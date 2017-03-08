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Больше половины россиян не хотят видеть женщину на посту президента

7 марта
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Больше половины россиян не хотят видеть женщину на посту президента. Отношение россиян к женщинам-политикам за последний год резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, сообщает «Интерфакс».

Количество россиян, которые выступают против того, чтобы женщины вели политическую деятельность, выросло за год с 20% до 30%. Каждый второй опрошенный (54%) не готов видеть женщину во главе России в ближайшие 10–15 лет.

Не против избрания женщины на пост президента только 33% респондентов. Оставшиеся 13% россиян не смогли определиться с ответом.

Доля россиян, которые не хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, выросла за год с 28% до 38%. Число сторонников равноправия в этом вопросе снизилось с 64% до 56%.

При этом 41% считают, что шансы получить повышение у женщин и мужчин примерно равны. Почти половина (48%) сочли, что мужчинам все-таки проще добиться продвижения по службе, в то время как 7% уверены, что подниматься по карьерной лестнице легче женщинам.

Опрос был проведен 17–20 февраля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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