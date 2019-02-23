Новая ледовая арена.
В районном центре, селе Сигаево, Александр Бречалов посетил крытый каток, выполненный с применением каркасно—тентовой конструкции. Спортивное сооружение было построено в конце прошлого года на средства Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» имени Александра Волкова. Площадь спорткомплекса превышает две тысячи квадратных метров. Его строительство обошлось в 21 миллион рублей.
Крытый каток в районе единственный, поэтому он сразу стал очень популярным. Сюда охотно приходят как жители Сигаево, так и приезжают любители покататься из Сарапула. Здесь созданы комфортные условия для тренировок и отдыха, налажен прокат коньков, звучит хорошая музыка, установлено качественное освещение, заливается отличный лёд. В новогодние каникулы и в выходные, по словам Юрия Байбородова, директора детско—юношеской спортивной школы Сарапульского района, на балансе которой сейчас находится каток, ежедневно бывает от 500 до 700 человек, в будни до 70 человек.
— Поскольку нам недавно передали этот каток, — рассказывает Юрий Евгеньевич, — предстоит ещё пройти процедуру лицензирования. И тогда мы уже будем думать об укреплении материально—технической базы и, если нам выделят дополнительные ставки, — о хоккее. Дети очень любят играть в хоккей. В селе Уральском уже есть инициативные ребята. Сейчас на катке предусмотрено отдельное время для того, чтобы дети могли играть в хоккей, не мешая другим катающимся. Пока эта услуга бесплатная . В начале марта при поддержке АО «Белкамнефть» здесь состоится хоккейный турнир среди подростков 2004 и 2005 годов рождения. Приедут команды из Завьялово, Сарапула и Сигаево.
Крытая площадка будет использоваться круглогодично. В летнее время здесь предусмотрена возможность играть в волейбол, баскетбол, бадминтон и большой теннис.
Глава муниципального образования «Сигаевское» Антон Язанов рассказал Главе Удмуртии об участии в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого здесь освоено уже почти три миллиона рублей: благоустроены отдельные дворовые территории, сделаны пешеходные переходы, выполнены другие работы. В восьми населённых пунктах, ведётся активное обновление сетей уличного освещения.
«Онкодесант» и слияние муниципалитетов.
Следующий пункт рабочей поездки Александра Бречалова — село Тарасово, где Глава Удмуртии познакомился с системой предоставления населению медицинских услуг. Именно здесь в 2016 году была проведена первая в истории здравоохранения Удмуртской Республики акция «Онкодесант». За два года в районе такое мероприятие прошло пять раз. Благодаря совместной работе медицинских служб улучшился показатель раннего выявления злокачественных новообразований, он составляют 60 процентов от всех выявленных случаев.
В день приезда Главы региона в Тарасово в рамках очередной акции «Онкодесант» работал флюромобиль. Специалисты за смену обследовали порядка 500 человек. В местном фельдшерско—акушерском пункте и сельском Культурном центре приём проводили два онколога Республиканского клинического онкологического диспансера и другие специалисты Сарапульской районной больницы.
Жители могли выполнить назначения врача и сдать кровь и другие анализы. Здесь проходило скрининг—анкетирование населения с целью выявления риска развития онкологических заболеваний. Состоялась акция «Знай своё артериальное давления». Проводилась просветительская работа.
Заведующая ФАПом Флюза Мерзлякова провела подомовой обход с приглашением возрастных групп, которым необходимо в этом году пройти диспансеризацию.
В Тарасово же Александр Бречалов встретился с главой муниципального образования «Тарасовское» Александром Мокрушиным и обсудил с ним опыт объединения поселений. В декабре 2016 года произошло объединение муниципальных образований «Тарасовское» и «Соколовское» в одно – «Тарасовское». Экономический эффект сокращения расходов на содержание главы и аппарата составил 686 тысяч рублей в год. Сэкономленные средства были перераспределены на другие расходы, в том числе на монтаж уличного освещения, содержание двух кладбищ, ремонт кабинетов администрации.
С 2020 года в связи с сокращением бюджета муниципального образования «Тарасовское» до 2,2 миллиона рублей экономический эффект от объединения для бюджета Удмуртской Республики ожидается в размере 1,23 млн. рублей.
— Объединение муниципалитетов — это веяние времени, — прокомментировал тему глава муниципального образования «Сарапульский район» Игорь Асабин. — Лет пять назад об этом мечтала половина районов. Потом почему—то остались только Сарапульский и Можгинский районы. И я считаю, что если к объединению подходить обдуманно, то польза обязательно будет. Сокращаются расходы на огромный депутатский корпус, довыборы, перевыборы и так далее. Это огромная нагрузка на муниципалитет и на население. Тем не менее поселенческий уровень местного самоуправления необходим. Именно главы поселений первыми видят все проблемы.
— Здесь объединение прошло более чем удачно, — отметил Александр Бречалов. — Это такая образцово—показательная модель. Здесь нет потерь с точки зрения операционного управления с абсолютно конкретной экономией более чем 600 тысяч рублей в год. Это достаточно приличная сумма для муниципального образования, и, что очень важно, люди видят эффект, видят, куда распределяются эти деньги. Поэтому здесь всё прошло очень эффективно.
Газификация и зарплата бюджетников.
В актовом зале Дома культуры села Тарасово Глава региона встретился с главами поселений, руководителями сельскохозяйственных и производственных предприятий, общественных организаций и объединений, гражданскими активистами, жителями Сарапульского района. Александр Владимирович поздравил собравшихся с 95—летним юбилеем района и пожелал его жителям дальнейшего успешного развития.
Участники совещания обсудили ряд самых важных вопросов. Один из них — подключение домовладений к газопроводу. Газовые сети в районе развиваются, но стоимость возможности использования газа селянам обходится крайне дорого. И это сдерживает процесс газификации.
Жители района пожаловались Главе Удмуртии и на сложности в обеспечении населения баллонным газом. В связи с резким повышением цены на сжиженный газ летом прошлого года ООО «Мобиль—газ», являющееся газораспределительной организацией, перестало реализовывать баллонный газ населению.
Александр Бречалов отметил, что у Сарапульского района имеются хорошие возможности для развития. Здесь представлены нефтяная отрасль, сельское хозяйство, другие секторы экономики.
— К имеющимся ресурсам очень важно иметь умение и желание эффективно использовать возможности. Ведь когда есть желание, многое можно сделать и без федеральной и республиканской помощи. Но мы учитываем старание жителей района и будем стимулировать вашу деятельность, — отметил глава на встрече с активом.
В конце поездки Глава Удмуртии подвёл итоги работы в районе. Он отметил, что много вопросов по заработной плате работников бюджетной сферы. Александр Бречалов сказал, что поставил задачу перед финансовым блоком Правительства Удмуртии изыскать дополнительные средства, чтобы доходы учителей, врачей и других работников социальной сферы росли реально, а не только в отчётах. Ситуация сложная, её надо поправлять, заметил руководитель. В качестве примера он привёл работу водителей машин скорой помощи, которые при большой ответственности получают в месяц 15—16 тысяч рублей. Глава также акцентировал внимание коллег на необходимости более чёткой работы с молодыми специалистами.
Говоря о проведении Года здоровья, Глава Удмуртии подчеркнул, что власть и общество должны больше внимания уделять созданию соответствующей инфраструктуры, чтобы каждый желающий мог вести здоровый образ жизни. В рамках рабочего визита в район руководитель республики посетил Преображенский храм в селе Мазунино и познакомился с ходом работ по его восстановлению.
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