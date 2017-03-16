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Большая спортивная акция в поддержку Максима Вылегжанина состоится на родине чемпиона

16 марта
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00f07c6771494cb0ffff598a56ce092f Большая спортивная акция в поддержку Максима Вылегжанина состоится на родине чемпиона

Поддержим земляка!

Большая спортивная акция в поддержку Максима Вылегжанина состоится на родине чемпиона в селе Шаркан в субботу, 18 марта. Все желающие смогут принять участие в масс-старте, выражая тем самым солидарность со спортсменом, временно отстраненным от участия в соревнованиях. Начало в 16 часов.

Вместо номера участника будет принт фотографии Максима Вылегжанина. В рамках мероприятия пройдут массовый забег и детская викторина по биографии прославленного лыжника.

Организатор – администрация Шарканского района - приглашает всех тех, кому небезразлична спортивная судьба нашей республики и России, поддержать заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона России, трехкратного вице-чемпиона зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Максима Вылегжанина.(+6)

Фото: day.org.ru

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