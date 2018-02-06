Удмуртия – родина пельменей
Фестиваль «Всемирный день пельменя» впервые состоялся в феврале 2015 года: тогда в республике искали способ повысить её туристическую привлекательность и создать для региона имидж не только «родины автомата Калашникова», но и территории с уникальной культурой, одновременно связанной с традициями, и актуальной. При этом нельзя было слишком углубляться в этническое своеобразие удмуртского этноса – образ нужен был «народный», понятный и близкий широкой аудитории.
На помощь пришла кулинарная мифология региона: есть версия, что одно из главных блюд русской кухни, пельмени, получило своё название из удмуртского языка. «Пель нянь» в переводе с удмуртского означает «хлебное ухо» и описывает форму пельмешка. И хотя похожие блюда из тонких сочней теста и разных начинок есть почти у всех народов Европы и Азии, это дало основание удмуртским активистам утверждать, что Удмуртия и есть родина пельменей. Осталось создать культурное событие, поддерживающее мифологию распространения блюда из Удмуртии по всему миру и утверждающее особое место Пельменя в жизни Удмуртии. Таким событием и стал фестиваль «Всемирный день пельменя».
Новый взгляд на пельмени
Старт оказался успешным – первый фестиваль в 2015 году собрал на Центральной площади Ижевска более десяти тысяч человек, а туристический и ресторанный бизнес Удмуртии задумался о специальных «пельменных» предложениях. Кроме того, Всемирный день пельменя получил широкий резонанс за пределами региона – специально на него приезжали туристы из Самары и Тольятти. А уже на второй фестиваль в 2016 году завернул известный кулинарный кинопутешественник Джон Уоррен, автор популярного развлекательно-этнографического альманаха «Поедем, поедим!», и снял на фестивальных площадках полный выпуск своей программы. Третий фестиваль, прошедший год назад, попал в федеральные новостные ленты благодаря установленному рекорду – в день закрытия Всемирного дня пельменя на Центральной площади Ижевска было съедено 74 059 пельменей. Кроме того, производители пельменной продукции из разных регионов продали на фестивале 7 тонн (!) замороженных полуфабрикатов.
Именно благодаря фестивалю жители и гости Ижевска попробовали пельмени с начинками, популярными в пределах небольших районов и почти не известные за их пределами, – например, пельмени с пестиками (побегами полевого хвоща), которые лепят всего в двух-трёх районах Удмуртии; или пельмени с гороховой кашей и пельмени с куриным фаршем, в который щедро добавлена рубленая крапива (удмуртский ответ немецким квадратным пельмешкам маульташен с мясом птицы и шпинатом). Удивительно, но факт: фестиваль «открыл глаза» на многообразие пельменей даже тем, кто всю жизнь прожил в центральной России и считает это блюдо частью своей личной и семейной культуры. Пришедшие на фестиваль люди говорили, что до сих пор не пробовали никаких пельменей, кроме классических мясных, капустных и картофельных вареников. Открытием для них становились даже традиционные удмуртские пельмени с тёртой редькой и со смешанным фаршем из свинины и квашеной капусты. Что уж говорить о более экзотических для наших широт китайских пельменях цзяоцзы с фаршем из мяса птицы, пекинской капусты и имбиря или об итальянских равиоли с сыром и базиликом.
Кстати, фестиваль простимулировал развитие пельменной кухни в Ижевске: ряд кафе и ресторанов на время феста ввёл в меню пельмени разных стран (от кавказских хинкали до вьетнамских паровых пельмешков с креветками), а потом оставил их в постоянной линейке. В результате фестиваль повлиял на пищевую культуру города, обогатил её.
Я б пельменей налепил, пусть меня научат
В этот раз фестиваль не планирует рекорды, но закрепляет и расширяет направления работы, удачно зарекомендовавшие себя в прошлые годы, и тестирует новые проекты. Уже 4 февраля в кафе и ресторанах города начнутся мастер-классы по лепке «пельменных» блюд. Под руководством шеф-поваров заведений все желающие (в большинстве заведений проект проводится бесплатно по предварительной записи) смогут научиться готовить тесто и непривычные начинки для пельменей из кухонь народов мира. Во многих заведениях общественного питания в дни фестиваля действует особое пельменное меню – все они участвуют в премии гастрономического качества «Золотой пельнянь», которая с каждым годом становится всё более престижной.
С 1 февраля стартуют «Пельменные мастерские» - творческие встречи и воркшопы. На одной можно будет освоить азы фуд-фото – художественной, подчёркнуто эстетичной съёмки процесса приготовления блюда и его готового вида. На другой – узнать о правилах парадоксальной, на первый взгляд, пельменной диеты, которая, как оказалось, подходит даже тем, кто придерживается правил здорового питания. На третьей ждут родителей с детьми – писатель здесь будет рассказывать об удмуртских и других народных сказках, а художник – создавать книжные иллюстрации. Интеллектуально-развлекательная мастерская будет посвящена интересным фактам пельменной истории разных стран и языку родины пельменей – Удмуртии.
Путешествие в поисках пельменя
Фестиваль «Всемирный день пельменя» запускает в этом году для своих гостей новую экскурсионную программу «Пельменный уикэнд». Проект программы получил первое место всероссийской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший событийный тур» и предлагает культурно-познавательные маршруты с мощной этнографической и гастрономической составляющей. Маршруты могут быть двухдневные, однодневные или всего на 2-4 часа – в зависимости от формата они охватят исторический центр Ижевска или включат в себя архитектурно-этнографический музей «Лудорвай» и сёла Карамас-Пельга и Шаркан. По возможности будет организована встреча со знаменитыми «Бурановскими бабушками». Участникам «Пельменного уикэнда» расскажут о традиционных ремёслах, костюме и фольклоре удмуртского народа, позволят ненадолго погрузиться в языковую среду и языческую культуру региона. Как ни странно, пельменей за весь маршрут может не случиться (обещают только перепечи) – они остаются таким же мифологическим артефактом этого путешествия, как и сама история о родине пельменей. Как говорят авторы маршрута, главное – верить.
На любой вкус
Самым важным и насыщенным днём фестиваля станет 10 февраля. Всемирный день пельменя развернётся на нескольких площадках – на Центральной площади, в ДК «Металлург», у монумента «Навеки с Россией». Несколько событий фестиваля – концерты, ярмарку, спортивные состязания – объединят «Всероссийские пельменные игры». На них в этом году Ижевск ждёт участников (музыкантов, мастеров декоративно-прикладных ремёсел, поваров) со всей России. Команды из десятка регионов страны соберутся, чтобы показать не только многообразие национальных традиций, но и побороться за звание лучшего региона в гастрономическом и творческом направлениях. Интересным событием обещает стать открытие народного музея «Тау» («Спасибо»), которое готовит Министерство национальной политики Удмуртии. В Миннаце заранее начали сбор экспонатов от жителей, касающихся традиционного быта и кулинарной культуры жителей республики. Здесь намерены собрать коллекцию кухонной утвари, сделанной своими руками (корытца для рубки фарша, блюда, самодельные шумовки и разделочные доски); рецептов написанных от руки мамами и бабушками, которые до недавнего времени заменяли хозяйкам интернет-подборки; фотографий семейной лепки пельменей. На закрытии «Всемирного дня пельменя» планируется презентовать коллекцию нового музея и перенести зрителей в семью ХХ (а может быть, удастся и XIX) века.
Снова на фестивале состоится акция «Открытка из Ижевска» - она начнётся на Центральной площади в полдень 10 февраля. В этом году несколько открыток будут проиллюстрированы фотографиями, которые жители Удмуртии присылали организаторам на конкурс. Лучшие фото, буквально передающие вкус и аромат домашних пельменей, можно будет тут же отправить по почте в любой уголок страны – достаточно купить марку, а почтовый ящик появится прямо на фестивальной площадке. Более того, открытки станут коллекционными, потому что будут погашены специально разработанным для фестиваля штемпелем с символикой Всемирного дня пельменя.
Также в главный день фестиваля состоятся серия национально-спортивных игр «Удмуртская шумовка», ярмарка-продажа авторских сувениров и концерт фолк-фестиваля «Этно-мир», где выступят артисты из разных регионов России, представляющие традиционную культуру своих народов.
Главное блюдо фестиваля
Возможность съесть тарелку свежесваренных пельменей на звонком морозце стала одной из самых привлекательных примет фестиваля. В этом году в день закрытия на площади тоже будут варить пельмени – и не только классические, но и представляющие кухни разных народов мира, с самыми неожиданными начинками. Это замечательное чревоугодие организаторы фестиваля назвали «Межнациональный пельменный съест», и можно быть уверенными, что каламбур окажется оправдан – и гости съедутся, и все пельмени подчистую съедят. Рядом развернётся торговля замороженными пельменными полуфабрикатами от производителей Удмуртии и соседних регионов. А среди гостей фестиваля будет разыгран годовой (!) запас пельменей. Рядом, на площадке «Вернисаж пельменей», все желающие смогут научиться лепить пельмени по рецептам со всего мира всего за два часа. Подробную афишу финального дня фестиваля можно найти на сайте http://www.pelmenfest.ru. 0+
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