбыта и получать щадящие кредиты. Предприниматели, разрабатывающие и создающие собственную продукцию, стали новой элитой и надеждой республики. На будущей неделе наиболее перспективные из этих предприятий, готовые завоёвывать новые рынки, представят Удмуртию на международном экономическом форуме.

Стенд республики будет выглядеть впечатляюще. Удмуртия закрепляет за собой звание одной из российской столиц беспилотников. Здесь работают предприятия, разрабатывающие и производящие беспилотные комплексы, востребованные в нефтегазовой промышленности, сельском и лесном хозяйстве, геологических и геодезических исследованиях, а также в работе МЧС. Здесь налажено единственное в России серийное производство растворов для перитонеального диализа и выпускается новейшая разработка удмуртских специалистов – одноразовые пластиковые стоматологические шприцы. Для каждого из этих предприятий экономический форум станет трамплином для выхода на новые рынки и расширения производства, а для Удмуртии - подтверждением её потенциала как региона с сильным бизнес-классом.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Инвестиции в надёжность
18 мая
16 мая, в филиале Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошла селекторная пресс–конференция. В режим...
В Удмуртии стартовал «Бизнес класс» - бесплатная программа развития бизнеса и бизнес-навыков от Сбербанка и Google
3 мая
В проекте могут принять участие все жители региона, которые планируют масштабировать свое дело или от...
Госсовет. Депутаты приняли поправки к республиканскому бюджету
28 апреля
В минувший вторник на пятой сессии Государственного Совета Удмуртской Республики депутаты рассмотрели...
Удмуртэнерго реализует инвестиционную программу 2018 года
19 апреля
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной прог...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо