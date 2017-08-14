Время, вперед!

В Ижевском отделении Сбербанка России в здании на улице Ленина, 6, 4 августа открылся первый в Удмуртии банковский многофункциональный центр оказания услуг предпринимателям.
Адрес для предпринимателей
Церемония открытия центра получилась подчеркнуто деловой. О важности момента свидетельствовало, пожалуй, только разрезание красной символической ленты и присутствие в небольшом, но уютно оформленном помещении новой структуры банка гостей, имеющих самое прямое отношение к событию.
Исполняющий обязанности министра экономики Удмуртии Михаил Зайцев, обратил внимание на то, что первая неделя августа началась с презентации инвестиционных возможностей Удмуртской Республики и заканчивается открытием окна для бизнеса. Формат работы бизнеса меняется на глазах, это ощущается всеми, кто работает в этой отрасли. Задача открытия окон – создавать условия, в которых будет выгодно работать и государству, и предпринимателям. Основа эффективного взаимодействия - оказание государственных, региональных и муниципальных услуг для ведения бизнеса. Очень важно, чтобы они предоставлялись в одном окне с комфортными условиями.
– Со Сбербанком, - подчеркнул Михаил Зайцев, - мы не раз договаривались о возможностях новых форм работы с предпринимательским сообществом. Министерством экономики Удмуртии разработан ряд рекомендаций по созданию Центра оказания услуг, так называемых ЦОУ. Неважно, как они называются, главное в том, чтобы услуги здесь оказывались быстро и с сознанием дела.
– Отделение Сбербанка на Ленина, 6 - это центр развития бизнеса, - поддерживает выступление и.о. министра управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов. - Изначально, когда подразделение создавалось, мы ориентировались на то, что, приходя сюда, предприниматель получит необходимый комплекс услуг. Мы благодарны Правительству Удмуртской Республики за то, что оно пошло навстречу нашим предложениям. Мы открываем окна, которые помогут получать клиентам банков те же услуги, которые предоставляют в МФЦ. Главное для предпринимателя - время, в течение которого он может решить свои проблемы с банковским обслуживанием, с кредитованием, получением каких-то иных банковских услуг.
Время, вперед!
– У вас есть МФЦ не только в Ижевске, но и в городах, районных центрах. Там же находятся филиалы Сбербанка, появятся ли окна МФЦ на этих территориях?
Отвечая на этот вопрос, директор многофункционального центра Удмуртии Андрей Нелюбин сказал:
– Мы заинтересованы в использовании наших филиалов для создания комфортных условий работы бизнеса. Но большой путь начинается с первого шага. Поэтому было бы логично сначала оценить, насколько это эффективно и удобно для наших предпринимателей.
Есть поручение правительства открыть хотя бы по одному окну в Воткинске, Сарапуле и Глазове. Первый шаг – Ижевск, и он уже сделан.
– Сколько времени уйдет на получение всех услуг, в том числе и на получение кредитов?
– Сроки оформления документов могут быть разными, - пояснил Сергей Коновалов.- Список услуг большой, около 150, из них треть направлена на предоставление услуг юридическим лицам. Их прием мы не прекращаем в наших основных офисах, сюда мы перенесли самые массовые и полезные услуги. Так как все они предоставляются ведомствами в соответствии с установленными регламентами, разработанными для оказания услуг в основном офисе, в банковском многофункциональном центре сроки не увеличатся.
Любого предпринимателя интересует комплексное решение вопросов. В МФЦ счета не откроешь, бизнес-консультацию не получишь. Для этого идеальна площадка Сбербанка. Мне, как предпринимателю, это было бы интересно. Пришел, все вопросы закрыл.
Проблема состояла в том, что нужно было собирать те или иные документы, связанные с недвижимостью, в разных инстанциях. Благодаря работе банковского центра предприниматель может решить вопросы, что называется, не отходя от кассы.
По мнению Сергея Коновалова, открытие центра оказания услуг в Сбербанке является развитием имеющегося опыта, которое заточено исключительно на бизнес. Предполагаемая структура, помимо государственных, муниципальных и банковских, будет оказывать еще и сопутствующие услуги, например, технологическое подключение к ресурсоснабжающим организациям, помощь в работе со страховыми и лизинговыми компаниями, в получении услуг структур, которые оказывают поддержку малому бизнесу.
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Сергей Коновалов, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка:
– Создаваемая корпорация «Развитие Удмуртии» объединит все фонды, которые занимаются поддержкой бизнеса, и мы будем помощниками корпорации. Я вижу, что мы впишемся в эту систему, а площадки, подобные нашей, будут только увеличиваться.
То, что нами сделано, очень логично ложится в канву того, о чем говорит врио Главы Удмуртии Александр Бречалов. Мы должны работать по принципу одного окна, куда предприниматель обращается и решает свои вопросы, связанные с работой. Открытие МФЦ банка это как раз реализация указанного принципа. Мы нарабатываем опыт и подходы, которые потом будем использовать в реализации задач поддержки малого и среднего бизнеса на территории Удмуртской Республики.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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