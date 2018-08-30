Накануне юбилея на вопросы «Удмуртской правды» ответил директор Государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский.
– Андрей Сергеевич, можно ли оценить, чем за эти годы цирк стал для города и республики?
– В Удмуртии есть знаковые фестивали, которые делают её заметной точкой на культурной карте страны и во многом определяют культурный фон в регионе. Например, фестиваль «На родине Чайковского», который проводится уже более 60 лет и за это время представил на нашей земле многих великих исполнителей. Но есть и Международный фестиваль циркового искусства, который за 11 лет своей работы представил в Ижевске практически всех великих цирковых артистов нашего времени. Этот фестиваль не был бы возможен, если бы не было этого цирка – и как структуры, и как площадки. Его техническое оснащение позволило представить все выдающиеся номера нашего времени – на манеже и под куполом, а сложившаяся репутация одного из центров циркового искусства привлекла сюда артистов, которые своим творчеством и задают планку мирового цирка XXI века.
С открытием этого цирка культурная жизнь в Ижевске преобразилась. Цирк стал важным пунктом семейного культурного досуга, местом, где сильные впечатления получают и дети, и родители, и представители старшего поколения, – интерес к цирковому искусству объединяет семьи, даёт пищу для совместных обсуждений, обмена эмоциями. Я вижу, что цирк стал своеобразным семейным клубом, позволяющим нескольким поколениям семьи совместно переживать эмоции, получать общий опыт, – для нашего «оцифрованного» времени это чрезвычайно важно. Кроме того, цирк стал центром притяжения и для туристов.
За прошедшие полтора десятилетия наш цирк не только сумел расширить аудиторию, но и сломал стереотип о том, что это искусство только для детей. Мы видим в зале всё больше молодых людей, которые приходят парами или с друзьями, потому что им самим интересно то, что они могут здесь увидеть. Это произошло в том числе благодаря тому, что Государственный цирк Удмуртии за годы работы показал самые разные формы современного цирка – не просто программы–дивертисменты, а спектакли синтетического жанра, где трюки становились частью мюзикла, варьете, изысканно костюмированной комедии или драмы, балета на льду, лазерного шоу, водной феерии с многометровыми фонтанами и водопадами... Наши зрители увидели, что современный цирк неисчерпаем. Для Ижевска этот культурный багаж кажется очевидным, но, поверьте, жители многих регионов не получают такой зрительский опыт.
В ногу со временем
– Каким вы видите развитие Государственного цирка Удмуртии в ближайшие годы?
– Мы хотели бы укрепить за цирком позицию знакового для города места семейного отдыха, где люди всех возрастов будут находить что–то безусловно интересное для себя. При этом мы готовы выходить за рамки только циркового искусства, вносить свой вклад в проведение в Удмуртии мероприятий республиканского, всероссийского и международного значения, поскольку понимаем: зала такой вместимости, технического оснащения и при этом зрительского комфорта в городе больше нет.
Приоритетов развития много. Мы обязательно должны идти в ногу со временем и в техническом, и в творческом плане. Технологии развиваются стремительно – пока ещё наши звук и свет отвечают требованиям времени, но мы готовы к тому, что и их нужно будет модернизировать. Будем продолжать создавать собственные авторские шоу, которые дадут нашим зрителям ощущение уникальности происходящего: они будут знать, что больше нигде в стране и мире нельзя увидеть этот цирковой спектакль – только в ижевском цирке. Будем работать с первоклассными режиссёрами, композиторами, художниками по костюмам. Продолжим сотрудничество с Российской государственной цирковой компанией, благодаря которому наши зрители могут смотреть лучшие отечественные программы.
Ещё мне кажется важным, чтобы в городе помнили: цирковой комплекс – это не только сам цирк со зрительным залом и закулисной частью с удобными и просторными конюшнями, слоновником, гримёрными комнатами и так далее. Это и превосходная гостиница «Арена», которую привыкли считать построенной только для артистов. Это не так. Конечно, в первую очередь там останавливаются участники наших гастролирующих программ, но на шести этажах остаётся достаточно комфортных номеров для всех желающих. Сегодня мы предлагаем самое выгодное соотношение удобства номеров, качества обслуживания, расположения гостиницы (мы ведь находимся в самом центре города, в нескольких минутах прогулки от набережной, драматических театров, Александро–Невского и Свято–Михайловского соборов и других точек притяжения Ижевска) и цены. Уверен, наша гостиница придётся по душе всем гостям Ижевска.
Неограниченные возможности
– Афиша юбилейного для цирка сезона открылась международной программой «Слоны и тигры». Чем она продолжится?
– Мы уже 16–й год подряд начинаем сентябрь с бесплатных представлений для всех первоклассников республики. Представления для них начнутся 5 сентября, и в этом году их будет чуть больше, чем обычно, – 15: для нас важно, чтобы дети из всех районов республики смогли посмотреть праздничное шоу.
15–летие цирка готовимся отметить 22 сентября в рамках открытия новой цирковой программы. На этот праздник планируем пригласить ветеранов цирка из Ижевска и других регионов страны, строителей, которые возвели этот уникальный цирковой комплекс, профессионалов из разных областей, которые все эти годы помогали нашему цирку развиваться, наших творческих и бизнес–партнёров, детей – участников нашей цирковой студии и их родителей. Не сомневаюсь, что это будет эмоциональное и красивое торжество. В ноябре Государственный цирк Удмуртии примет Вторые международные парадельфийские игры (открытие состоится 12 ноября). Первые игры проходили в Москве и собрали 500 участников. Вторые, ижевские, объединят значительно больше участников – нас ждёт по–настоящему масштабное событие. Мы горды возможностью внести свой вклад в развитие этого движения и чувствуем большую ответственность за то, чтобы праздник парадельфийцев прошёл на достойном уровне. Цирк уже сейчас работает над тем, чтобы обеспечить самый высокий уровень комфорта, безопасности и доступной среды для участников игр. 15 лет назад цирк был построен с соблюдением норм того времени по обеспечению доступной среды, но сегодня технологии усовершенствованы, возможностей для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями стало больше, и мы обязательно используем их. Хотя всё же нужно оговориться: этот цирк был спроектирован и построен так умело и мудро, что даже сейчас он больше соответствует требованиям доступной среды, чем многие объекты в стране, прошедшие недавнюю реконструкцию.
Конечно, мы уже начали готовиться к XII Международному цирковому фестивалю. Нас поддерживают и Правительство Удмуртской Республики, и генеральный директор Российской государственной цирковой компании Дмитрий Иванов, и цирковое сообщество – все единодушны во мнении, что фестиваль должен продолжаться, развиваться, набирать силу, открывать новые горизонты циркового искусства. Фестиваль традиционно состоится в марте.
Как видите, мы готовимся к празднику, не переставая работать.
5 сентября в Государственном цирке Удмуртии начнутся традиционные представления для всех первоклассников республики. Это важное мероприятие мы уже много лет готовим совместно с Министерством образования УР и Министерством культуры и туризма УР. Поскольку в цирке знают – для многих детей из районов это будет первое посещение циркового представления в их жизни, здесь сделают всё возможное, чтобы первое впечатление оказалось сильным. Детей ждёт насыщенная программа с лазерными спецэффектами, участием акробатов, жонглёров, дрессированных обезьян, носух, енотов и собак. Остроумные и обаятельные репризы вместе с детьми–добровольцами из зала разыграет замечательный клоун Сергей Просвирнин (а ассистировать ему будет его сын). По уже сложившейся традиции, наравне с профессиональными артистами будут выступать воспитанники детской цирковой студии Государственного цирка Удмуртии. Прологом с их участием откроется программа: на манеже окажутся три десятка юных артистов в школьных формах и белых фартуках, с портфелями и стопками учебников. А завершится праздник для первоклассников раздачей каждому ребёнку мороженого.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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